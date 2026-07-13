Внутренний конфликт в сборной Англии? Разногласия между Томасом Тухелем и Джудом Беллингемом

·34·Спорт
Внутренний конфликт в сборной Англии? Разногласия между Томасом Тухелем и Джудом Беллингемом

На фоне успешного выступления сборной Англии на чемпионате мира 2026 года отношения между главным тренером Томасом Тухелем и лидером команды Джудом Беллингемом вновь оказались в центре внимания. После тяжелого четвертьфинального матча против Норвегии взаимные высказывания сторон вызвали бурные обсуждения в прессе. Несмотря на выход команды в полуфинал, возникают вопросы о стабильности атмосферы в раздевалке. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Дело в том, что после игры в изнуряющую жару в Майами Томас Тухель назвал действия футболистов «беспорядочными». Хотя он признал выход команды в полуфинал и проделанную работу, он не скрыл своего недовольства качеством игры. Как сообщает издание Goal.com, эта критика не пришлась по душе звезде «Реал Мадрида» Джуду Беллингему, и в своем интервью он резко ответил тренеру.

Борьба на поле и требования тренера

В ответ на критику тренера Беллингем подчеркнул, что в таких тяжелых климатических условиях непросто играть против Норвегии, в составе которой есть такие звезды, как Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор и Александер Сёрлот. «Возможно, он не знает, каково это — играть против соперников такого уровня в подобных условиях», — добавил футболист. Эти слова свидетельствуют о наличии пусть и небольшого, но недопонимания внутри команды.

На самом деле, «история» между Томасом Тухелем и Джудом Беллингемом началась гораздо раньше. Немецкий специалист и прежде критиковал поведение футболиста на поле и его неспособность сдерживать эмоции. Тухель, известный своей работой в таких клубах, как «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Бавария», отличается своей решительностью и высокими требованиями к дисциплине. Он также известен тем, что не терпит капризов звездных игроков.

Мнение экспертов: просто эмоции?

Бывший игрок сборной Англии Гэри Паллистер, комментируя ситуацию, назвал её «бурей в стакане воды». По его мнению, на крупных турнирах подобные мелкие разногласия естественны, и они не должны мешать общей цели команды. Сильный командный дух, сформировавшийся в эпоху сэра Гарета Саутгейта, сейчас перестраивается Тухелем.

Сборная Англии сейчас очень близка к тому, чтобы впервые за 60 лет завоевать крупный трофей. Команда под руководством Томаса Тухеля завершила отборочный этап без поражений и сейчас ожидает своего соперника в полуфинале чемпионата мира. В такой ответственный момент взаимопонимание между тренером и главной звездой, несомненно, является ключом к успеху команды.

В заключение можно сказать, что подобные споры между футболистами, жаждущими побед, как Джуд Беллингем, и максималистами-тренерами, как Томас Тухель, иногда могут еще больше сплотить команду. Главное, чтобы эта ситуация не оказала негативного влияния на результаты на поле и общее настроение коллектива.

АнглияТомас ТухельЖуде БеллингэмЖаҳон ЧемпионатиРеал Мадрид
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Трагедия на фоне ЧМ-2026: аргентинский болельщик скончался, многие госпитализированыТрагедия на фоне ЧМ-2026: аргентинский болельщик скончался, многие госпитализированыСегодня, 18:05ЧМ-2026: Эра «легких соперников» завершилась, миллиардный проект приносит свои плодыЧМ-2026: Эра «легких соперников» завершилась, миллиардный проект приносит свои плодыСегодня, 17:59Смелый прогноз Джо Коула: «Мы отправим Месси на отдых»Смелый прогноз Джо Коула: «Мы отправим Месси на отдых»Сегодня, 17:56Новая эра в «Машъале»: Сергей Лущан возглавил командуНовая эра в «Машъале»: Сергей Лущан возглавил командуСегодня, 17:43Связка Педро Порро и Ламина Ямаля: новое оружие сборной ИспанииСвязка Педро Порро и Ламина Ямаля: новое оружие сборной ИспанииСегодня, 17:32Андони Ираола сделал заявление о новых трансферах и составе ЛиверпуляАндони Ираола сделал заявление о новых трансферах и составе ЛиверпуляСегодня, 17:17
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе