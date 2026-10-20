Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес

·162·Спорт
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес

На европейском трансферном рынке распространилась неожиданная новость, вызвавшая огромный резонанс. Звездный центральный нападающий сборной Норвегии и клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд намерен покинуть стан английского гранда.

Согласно информации авторитетного испанского издания Эл Накионал, 26-летний феноменальный бомбардир считает, что пришло время открыть новую страницу в карьере и перебраться в другой престижный чемпионат.

Причина ухода из клуба: сомнения в амбициях в ЛЧ

Испанские журналисты раскрыли главный фактор, побудивший нападающего принять столь резкое решение:

  • Угасание веры в цели: Как сообщают источники, Холанд начал сомневаться в способности «горожан» в дальнейшем стабильно бороться за самые высокие вершины и главные трофеи в Лиге чемпионов УЕФА;

  • Новые вызовы: Выиграв с «Сити» все возможные трофеи, футболист хочет обрести новую мотивацию в карьере и стать главным лицом нового исторического проекта.

Новый адрес: почему именно «Барселона»?

По данным испанской прессы, наиболее оптимальным и привлекательным направлением для дальнейшей карьеры норвежского форварда является каталонский клуб «Барселона»:

  • Новый символ «Камп Ноу»: Руководство «Барселоны» мечтает заполучить Холанда в качестве главной звезды команды в период финансовой стабилизации клуба и полного возвращения на новый стадион;

  • Противостояние новой эры с Мбаппе: Если этот трансфер состоится, в испанской Ла Лиге может начаться дуэль «Холанд — Мбаппе», подобная эпохе Месси и Роналду.

Впечатляющая статистика Холанда в «Манчестер Сити»

Норвежский бомбардир перебрался в Англию летом 2022 года из дортмундской «Боруссии» и за короткое время стал самым результативным нападающим в истории клуба:

  • Всего матчей: В общей сложности 207 официальных матчей в футболке «Манчестер Сити»;

  • Показатель результативности: В этих матчах он забил 172 гола в ворота соперников и отдал 30 результативных передач партнерам по команде;

  • Практически по голу в каждой игре: Его средняя результативность за матч остается поистине фантастическим результатом для современного футбола.

Если намерение Холанда об уходе подтвердится официально, это неизбежно станет самым громким и дорогостоящим событием предстоящего трансферного окна.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиБарселонаЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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