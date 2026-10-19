Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?

·37·Спорт
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?

Двукратный олимпийский чемпион, известный узбекский боксер тяжелого веса Баходир Джалолов одержал очередную победу над местным мастером кожаной перчатки в Лондоне, что вызвало бурные дискуссии в мировом боксерском сообществе.

В бою, прошедшем 17 октября, наш соотечественник уверенно победил британца Соломона Дакреса единогласным решением судей, по ходу поединка отправив его в тяжелый нокдаун. Тем не менее, некоторые западные обозреватели и эксперты охарактеризовали действия узбекского гиганта как «скучные и основанные на осторожности», начав открыто его критиковать.

Известный британский независимый видеоблогер и аналитик по боксу Боксинг Гуру резко отреагировал на эту ситуацию, подчеркнув, что по отношению к нашему соотечественнику открыто применяются двойные стандарты.

«Если бы он был англичанином...»: Откровенное признание британского эксперта

Боксинг Гуру в своем выступлении подверг прямой критике предвзятые и пристрастные взгляды экспертов на Джалолова:

  • Целенаправленное давление: «Честно говоря, да, наблюдать за Джалолом в ринге порой может казаться скучным. Но непрекращающиеся нападки комментаторов и экспертов в его адрес, уничижительные и пренебрежительные тона комментариев перешли все границы, и это уже больше похоже на целенаправленную кампанию;

  • Двойные стандарты: Если бы Баходир Джалолов был британским боксером, те же самые комментаторы без устали восхваляли бы его технику, умение чувствовать дистанцию и превозносили бы до небес со словами “в нем есть что-то от легендарного Мухаммеда Али”», — отметил Боксинг Гуру.

18 боев без поражений на профессиональном ринге

Несмотря на предвзятые оценки в западной прессе, цифры и реальность ярко доказывают мощь и опасность Баходира Джалолова в тяжелом весовом дивизионе:

  • Зафиксирована 18-я победа: Успех над Соломоном Дакресом стал 18-й победой в профессиональной карьере узбекской звезды тяжелого веса;

  • 15 нокаутов: Обладая безупречным рекордом, Джалолов завершил 15 из 18 своих боев досрочной капитуляцией соперников;

  • Абсолютное превосходство на территории соперника: Одержав победу над местным боксером на британском ринге не просто по очкам, а отправив его на настил, Баходир продемонстрировал, что способен заявить о себе вопреки любому давлению и предвзятости.

Джалолов продолжает восхождение на профессиональной боксерской арене, и, по мнению многих экспертов, его прагматичная и безопасная техника послужит главным оружием в борьбе за будущие чемпионские пояса.

Баходир ДжалоловСоломон ДакресЛондонский турнир по боксуBoxing Guru
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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