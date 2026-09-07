Может ли Майкл Пейдж, победивший Нурсултона Рузибоева, быть уволен из UFC?

39-летний британский звездный боец, бывший чемпион Беллатор Майкл «Веном» Пейдж (26-3) в субботу вечером одержал победу по очкам над нашим соотечественником Нурсултоном Рузибоевым, проведя последний бой по текущему контракту с UFC. Опытный спортсмен, одержавший пятую победу в шести проведенных поединках в сильнейшей лиге мира, несмотря на положительный результат, открыто заявил о своем серьезном беспокойстве по поводу того, что его выступление оказалось скучным и руководство UFC может не продлить с ним контракт.

Победа над Рузибоевым и завершение контракта с UFC

Выступление британской звезды в октагоне завершилось одновременно успехом и неопределенностью:

Последний бой по контракту: Противостояние против Нурсултона Рузибоева стало последним боем Пейджа по действующему соглашению с организацией;

Победа решением судей: В прошедшем всю дистанцию поединке британский боец оказался сильнее по оценкам судей и пополнил свой актив пятой победой в 6 матчах промоушена;

Нехватка зрелищности: Малое количество ожидавшихся болельщиками яростных нокаутов и ярких моментов в бою может негативно повлиять на решение руководства организации относительно нового соглашения.

«Я дрался не изо всех сил»: самокритика Пейджа

В интервью после окончания боя боец честно признал свои ошибки в октагоне:

Отсутствие усталости — признак затраты малых сил: «Я чувствую себя очень хорошо, а это иногда может означать, что я старался не изо всех сил, и результаты это подтверждают», — сказал Пейдж;

Чрезмерная осторожность и отсутствие риска: Боец подчеркнул, что стремился действовать слишком чисто и точно, чувствуя себя сдержанно, и в бою не хватило рискованности;

«Выживание» соперников: По его мнению, хотя по уровню технических навыков ни один соперник не может сравниться с ним, непрекращение им повышения темпа боя позволяет многим выживать без нокаута.

Необходимость изменения стиля для сохранения места в лиге

Не секрет, что президент UFC Дана Уайт и официальные лица лиги ставят зрелищность на первое место:

Строгое требование лиги: В UFC ценится не просто набор очков и прагматичные победы, а демонстрация захватывающего шоу, поднимающего фанатов на ноги;

Интрига возраста и нового соглашения: Высокий гонорар 39-летнего ветерана спорта и неспособность привлекать зрителей могут стать препятствием для заключения нового соглашения;

Обязательство драться активнее: Пейдж прекрасно понимает, что эту ситуацию необходимо кардинально менять, гораздо больше рисковать и действовать в октагоне агрессивнее.

А как вы думаете, чего не хватило нашему соотечественнику для победы в бою между Майклом Пейджем и Нурсултоном Рузибоевым? Подпишет ли UFC новый контракт с 39-летним британским бойцом или позволит ему покинуть организацию из-за его скучного стиля ведения боя? Оставляйте свои мысли в комментариях!