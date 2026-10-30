Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»

Чемпионка Олимпийских игр 2024 года в Париже по дзюдо, открывшая новую страницу в истории узбекского спорта, Диёра Келдиёрова неожиданно рано завершила свое участие в престижном турнире «Большого шлема» (Абу Дхаби Гранд Слам), проходящем в городе Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Наша известная спортсменка, защищавшая честь страны в весовой категории до 52 кг, успешно преодолела первый этап соревнований, однако в драматичном поединке второго круга потерпела поражение и выбыла из борьбы за пьедестал.

Схватки на татами Абу-Даби: Уверенный старт и неожиданный иппон

В течение дня Келдиёрова приняла участие в двух бескомпромиссных встречах:

Победа в первом круге: Активно начав соревнования, наша соотечественница вышла на татами против представительницы Мексики Паулины Мартинес и благодаря уверенным действиям обеспечила себе победу;

Барьер второго этапа: Во втором круге соперницей Диёры стала опытная израильская дзюдоистка Гефен Примо;

Досрочное завершение: В ходе напряженной борьбы прием израильской спортсменки был оценен судьями как иппон, и схватка досрочно завершилась в пользу Примо.

Возвращение в большой спорт: Второе испытание после Олимпиады

Данный турнир стал для Диёры Келдиёровой вторым официальным международным соревнованием после исторических Олимпийских игр:

Декретный отпуск и двухлетний перерыв: После завоевания золотой медали на Олимпиаде в Париже в 2024 году спортсменка объявила о двухлетнем перерыве в большом спорте по семейным обстоятельствам — в связи с рождением ребенка;

Золотое возвращение в Актау: В сентябре текущего года наша дзюдоистка вернулась на татами на турнире Актау Асиан Опен, организованном в Казахстане. Тогда она одержала победу в трех схватках подряд, в том числе победив в финале представительницу Азербайджана, и поднялась на высшую ступень пьедестала;

Будущие цели: Несмотря на неудачу в Абу-Даби, восстановление спортивной формы нашей спортсменки через международные соревнования высокого уровня послужит важным опытом перед будущими крупными чемпионатами мира.

Болельщики выражают уверенность в том, что олимпийская чемпионка вскоре вернется в еще более сильной спортивной форме и порадует новыми победами.