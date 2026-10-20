«Сенсация остановлена»: АГМК обыграл «Гулистан» и вышел в полуфинал Кубка Узбекистана

Стартовали матчи 1/4 финала Кубка Узбекистана по футболу. В первой встрече четвертьфинальной стадии алмалыкский клуб АГМК принял на своем поле ставшую главным открытием турнира команду «Гулистан».

В бескомпромиссном поединке подопечные Мирджалола Касымова продемонстрировали превосходство в классе и опыте, оформив уверенную победу со счетом 2:0 и став первым полуфиналистом соревнований.

Второй тайм, решивший судьбу матча

Если первая половина встречи прошла в равной борьбе и при надежном защитном сопротивлении футболистов из Сырдарьи, то во втором тайме алмалыкцы сполна воспользовались своими шансами:

Гол Ивана Пешича, открывший счет: на 53-й минуте искусный легионер АГМК Иван Пешич поразил ворота соперника и открыл счет — 1:0;

Точка от Нодира Абдураззакова: на 77-й минуте матча Нодирбек Абдураззаков забил второй мяч алмалыкцев, фактически поставив точку в интриге встречи — 2:0;

Успешный поход «Гулистана» завершен: самоотверженная команда «Гулистан», сотворившая ряд сенсационных результатов в розыгрыше кубка этого сезона, завершила свой путь на стадии четвертьфинала.

Ход матча: Составы и важные показатели

Кубок Узбекистана. 1/4 финала

АГМК — «Гулистан» 2:0

Голы: Иван Пешич (53), Нодирбек Абдураззаков (77).

АГМК: 23. Хамидулло Абдунабиев, 6. Авазбек Улмасалиев, 19. Ахмадулло Мукумжонов, 44. Аброр Каримов, 8. Абубакр Риза Турдиалиев, 9. Азиз Холмуродов (21. Хазратжон Турсункулов, 82), 17. Нодирбек Абдураззаков (26. Фариджон Абдуллаев, 82), 4. Мирджамол Касымов (28. Арихиро Сентоку, 62), 5. Георгий Папава (30. Аброр Саримсоков, 87), 88. Сиаваш Хакназари, 77. Иван Пешич (27. Урош Коич, 62).

«Гулистан»: 12. Сарвар Хусанов, 5. Озод Ражабов, 17. Ихтиёр Ташпулатов, 11. Азамат Абдухалилов, 19. Шахзодбек Гафурбеков, 23. Турдибек Омонов, 8. Бунёд Шодиев, 9. Алишер Собиржонов (30. Жасурбек Сайдамизов, 87), 26. Жавохир Нематуллаев, 20. Абдулазиз Нематов (22. Азимжон Маматкулов, 56), 10. Шохназар Норбеков (15. Бехруз Абдуллаев, 36).

Предупреждения: Аброр Каримов (49), Урош Коич (89).

Теперь алмалыкцы в полуфинале Кубка Узбекистана поборются за путевку в финал против победителя другой пары.