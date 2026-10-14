Объявлено время начала матчей четвертьфинала Кубка Узбекистана

Профессиональная футбольная лига Узбекистана (ПФЛ) официально утвердила точный календарь и время начала матчей в рамках стадии 1/4 финала Кубка страны по футболу. Игры этой важной стадии турнира пройдут 20 и 21 октября.

Матчи четвертьфинала вызывают большой интерес тем, что подарят болельщикам не только принципиальные противостояния лидеров Суперлиги, но и сенсационное участие представителей низшей лиги.

Четыре пары, двухдневный праздник футбола

Согласно календарю, в первый день состоятся три матча, а во второй — одна игра, которая определит имя последнего полуфиналиста:

20 октября (вторник):

18:30 | ОКМК — «Гулистан» В матче в Алмалыке представители Первой лиги из Сырдарьи выйдут на поле в стремлении сотворить громкую сенсацию;

19:00 | «Согдиана» — «Андижан» Жаркая борьба между командами из долины и оазиса в Джизаке;

19:00 | «Нефтчи» — «Локомотив» Одна из самых центральных и интригующих встреч стадии, где два опытных клуба поборются за путевку в полуфинал.

21 октября (среда):

19:00 | «Навбахор» — «Газалкент» В противостоянии в Намангане «соколы» на глазах у своих болельщиков пройдут проверку газолкентцами.

Интрига четвертьфинала: Мужество представителей низшей лиги

Кубковые матчи текущего сезона запоминаются рядом неожиданных результатов:

Героизм «Гулистана»: Подопечные участника Первой лиги Аббоса Эргашева, оставив позади сильных соперников, дошли до четвертьфинала. Матч в Алмалыке станет поистине историческим испытанием для сырдарьинцев;

Противостояние «Нефтчи» и «Локомотива»: Столкновение двух титулованных грандов отечественного футбола обещает стать украшением турнира — для обеих сторон завоевание Кубка является одной из главных целей на сезон;

Давление на пороге полуфинала: Состоящая из одного матча система плей-офф не прощает никаких ошибок, что гарантирует накал и атакующий футбол на каждой минуте.

Имена четырех сильнейших команд страны определятся именно по итогам этих двух дней драматичных матчей.