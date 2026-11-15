Неожиданная критика от главного тренера: что сказал Жорже Жезуш после матча с Данией?
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- Сборная Португалии потерпела поражение от сборной Дании со счетом 1:4 в рамках Лиги наций УЕФА.
- Главный тренер Жорже Жезуш признал ошибки в линии защиты и потерю преимущества в центре поля, отметив недовольство игрой Жоау Феликса.
- Несмотря на поражение, тренер подчеркнул, что основной целью команды остается выход из группы.
Лига наций УЕФА: главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш поделился своими мыслями по поводу результата встречи, в которой его команда неожиданно уступила сборной Дании со счетом 1:4 на своем поле. После того как игра хозяев вызвала шквал критики, тренер дал открытые ответы на вопросы болельщиков и СМИ.
Ошибки в обороне и превосходство соперника
В интервью изданию РТП Жорже Жезуш признал, что команда не справилась с поставленными задачами и что особенно серьезные проблемы наблюдались в линии защиты.
«Мы не были так сильны в защите, как в выездном матче. Особенно во втором тайме мы не смогли остановить атаки соперника. Я думал, что мы усилим игру, но этого не произошло. Дания была намного сильнее и превосходила нас», — сказал главный тренер.
Также тренер отметил наличие тактических недочетов и отдельно остановился на действиях Жоау Феликса: «Жоау Феликс не смог эффективно действовать между линиями. По этой причине мы не добились преимущества в центре».
Детали матча
Показатели и данные
Счет матча
Португалия — Дания 1:4
Эксперт
Жорже Жезуш (главный тренер сборной Португалии)
Основные проблемы
Ошибки в обороне, потеря преимущества в центре поля
Предстоящая цель
Полное решение задачи по выходу из группы
Ситуация в группе и Роналду
Несмотря на то, что поражение несколько усложнило шансы команды на выход в следующий этап, Жезуш подчеркнул, что главная задача все еще впереди:
«Если бы мы гарантировали выход в следующий этап, я бы дал шанс другим футболистам в Кардиффе. Сейчас же главная цель — выход из группы».
В то же время тренер отметил, что поражение негативно сказывается на моральном духе игроков, а также прокомментировал церемонию награждения Криштиану Роналду: «Криштиану заслуживает этого своими заслугами перед национальной сборной и Португалией».
Как вы считаете, сможет ли сборная Португалии под руководством Жорже Жезуша исправить допущенные ошибки и двигаться дальше? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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