Ро‘зибоев и Бозоров отправились на рыбалку с Арман Сарукян

·4·Спорт
Ро‘зибоев и Бозоров отправились на рыбалку с Арман Сарукян

Узбекистанские мастера смешанных единоборств Нурсултон Ро‘зибоев и Достон Бозоров во время пребывания в США встретились с известным бойцом UFC Арман Сарукян.

Как стало известно из фотографии, опубликованной Ро‘зибоев на своей странице в Instagram, спортсмены вместе отправились на рыбалку.

Неожиданная встреча в США

Выступающий в UFC в средней весовой категории Нурсултон Ро‘зибоев, а также бывший чемпион Октагон Леагуе в лёгком весе Достон Бозоров в эти дни находятся в США.

В это время узбекские бойцы провели время с известным армянским спортсменом UFC Арман Сарукян.

Ро‘зибоев опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с этой встречи, привлекшую внимание поклонников.

Стоит отметить, что Арман Сарукян поддерживает близкие и хорошие отношения с узбекскими мастерами смешанных единоборств. Поэтому эта встреча в США вызвала интерес и у поклонников ММА.

Подробности встречи спортсменов в США

Участник-боец

Дивизион / организация

Основное внимание и статус

Нурсултон Ро‘зибоев

UFC (средний вес)

Тренируется в США перед новым боем

Достон Бозоров

Бывший чемпион «Октагон Леагуе»

Международная деятельность в лёгком весе

Арман Сарукян

UFC (ТОП-боец лёгкого веса)

Поддерживает близкие дружеские отношения с узбекскими спортсменами

Деятельность вне тренировок

Рыбалка и отдых на природе

Совместный отдых спортсменов

Как вы считаете, какое влияние окажет совместная подготовка Нурсултон Ро‘зибоев и Достон Бозоров в США с бойцами ТОП-уровня, такими как Сарукян, на их победы в следующих поединках?

Оставляйте свои мнения в комментариях и сразу делитесь этой интересной новостью с поклонниками ММА!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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