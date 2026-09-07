«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым

Известная звезда ММА из Англии Майкл «Веном» Пейдж подверг резкой критике свое выступление после спорной и наскучившей зрителям победы над нашим соотечественником Нурсултоном Рузибоевым. Проведя последний бой по действующему контракту с UFC, 39-летний спортсмен признался, что крайне расстроен неспособностью подарить фанатам обещанное яркое шоу, и выразил готовность кардинально изменить свой стиль ведения боя ради сохранения будущего в промоушене.

«Меня злит, что я сдерживал себя»: Внутреннее недовольство Пейджа

Британский боец не стал скрывать своих эмоций после трех раундов противостояния:

Неприятный осадок от победы: «Самое неприятное то, что, несмотря на победу, физически я чувствую себя превосходно. Это говорит о том, что я выложился недостаточно, и результат это подтверждает», — заявил Пейдж;

Ошибка в погоне за идеалом: Боец подчеркнул, что снизил темп боя из-за попытки провести каждый удар предельно чисто, точно и безопасно;

«Фанаты этого не заслуживают»: «Меня сильно злит то, когда я чувствую, что сдерживал себя в октагоне. Я должен был дать фанатам намного больше. И зрители, и UFC заслуживают настоящего боя», — сокрушался английский спортсмен.

Жертва ради тактики: Изменится ли теперь стиль боя?

Пейджу приходится выходить из привычных рамок, чтобы остаться в лиге и вернуть зрелищность:

Стратегия предоставления свободы сопернику: Британский ветеран теперь планирует оставлять свою позицию чуть более открытой, чтобы оппоненты могли свободнее идти вперед;

Яркость под угрозой: «Возможно, это сделает меня чуть уязвимее в защите, но за счет высокой активности и большего количества разменов я добьюсь зрелищных побед», — поделился он своими тактическими планами;

Новый этап в тренировках: Спортсмен намерен начать все сначала и опробовать в спаррингах новый, более рискованный и активный стиль.

Контракт с UFC завершен: «Дайте мне соперника посильнее!»

Следующий шаг станет самым решающим испытанием в карьере Пейджа:

Окончание соглашения: Поединок против Нурсултона Рузибоева стал последней встречей в рамках официального контракта английского бойца с UFC;

Открытый диалог с Даной Уайтом и лигой: Пейдж готовится сесть лицом к лицу с руководством, чтобы лично обсудить условия нового соглашения;

Амбициозный вызов: «Послушайте, я докажу, что способен показывать гораздо лучший бой. Дайте мне самых сильных соперников из рейтинга, и я устрою публике совершенно другое шоу», — смело обратился он к руководству UFC.

Как вы думаете, сможет ли Майкл Пейдж вернуться к своему прежнему образу нокаутера при встрече с более сильными соперниками, или в 39 лет его прагматичный и осторожный стиль останется прежним? Стоит ли UFC заключать новое соглашение с английской звездой, спорно победившей Нурсултона Рузибоева? Оставляйте свои мысли и комментарии!