Бешикташ — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляция

·6·Спорт
Бешикташ — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: БешикташКристал Пэлас. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Бешикташ»: 1. Нюбель А., 50. Акдаг У., 22. Булут Т., 35. Джало Т., 29. Факили И., 8. Кайра Йылмаз К., 21. Миретти Ф., 4. Ндиди У. (капитан), 9. О Хён Гю, 11. Уаттара К., 19. Троссард Л.

Запасные «Бешикташ»: 12. Агбаду Э., 80. Алемдар Д., 18. Черны В., 90. Кылычсой С., 62. Мурильо М., 15. Олайтан Дж., 6. Озджан С., 58. Озджан Ю., 17. Поку Э., 53. Топчу Э., 28. Влахович Д., 33. Йылмаз Р.

Главный тренер «Бешикташ»: Итальяно В.

Стартовый состав «Кристал Пэлас»: 44. Бенитес В., 6. Канво Ж., 5. Дисаси А., 18. Камада Д., 25. Халайли А., 14. Матета Ж., 11. Макнил Д., 3. Митчелл Т., 10. Пино Й., 26. Ричардс К., 20. Уортон А. (капитан).

Запасные «Кристал Пэлас»: 21. Аханор Х., 54. Бенамар Д., 81. Бенеттон Л., 33. Чилуэлл Б., 19. Хьюз У., 37. Кинг Г., 22. Ларсен Й., 31. Мэттьюс Р., 30. Мингеса О., 9. Нкетиа Э., 24. Осорио Д., 7. Сарр И.

Главный тренер «Кристал Пэлас»: Сейдж П.

БешикташКристал ПэласЛига Европы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Хоффенхайм — Бешикташ: составы и текстовая трансляцияХоффенхайм — Бешикташ: составы и текстовая трансляция15 октября 22:48Лион — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляцияЛион — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляция15 октября 20:33Лига Европы: «Ювентус» разгромил НЕК, а «Борнмут» потряс ИспаниюЛига Европы: «Ювентус» разгромил НЕК, а «Борнмут» потряс Испанию18 сентября 05:42Все результаты плей-офф Лиги Европы: команда Салох проигралаВсе результаты плей-офф Лиги Европы: команда Салох проиграла21 августа 06:03Большой футбол в Лиге Европы: все пары раунда плей-офф...Большой футбол в Лиге Европы: все пары раунда плей-офф...15 августа 05:33Душан Влахович отправился в Турцию: серьезный итог для «Ювентуса»Душан Влахович отправился в Турцию: серьезный итог для «Ювентуса»13 августа 13:14
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном