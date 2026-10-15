Лион — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляция

·14·Спорт
Лион — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: ЛионКристал Пэлас. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лион»: 1. Грейф Д., 16. Абнер Винисиус, 13. Атекаме З., 20. Бахер Ф., 21. Клюйверт Р., 18. Мера К., 23. Мортон Т., 11. Накамура К., 99. Нартей Н., 7. Нуама Э., 8. Толиссо К. (капитан).

Запасные «Лион»: 25. Бенги Ж., 2. Бидструп М., 26. Будаш К., 40. Дескамп Р., 24. Дюранвиль Ж., 45. Имбер Р., 85. Камара Н., 37. Канго С., 22. Мата К., 19. Ниакате М., 10. Шульц П., 6. Тессманн Т.

Главный тренер «Лион»: Фонсека П.

Стартовый состав «Кристал Пэлас»: 44. Бенитес В., 6. Канво Ж., 5. Дисаси А., 22. Ларсен Й., 30. Мингеса О., 3. Митчелл Т., 10. Пино Й., 26. Ричардс К., 7. Сарр И., 23. Тимбер К., 20. Уортон А. (капитан).

Запасные «Кристал Пэлас»: 21. Аханор Х., 54. Бенамар Д., 81. Бенеттон Л., 19. Хьюз У., 18. Камада Д., 25. Халайли А., 31. Мэттьюс Р., 11. Макнил Д., 9. Нкетиа Э., 24. Осорио Д.

Главный тренер «Кристал Пэлас»: Сейдж П.

ЛионКристал ПэласЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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