Роналду заявил о согласии на возможное наказание и назвал условие для возвращения в футболку сборной Португалии

Криштиану Роналду еще раз открыто высказался о событиях, которые привели к тому, что он покинул последний сбор национальной команды Португалии. По его словам, главной причиной решения стало очередное нарушение данного ему обещания и серьезный удар по доверию к главному тренеру.

Роналду подчеркнул, что для того, чтобы оставаться в сборной, он должен чувствовать себя нужным человеком. Но когда ситуация приняла другой оборот, он решил собрать вещи и покинуть сбор.

«Не дожидаясь, пока данное мне обещание снова будет нарушено, я решил покинуть сбор. Для меня правда всегда была самым важным в отношениях между людьми».

Роналду снова дали выбор

По словам Роналду, утром в день пресс-конференции он беседовал с президентом Португальской футбольной федерации и главным тренером.

Он попросил их обоих открыто сказать, если они больше не хотят видеть его в национальной команде.

«Я сказал им еще раз: если они не хотят видеть меня в команде, они должны сказать об этом прямо. Для меня было достаточно уже того, чтобы они были искренни».

Роналду отметил, что был готов принять и такое решение. Он даже пообещал организовать красивое прощание со сборной.

Но, по его словам, президент федерации и главный тренер единогласно заявили, что его место в национальной команде есть.

«Они единогласно ответили “нет”. То есть сказали, что мое место в сборной».

«Я никогда не вмешивался в решения тренера»

Роналду особо подчеркнул, что за свою карьеру никогда не вмешивался в тактические и технические решения главных тренеров.

По его словам, какая бы задача ни возлагалась на него в сборной, он готов принимать и уважать это решение.

«За почти 25 лет моей карьеры я ни разу не вмешивался в технические или тактические решения главного тренера или наставника национальной команды».

«Что бы мне ни предлагали делать, плохо это или хорошо, я принимаю это. Я уважаю решения».

Однако для Роналду существует одна граница — данное слово.

«Но если данное мне обещание нарушается, я больше не чувствую себя нужным человеком в этой команде».

Роналду также извинился перед партнерами по команде

Капитан национальной команды признал, что должен извиниться перед партнерами по сборной за то, что покинул расположение команды.

Он отметил, что даже несмотря на серьезный подрыв доверия к словам тренера, не стоило бросать сбор.

«Я не должен был покидать сбор. Вся полнота ответственности за это лежит на мне».

Роналду еще раз попросил прощения у португальского народа. Однако он подчеркнул, что для него невероятно важно, чтобы человек держал свое слово.

«С этого момента я почувствовал, что мое пребывание может принести команде только вред».

«Если я не нужен, я соберу вещи и уйду»

Роналду также резко высказался о своем будущем в национальной команде.

По его словам, если он почувствует, что не приносит пользы команде, он не побоится принять решение.

«Поэтому, как я уже говорил раньше, если я не буду чувствовать себя полезным для команды, я знаю, что делать: соберу вещи и уйду».

Однако он не считает, что это решение должно остаться безнаказанным.

Роналду открыто признал, что Португальская футбольная федерация должна назначить соответствующее наказание за его поступок.

«Меры наказания за это действие должны быть определены Португальской футбольной федерацией. Я понимаю, что в наказании не должно быть смягчающих обстоятельств».

Он даже оценил статус капитана не как смягчающее, а напротив, как отягчающее обстоятельство.

«Я не рядовой футболист — я капитан национальной команды. Поэтому в данной ситуации для меня это отягчающий фактор».

Роналду: «Правила едины для всех»

Португальская звезда заявил, что многолетний опыт научил его одному: в футболе никто не стоит выше правил.

«Я уже извинился, но прекрасно знаю, что любые действия должны иметь последствия».

По мнению Роналду, независимо от того, насколько громкое имя у человека в футболе, каждый должен соблюдать установленные правила.

«Кто бы это ни был, правила едины для всех».

Ответ Роналду на разговоры о прощании

В последнее время ходило много слухов о том, что карьера Роналду в сборной Португалии подходит к концу и для него будет организован достойный прощальный матч.

Сам же Роналду дал четкий ответ на этот вопрос.

«Обещаю всем моим болельщикам, особенно всем португальцам: у нас будет один или несколько прощальных матчей. Для этого еще есть время».

Таким образом, из его слов можно понять, что вопрос прощания с национальной командой пока не дошел до своей окончательной точки.

Роналду также не стал скрывать, что у него есть намерение снова выйти на поле в футболке сборной Португалии.

Остался в команде даже в день, когда узнал о смерти отца

Чтобы объяснить свою позицию, Роналду привел в пример один из самых тяжелых дней в своей жизни.

Он вспомнил, что в момент, когда он получил известие о смерти отца, он также находился в расположении сборной. Несмотря на это, он решил остаться с командой до окончания матча, который должен был состояться на следующий день.

«Но когда я думаю о команде, в первую очередь я думаю о соперничестве и победе. Именно об этом я думал и в тот день, когда мне сообщили о смерти моего отца».

Роналду связал это решение со своей ответственностью перед страной и национальной командой.

«Тогда я был на сборах национальной команды и решил остаться с коллективом до окончания матча, который должен был состояться на следующий день».

Роналду готов снова вернуться в Португалию

Тем не менее, Криштиану Роналду не закрыл дверь в национальную команду.

Он дал понять, что если его физическое состояние будет хорошим, он будет регулярно играть за свой клуб, забивать голы и отбудет возможную дисквалификацию, то снова будет готов принять вызов в сборную Португалии.

«Я буду готов принять вызов в сборную, как и прежде».

Это заявление показывает важнейший момент в нынешней позиции Роналду: он вовсе не намерен полностью отказываться от сборной Португалии.

Напротив, он хочет снова выйти на поле за команду и бороться за победу.

«Это чистейшее проявление правды»

Из заявления Роналду очевидно, что решение покинуть сбор не было для него простой эмоциональной реакцией. Он связывает это решение с доверием, данными обещаниями и своим местом в команде.

Он признал свою ошибку, извинился перед партнерами по команде и португальским народом, а также выразил готовность понести наказание. При этом он четко дал понять, что не закрывает дверь в национальную команду.

Самое главное, Роналду еще раз подчеркнул, что считает главным в этой истории: