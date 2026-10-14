Майкл Пейдж раскрыл детали громкого контракта с Мисфитс Боксинг

Известный 39-летний английский боец Майкл Пейдж выступил с громким заявлением после расставания с UFC. Попрощавшись с организацией после сентябрьской победы над узбекистанским спортсменом Нурсултоном Рузибоевым, опытный боец теперь продолжит карьеру в промоушене Мисфитс Боксинг.

В интервью изданию Яху Пейдж отметил, что финансовые условия в новой лиге оказались значительно выше тех, что предлагала ведущая мировая организация ММА.

«Меньше боев и в два раза больше гонорар»

Хотя Майкл Пейдж не стал раскрывать точные цифры по новому контракту, он заявил, что соглашение в финансовом плане оказалось в несколько раз выгоднее:

Финансовый рост: «Я ушел из UFC и буду зарабатывать больше за меньшее время — примерно в два раза больше», — сказал спортсмен;

Достаточно 3 боев: Новый контракт рассчитан всего на 3 поединка. По словам Пейджа, именно за эти три боя он получит больше денег, чем заработал за весь свой путь в UFC;

Благодарность: «Это очень приятно. Я много работал на протяжении своей карьеры и считаю, что полностью этого заслуживаю, поэтому благодарен за нынешнее положение дел», — добавил он.

Претензии к руководству UFC: «Они ограничивают бойцов»

Пейдж пополнил ряды UFC в 2024 году и успел провести в октагоне 6 боев, одержав в них 5 побед. Однако политика промоушена его не удовлетворила:

Препятствия для творчества: По словам спортсмена, руководство лиги ограничивало его уникальный, необычный и зрелищный стиль (креативность), а также не организовывало интересные громкие поединки;

Критика политики лиги: «По моему мнению, это позор. Я считаю, что UFC мог бы делать гораздо больше для своих бойцов, оказывать им большую поддержку», — подчеркнул английский ветеран;

Признание гиганта ММА: Тем не менее, он не стал умалять статуса лиги: «Как бы то ни было, нравится вам это или нет, они — крупнейшая организация смешанных единоборств в мире. Их нужно ценить, там собраны действительно высокоталантливые бойцы».

Переход Майкла Пейджа в боксерское направление и его присоединение к Мисфитс Боксинг обещает его фанатам новые интересные противостояния.