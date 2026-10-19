Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере

·150·Спорт
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере

Ровно год назад в защитной линии «Манчестер Сити» произошла череда травм, в результате чего тренерский штаб доверился сидевшему в запасе молодым узбекистанским защитником Абдукодыром Хусановым. Наш соотечественник тогда хладнокровно действовал как на правом фланге, так и в центре обороны, став к концу сезона важным фундаментом команды.

Сегодня в стане «горожан» словно повторяется та историческая картина. У Хусанова, который под руководством нового главного тренера Энцо Марески был игроком ротации, снова настал момент прочно вернуться в основной состав.

«Лазарет» после матча с «Ипсвичем»: 5 потерь за одну игру

Победа со счетом 3:2 над «Ипсвич Таун» в 7-м туре АПЛ обошлась «Манчестер Сити» очень дорого:

  • Матео Ковачич: Хорватский полузащитник, впервые в сезоне вышедший в стартовом составе в АПЛ, получил серьезную травму в начале второго тайме и покинул поле;

  • Нико О'Рейли и Йошко Гвардиол: Выяснилось, что О'Рейли, замененный на 60-й минуте, побеспокоила старая травма спины;

  • Рецидив Матеуша Нунеша: Правый защитник Нунеш не смог продолжить игру из-за боли в паховой зоне и сам попросил о замене;

  • Хромота Холанда и Семено: Герой матча Эрлинг Холанд в конце встречи хромал после сильного удара соперника, а Антуан Семено, вышедший на 77-й минуте, показал, что еще не набрал полную физическую форму.

Анализ британских изданий: Большой шанс для Хусанова и Буадди

Английская пресса и аналитики оценивают, кто может выиграть на фоне кадровых проблем в «Манчестер Сити». В частности, известный портал китйкстра.ко.ук дал следующую оценку:

  • «Абдукодыр Хусанов займет правый фланг»: «Если Матеуш Нунеш выбыл на длительный срок, на позиции правого защитника “Сити” сыграет Абдукодыр Хусанов. Если узбекский футболист потребуется в центре защиты, на правой стороне может быть испытан Рико Льюис. В любом случае команда намерена продолжить победную серию;

  • Аюб Буадди поднимается в центр: Отсутствие Ковачича открывает молодому марокканскому таланту Аюбу Буадди широкую дорогу для закрепления в основном составе».

Впереди два решающих боя

У подопечных Энцо Марески совсем нет времени на отдых — календарь предельно плотный:

  • Лига чемпионов УЕФА (21 октября): В Манчестере пройдет матч против греческого клуба АЕК (в 00:00 по ташкентскому времени);

  • 8-й тур АПЛ (24 октября): На выезде состоится центральное противостояние с одним из самых неудобных соперников сезона — «Астон Виллой» (в 16:30 по ташкентскому времени).

Ожидается, что хладнокровие и позиционное мастерство Абдукодыра Хусанова в сложных ситуациях вновь сделают его одним из ключевых защитников «Манчестер Сити».

Абдукодыр ХусановМанчестер СитиАПЛЭнцо Мареска
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мареска раскрыл план на матч с «Ливерпулем» вопреки шумихеМареска раскрыл план на матч с «Ливерпулем» вопреки шумихе9 октября 17:10Китй Кстра бьет тревогу: почему будущее Хусанова в «Манчестер Сити» оказалось под угрозой?Китй Кстра бьет тревогу: почему будущее Хусанова в «Манчестер Сити» оказалось под угрозой?5 октября 07:427 побед подряд: Энцо Мареска установил историческое достижение с «Манчестер Сити»7 побед подряд: Энцо Мареска установил историческое достижение с «Манчестер Сити»Вчера 09:10Энцо Мареска открыто признал причину поражения от «ПСЖ» со счетом 2:4Энцо Мареска открыто признал причину поражения от «ПСЖ» со счетом 2:417 октября 15:46Энцо Мареска высказался о поражении от «ПСЖ» и признании Луиса ЭнрикеЭнцо Мареска высказался о поражении от «ПСЖ» и признании Луиса Энрике16 октября 10:20Каррагер разоблачил ошибку Энцо Марески в матче против парижского клубаКаррагер разоблачил ошибку Энцо Марески в матче против парижского клуба15 октября 12:03
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...