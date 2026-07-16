Конфликт между Джудом Беллингемом и Томасом Тухелем: Джо Харт встал на защиту молодой звезды

После сложной и драматичной победы сборной Англии над Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира атмосфера внутри команды немного накалилась. Разногласия, возникшие между звездой «Реал Мадрида» Джудом Беллингемом и главным тренером Томасом Тухелем, оказались в центре внимания спортивной общественности. В этой ситуации бывший вратарь сборной Англии Джо Харт вступился за молодого полузащитника. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Дело в том, что после победы над Норвегией со счетом 2:1 (в дополнительное время) Томас Тухель открыто заявил, что не полностью удовлетворен игрой команды. Когда критические замечания тренера были переданы Джуду Беллингему во время интервью, футболист отреагировал на это довольно резко и пренебрежительно. Выступая в эфире BBC Оне, Джо Харт отметил, что журналисты намеренно задали вопрос в негативном ключе, спровоцировав игрока.

«Хитрый» подход журналистов

По мнению Джо Харта, Джуд Беллингем почувствовал, что на него нападают. «Если вы обратите внимание на вопросы, заданные Джуду, вы увидите, что они были немного несправедливыми. Потому что ему передали только негативные стороны слов Томаса Тухеля. Конечно, он так отреагировал, ведь после того, как он выложился на поле и проделал отличную работу, казалось, что все говорят только о недостатках», — сказал бывший вратарь.

Джуд Беллингем принял участие в обоих голах, выведя свою команду в полуфинал. Уставший и эмоционально истощенный футболист в интервью каналу ИТВ на критику тренера ответил в духе «Что бы ни было, ладно» (Вхатевер). Он также намекнул, что тренер, возможно, не понимает, насколько сложно играть в жаркую погоду и противостоять таким сильным исполнителям в составе соперника, как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор.

Томас Тухель пытается сгладить ситуацию

Возникшее недопонимание могло негативно повлиять на внутреннюю атмосферу сборной Англии перед полуфинальным матчем против Аргентины. Однако Томас Тухель постарался быстро исправить ситуацию. Немецкий специалист объяснил, что его критика — это не неуважение к игрокам, а стремление к высоким стандартам. Он подчеркнул, что любит свою команду и футболистов, но качество игры необходимо улучшать.

«Я не на 100 процентов доволен игрой своей команды и остаюсь при своем мнении. Мы можем играть быстрее и точнее. Технические ошибки могли стоить нам дорого. Это не проблема, просто аспекты, над которыми нужно работать. Между мной и командой нет никакого конфликта, я полностью доверяю своим игрокам», — добавил Тухель на пресс-конференции.

В настоящее время сборная Англии сосредоточена на полуфинале. Лидерство Джуда Беллингема на поле и тактические взгляды Томаса Тухеля остаются ключевыми факторами команды на пути к финалу. По мнению экспертов, такие небольшие споры случаются в сильных командах и часто становятся дополнительной мотивацией на пути к победе.