Ровно год назад в защитной линии «Манчестер Сити» произошла череда травм, в результате чего тренерский штаб доверился сидевшему в запасе молодым узбекистанским защитником Абдукодыром Хусановым. Наш соотечественник тогда хладнокровно действовал как на правом фланге, так и в центре обороны, став к концу сезона важным фундаментом команды.

Сегодня в стане «горожан» словно повторяется та историческая картина. У Хусанова, который под руководством нового главного тренера Энцо Марески был игроком ротации, снова настал момент прочно вернуться в основной состав.

«Лазарет» после матча с «Ипсвичем»: 5 потерь за одну игру

Победа со счетом 3:2 над «Ипсвич Таун» в 7-м туре АПЛ обошлась «Манчестер Сити» очень дорого:

Матео Ковачич: Хорватский полузащитник, впервые в сезоне вышедший в стартовом составе в АПЛ, получил серьезную травму в начале второго тайме и покинул поле;

Нико О'Рейли и Йошко Гвардиол: Выяснилось, что О'Рейли, замененный на 60-й минуте, побеспокоила старая травма спины;

Рецидив Матеуша Нунеша: Правый защитник Нунеш не смог продолжить игру из-за боли в паховой зоне и сам попросил о замене;

Хромота Холанда и Семено: Герой матча Эрлинг Холанд в конце встречи хромал после сильного удара соперника, а Антуан Семено, вышедший на 77-й минуте, показал, что еще не набрал полную физическую форму.

Анализ британских изданий: Большой шанс для Хусанова и Буадди

Английская пресса и аналитики оценивают, кто может выиграть на фоне кадровых проблем в «Манчестер Сити». В частности, известный портал китйкстра.ко.ук дал следующую оценку:

«Абдукодыр Хусанов займет правый фланг»: «Если Матеуш Нунеш выбыл на длительный срок, на позиции правого защитника “Сити” сыграет Абдукодыр Хусанов. Если узбекский футболист потребуется в центре защиты, на правой стороне может быть испытан Рико Льюис. В любом случае команда намерена продолжить победную серию;

Аюб Буадди поднимается в центр: Отсутствие Ковачича открывает молодому марокканскому таланту Аюбу Буадди широкую дорогу для закрепления в основном составе».

Впереди два решающих боя

У подопечных Энцо Марески совсем нет времени на отдых — календарь предельно плотный:

Лига чемпионов УЕФА (21 октября): В Манчестере пройдет матч против греческого клуба АЕК (в 00:00 по ташкентскому времени);

8-й тур АПЛ (24 октября): На выезде состоится центральное противостояние с одним из самых неудобных соперников сезона — «Астон Виллой» (в 16:30 по ташкентскому времени).

Ожидается, что хладнокровие и позиционное мастерство Абдукодыра Хусанова в сложных ситуациях вновь сделают его одним из ключевых защитников «Манчестер Сити».