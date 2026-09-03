Нурсултон Рузибоев против Майкла Пейджа — столкновение мастера партера и нестандартного ударника

·5·Спорт
Нурсултон Рузибоев против Майкла Пейджа — столкновение мастера партера и нестандартного ударника

Известный узбекский боец ММА Нурсултон Рузибоев приближается к самому серьезному и громкому бою в своей карьере. 5 сентября на престижном турнире «UFC Фигхт Нигхт Париж», который пройдет во французской столице, наш соотечественник сойдется в октагоне со всемирно известным Майклом «Веномом» Пейджем, прославившимся своими неординарными движениями.

Для 32-летнего Рузибоева, занимающего на данный момент 15-ю строчку в рейтинге среднего веса UFC, это не просто очередной поединок, а решающий шаг на пути к элите топ-10. А 39-летний британский звездный ветеран Пейдж готовится вновь показать свою силу, спустившись из полусреднего дивизиона обратно в весовую категорию до 84 кг.

Главное оружие Рузибоева: гегемония в партере и сенсации в первом раунде

Статистические показатели андижанского бойца в профессиональной карьере способны всерьез встревожить лагерь соперника:

  • Ужасающий показатель финишей: На счету Нурсултона 37 побед, 9 поражений и 2 ничьи. Из его 37 побед 21 одержана сабмишном (удушающие и болевые приемы), а 13 — чистым нокаутом;

  • «Убийца» первого раунда: 26 боев узбекского атлета завершались досрочно именно в первые 5 минут. Согласно официальным данным UFC, коэффициент его досрочных побед составляет 80 процентов;

  • Бакинский триумф и серия: В бою, прошедшем 27 июня текущего года в Баку, Рузибоев на 2-й минуте первого раунда заставил сдаться россиянина Андрея Пуляева удушающим приемом. Это стала его третья победа подряд в UFC и 13-я в последних 14 поединках в целом.

Неожиданная угроза «Венома»: контроль дистанции и нестандартный кикбоксинг

Майкл «Веном» Пейдж (25–3) — один из самых неудобных и опытных стилистических соперников, с которыми сталкивался Рузибоев:

  • Опущенные руки и обманные движения: Свободный стиль Пейджа, основанный на каратэ и кикбоксинге, его способность чувствовать дистанцию и мощные удары под неожиданными углами всегда ставят в тупик соперников;

  • Опыт в среднем весе: Британский боец побеждал в весе 84 кг таких опасных соперников, как Шара Буллет и Джаред Каннонир, после чего одолел решением судей Сэма Паттерсона в 77 кг и вновь вернулся в средний вес;

  • Задача Пейджа: Удерживать дальнюю дистанцию, не позволять Рузибоэву сближаться и набирать очки в стойке.

Исход боя: столкновение сценариев

Главным фактором в этом противостоянии станет то, кто сможет перевести бой на свою территорию:

  • План Рузибоева: Нурсултон ни в чем не уступает Пейджу в росте и габаритах. Его главная цель — не дать английскому бойцу пространства для маневра, прижать к сетке октагона и за счет клинча и тейкдаунов перевести бой в партер;

  • Решающий 1-й раунд: Если Рузибоев с самого старта сможет взять Пейджа под контроль и повалить на настил, вероятность досрочной победы нашего соотечественника крайне высока. И наоборот, если поединок превратится в обмен ударами на дальней дистанции, опыт «Венома» может сыграть свою роль.

Вечером 5 сентября Нурсултон Рузибоев будет бороться не только за защиту своего 15-го места, но и за то, чтобы прочно закрепиться в числе ярчайших звезд дивизиона.

А как вы думаете, сможет ли Нурсултон Рузибоев остановить нестандартные действия Майкла Пейджа с помощью партера? Чем завершится бой: очередным финишем от Нурсултона в первом раунде или затяжным противостоянием? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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