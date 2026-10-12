«Выбор между Месси и Пеле — дело вкуса, но я...»: Роналду сделал громкое заявление

·59·Спорт
«Выбор между Месси и Пеле — дело вкуса, но я...»: Роналду сделал громкое заявление

Капитан сборной Португалии и нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду высказал очередные резонансные мысли о своем статусе лучшего игрока в истории футбола и сравнениях с соперниками. В эксклюзивном интервью телеканалу CNN Португал 41-летняя звезда подчеркнул, что уважает мастерство других легенд, однако в плане универсальности на поле с ним не сравнится ни один футболист.

Кроме того, эти заявления привлекли еще большее внимание общественности из-за того, что они прозвучали на фоне резкого конфликта футболиста с главным тренером в сборной Португалии.

«Это дело вкуса, но нужно признать правду»

Роналду открыто выразил свое отношение к сравнениям с великими именами в истории футбола:

  • Уважение к соперникам: «Если кто-то отдает предпочтение Месси, Пеле или Марадоне — это вопрос личного вкуса. Я уважаю выбор каждого», — сказал Криштиану;

  • О собственном превосходстве: «Однако говорить, что Криштиану Роналду не универсальный футболист — это абсолютная ложь. Я — самый универсальный игрок в истории футбола».

Напряженность в сборной: конфликт с Жорже Жезушем

Интервью Роналду совпало по времени с нарастанием серьезных недоразумений вокруг сборной Португалии:

  • Неожиданная ситуация на скамейке запасных: 27 сентября в матче Лиги наций УЕФА против Норвегии главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш отправил Криштиану на разминку, но в итоге так и не выпустил его на поле;

  • Уход из расположения команды: Спустя три дня, 30 сентября, форвард покинул расположение национальной сборной;

  • Открытые обвинения: 6 октября футболист выступил со специальным заявлением, в котором раскрыл причины ухода из сборной и обвинил главного тренера Жорже Жезуша в нарушении ранее данных обещаний.

Эти заявления звезды, отличающейся уверенностью в собственных силах, порождают еще больше вопросов о том, как сложится его дальнейшая судьба в национальной сборной.

Криштиану РоналдуАль-Насрсборная ПортугалииЖорже Жезуш
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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