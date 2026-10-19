Двукратный олимпийский чемпион, известный узбекский боксер тяжелого веса Баходир Джалолов одержал очередную победу над местным мастером кожаной перчатки в Лондоне, что вызвало бурные дискуссии в мировом боксерском сообществе.

В бою, прошедшем 17 октября, наш соотечественник уверенно победил британца Соломона Дакреса единогласным решением судей, по ходу поединка отправив его в тяжелый нокдаун. Тем не менее, некоторые западные обозреватели и эксперты охарактеризовали действия узбекского гиганта как «скучные и основанные на осторожности», начав открыто его критиковать.

Известный британский независимый видеоблогер и аналитик по боксу Боксинг Гуру резко отреагировал на эту ситуацию, подчеркнув, что по отношению к нашему соотечественнику открыто применяются двойные стандарты.

«Если бы он был англичанином...»: Откровенное признание британского эксперта

Боксинг Гуру в своем выступлении подверг прямой критике предвзятые и пристрастные взгляды экспертов на Джалолова:

Целенаправленное давление: «Честно говоря, да, наблюдать за Джалолом в ринге порой может казаться скучным. Но непрекращающиеся нападки комментаторов и экспертов в его адрес, уничижительные и пренебрежительные тона комментариев перешли все границы, и это уже больше похоже на целенаправленную кампанию;

Двойные стандарты: Если бы Баходир Джалолов был британским боксером, те же самые комментаторы без устали восхваляли бы его технику, умение чувствовать дистанцию и превозносили бы до небес со словами “в нем есть что-то от легендарного Мухаммеда Али”», — отметил Боксинг Гуру.

18 боев без поражений на профессиональном ринге

Несмотря на предвзятые оценки в западной прессе, цифры и реальность ярко доказывают мощь и опасность Баходира Джалолова в тяжелом весовом дивизионе:

Зафиксирована 18-я победа: Успех над Соломоном Дакресом стал 18-й победой в профессиональной карьере узбекской звезды тяжелого веса;

15 нокаутов: Обладая безупречным рекордом, Джалолов завершил 15 из 18 своих боев досрочной капитуляцией соперников;

Абсолютное превосходство на территории соперника: Одержав победу над местным боксером на британском ринге не просто по очкам, а отправив его на настил, Баходир продемонстрировал, что способен заявить о себе вопреки любому давлению и предвзятости.

Джалолов продолжает восхождение на профессиональной боксерской арене, и, по мнению многих экспертов, его прагматичная и безопасная техника послужит главным оружием в борьбе за будущие чемпионские пояса.