Жорже Жезуш как ответил на громкое заявление Криштиану Роналду?

На фоне открытого конфликта вокруг сборной Португалии и скандального интервью капитана команды Криштиану Роналду главный тренер Жорже Жезуш впервые появился на публике. 72-летний опытный специалист коротко и хладнокровно отреагировал на тяжелые обвинения форварда, самовольно покинувшего расположение национальной команды.

Напомним, что в своем развернутом заявлении Роналду открыто подчеркнул, что данные главным тренером обещания неоднократно нарушались, из-за чего он больше не мог оставаться в лагере сборной.

Тренер, вернувшийся из Лейрии: «Сейчас прочитаю заявление»

Журналисты телеканала СМТВ попытались получить комментарий по поводу сложившейся напряженной ситуации у 72-летнего главного тренера, когда тот возвращался домой после просмотра матча:

Короткий и осторожный ответ: «Я смотрел матч национальной сборной игроков до 21 года в Лейрии. Сейчас я прочитаю заявление, мне нечего сказать», — ответил Жезуш;

Давление и молчание: В то время как это открытое противостояние между двумя крупными фигурами португальского футбола подняло на уши всю прессу страны, тренер предпочл отложить официальную оценку.

Корень конфликта: остаться в запасе впервые за 18-летнюю историю

Криштиану Роналду и главный тренер достигли пика разногласий после драматического матча против Норвегии в рамках Лиги наций:

Впервые за 18 лет: В этой игре 41-летний легендарный бомбардир впервые за 18 лет провел официальный матч сборной Португалии полностью на скамейке запасных;

Нарушенное обещание: Роналду заявил, что тренер просил его быть готовым сыграть 30 минут, однако, несмотря на то, что он разминался во втором тайме, его так и не выпустили на поле, не сдержав данное слово;

Уход 30 сентября: В итоге 30 сентября Криштиану покинул расположение команды, взяв всю ответственность на себя и объявив о готовности отбыть любую дисквалификацию.

В настоящее время Португальская футбольная федерация и общественность с нетерпением ждут официального ответа Жорже Жезуша после того, как он полностью изучит обращение Роналду, а также окончательного решения по поводу судьбы капитана команды.