Ро‘зибоев и Бозоров отправились на рыбалку с Арман Сарукян
Узбекистанские мастера смешанных единоборств Нурсултон Ро‘зибоев и Достон Бозоров во время пребывания в США встретились с известным бойцом UFC Арман Сарукян.
Как стало известно из фотографии, опубликованной Ро‘зибоев на своей странице в Instagram, спортсмены вместе отправились на рыбалку.
Неожиданная встреча в США
Выступающий в UFC в средней весовой категории Нурсултон Ро‘зибоев, а также бывший чемпион Октагон Леагуе в лёгком весе Достон Бозоров в эти дни находятся в США.
В это время узбекские бойцы провели время с известным армянским спортсменом UFC Арман Сарукян.
Ро‘зибоев опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с этой встречи, привлекшую внимание поклонников.
Стоит отметить, что Арман Сарукян поддерживает близкие и хорошие отношения с узбекскими мастерами смешанных единоборств. Поэтому эта встреча в США вызвала интерес и у поклонников ММА.
Подробности встречи спортсменов в США
Участник-боец
Дивизион / организация
Основное внимание и статус
Нурсултон Ро‘зибоев
UFC (средний вес)
Тренируется в США перед новым боем
Достон Бозоров
Бывший чемпион «Октагон Леагуе»
Международная деятельность в лёгком весе
Арман Сарукян
UFC (ТОП-боец лёгкого веса)
Поддерживает близкие дружеские отношения с узбекскими спортсменами
Деятельность вне тренировок
Рыбалка и отдых на природе
Совместный отдых спортсменов
Как вы считаете, какое влияние окажет совместная подготовка Нурсултон Ро‘зибоев и Достон Бозоров в США с бойцами ТОП-уровня, такими как Сарукян, на их победы в следующих поединках?
Оставляйте свои мнения в комментариях и сразу делитесь этой интересной новостью с поклонниками ММА!
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