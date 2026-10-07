Покинувший расположение сборной Португалии из-за острого конфликта с главным тренером команды Жорже Жезушем Криштиану Роналду снова вернулся в распоряжение клуба Саудовской Аравии «Аль-Наср». В то время как моральное состояние легенды мирового футбола и его будущее в клубе вызывают множество вопросов, новый главный тренер рижского (прим: риядского) клуба Анге Постекоглу вышел к прессе и открыто высказался о текущем состоянии 41-летнего звездного игрока.

В то время как «Аль-Наср» ведет активную подготовку к матчу против «Аль-Дирии» в рамках 8-го тура Про-лиги Саудовской Аравии, недавнее выступление главного тренера значительно снизило беспокойство болельщиков.

«Главное — его состояние отличное»: твердый ответ Постекоглу

Опытный греко-австралийский специалист не стал акцентировать внимание на спорах вокруг Роналду и сосредоточил все внимание на работе на поле:

Полная физическая и психологическая готовность: «Роналду вернулся в очень хорошем состоянии. Он полностью готов как психологически, так и физически. Самое главное для нас именно это», — уверенно подчеркнул наставник «Аль-Насра»;

Тренерская этика и границы: Постекоглу дипломатично объяснил, почему не стал вдаваться в подробности скандала в сборной: «Когда я сам работал в национальных сборных, мне не нравилось, когда клубные тренеры комментировали внутренние дела сборной. Поэтому я не буду вмешиваться в эту ситуацию».

Тренерский опыт: Почему Постекоглу хорошо понимает ситуацию?

Столь хладнокровное и беспристрастное отношение Анге Постекоглу напрямую связано с его богатой тренерской карьерой:

Международный опыт: Постекоглу успешно руководил национальной сборной Австралии в 2013–2017 годах, став чемпионом континента и прекрасно понимая, каким бывает давление внутри сборной;

Новая эра: Он возглавляет «Аль-Наср» с лета 2026 года и добивается установления отношений, основанных на абсолютном доверии с Криштиану Роналду.

Заявление Роналду и предстоящее испытание

Напомним, несколько дней назад Криштиану Роналду выступил с масштабным официальным заявлением, открыто раскритиковав 72-летнего Жорже Жезуша за неоднократное нарушение обещаний по поводу игрового времени и роли в команде. Покинувший лагерь после этого конфликта нападающий теперь сосредоточит все свое внимание на борьбе за чемпионство «Аль-Насра» в национальном первенстве.

Ожидается, что предстоящий матч против «Аль-Дирии» станет своего бенефисом, который покажет, как именно Роналду ответит на удар в национальной сборной на зеленом поле.