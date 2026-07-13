Внутренний конфликт в сборной Англии? Разногласия между Томасом Тухелем и Джудом Беллингемом

На фоне успешного выступления сборной Англии на чемпионате мира 2026 года отношения между главным тренером Томасом Тухелем и лидером команды Джудом Беллингемом вновь оказались в центре внимания. После тяжелого четвертьфинального матча против Норвегии взаимные высказывания сторон вызвали бурные обсуждения в прессе. Несмотря на выход команды в полуфинал, возникают вопросы о стабильности атмосферы в раздевалке. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Дело в том, что после игры в изнуряющую жару в Майами Томас Тухель назвал действия футболистов «беспорядочными». Хотя он признал выход команды в полуфинал и проделанную работу, он не скрыл своего недовольства качеством игры. Как сообщает издание Goal.com, эта критика не пришлась по душе звезде «Реал Мадрида» Джуду Беллингему, и в своем интервью он резко ответил тренеру.

Борьба на поле и требования тренера

В ответ на критику тренера Беллингем подчеркнул, что в таких тяжелых климатических условиях непросто играть против Норвегии, в составе которой есть такие звезды, как Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор и Александер Сёрлот. «Возможно, он не знает, каково это — играть против соперников такого уровня в подобных условиях», — добавил футболист. Эти слова свидетельствуют о наличии пусть и небольшого, но недопонимания внутри команды.

На самом деле, «история» между Томасом Тухелем и Джудом Беллингемом началась гораздо раньше. Немецкий специалист и прежде критиковал поведение футболиста на поле и его неспособность сдерживать эмоции. Тухель, известный своей работой в таких клубах, как «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Бавария», отличается своей решительностью и высокими требованиями к дисциплине. Он также известен тем, что не терпит капризов звездных игроков.

Мнение экспертов: просто эмоции?

Бывший игрок сборной Англии Гэри Паллистер, комментируя ситуацию, назвал её «бурей в стакане воды». По его мнению, на крупных турнирах подобные мелкие разногласия естественны, и они не должны мешать общей цели команды. Сильный командный дух, сформировавшийся в эпоху сэра Гарета Саутгейта, сейчас перестраивается Тухелем.

Сборная Англии сейчас очень близка к тому, чтобы впервые за 60 лет завоевать крупный трофей. Команда под руководством Томаса Тухеля завершила отборочный этап без поражений и сейчас ожидает своего соперника в полуфинале чемпионата мира. В такой ответственный момент взаимопонимание между тренером и главной звездой, несомненно, является ключом к успеху команды.

В заключение можно сказать, что подобные споры между футболистами, жаждущими побед, как Джуд Беллингем, и максималистами-тренерами, как Томас Тухель, иногда могут еще больше сплотить команду. Главное, чтобы эта ситуация не оказала негативного влияния на результаты на поле и общее настроение коллектива.