Неожиданная критика от главного тренера: что сказал Жорже Жезуш после матча с Данией?

Лига наций УЕФА: главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш поделился своими мыслями по поводу результата встречи, в которой его команда неожиданно уступила сборной Дании со счетом 1:4 на своем поле. После того как игра хозяев вызвала шквал критики, тренер дал открытые ответы на вопросы болельщиков и СМИ.

Ошибки в обороне и превосходство соперника

В интервью изданию РТП Жорже Жезуш признал, что команда не справилась с поставленными задачами и что особенно серьезные проблемы наблюдались в линии защиты.

«Мы не были так сильны в защите, как в выездном матче. Особенно во втором тайме мы не смогли остановить атаки соперника. Я думал, что мы усилим игру, но этого не произошло. Дания была намного сильнее и превосходила нас», — сказал главный тренер.

Также тренер отметил наличие тактических недочетов и отдельно остановился на действиях Жоау Феликса: «Жоау Феликс не смог эффективно действовать между линиями. По этой причине мы не добились преимущества в центре».