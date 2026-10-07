Лука Модрич открыто высказался о скандале вокруг Криштиану Роналду

Скандал вокруг Криштиану Роналду, который громко покинул расположение сборной Португалии и обвинил главного тренера Жорже Жезуша в нарушении обещания, вызывает широкий резонанс в международном футбольном сообществе. Обладатель «Золотого мяча», капитан сборной Хорватии Лука Модрич резко встал на защиту своего бывшего одноклубника по мадридскому «Реалу» и подверг открытой критике функционеров португальского футбола.

Известный ресурс Мадрид Кстра опубликовал эмоциональное и жесткое заявление хорватского плеймейкера по поводу ситуации, в которой оказался 41-летний капитан.

«Криштиану заслуживает великого прощания»: резкие мысли Модрича

Лука Модрич назвал обстановку, сложившуюся в сборной Португалии после резкого заявления Роналду 6 октября, неприемлемой:

Открытая и жесткая оценка: «Происходящее — это позор! Криштиану заслуживает справедливого решения в нынешней ситуации, будь то продолжение карьеры в национальной команде или достойное прощание», — подчеркнул хорватский капитан;

Требование абсолютного уважения: «Он игрок, который заслуживает грандиозных проводов. Он — величайший игрок в истории сборной Португалии».

Корень конфликта: 18-летнее молчание и нарушенное обещание

Напомним, что уход Криштиану Роналду из расположения сборной был вызван конфликтом с главным тренером Жорже Жезушем:

Легенда осталась в запасе: В матче Лиги наций против Норвегии он впервые за 18 лет провел официальную игру сборной Португалии полностью на скамейке запасных;

Столкновение с главным тренером: Роналду в своем обращении заявил, что 72-летний Жезуш нарушил свои слова и обещания относительно игрового времени, и 30 сентября покинул расположение команды;

Волна эмоций: В своем выступлении 6 октября форвард раскрыл внутренние детали событий в сборной и отметил, что готов к любым последствиям и наказаниям.

Это выступление Луки Модрича показывает, что Роналду пользуется огромным авторитетом и поддержкой не только среди болельщиков, но и среди элиты мирового футбола, что еще больше усиливает давление на Жорже Жезуша и Федерацию футбола Португалии.