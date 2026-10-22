Бешикташ — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Бешикташ — Кристал Пэлас. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Бешикташ»: 1. Нюбель А., 50. Акдаг У., 22. Булут Т., 35. Джало Т., 29. Факили И., 8. Кайра Йылмаз К., 21. Миретти Ф., 4. Ндиди У. (капитан), 9. О Хён Гю, 11. Уаттара К., 19. Троссард Л.
Запасные «Бешикташ»: 12. Агбаду Э., 80. Алемдар Д., 18. Черны В., 90. Кылычсой С., 62. Мурильо М., 15. Олайтан Дж., 6. Озджан С., 58. Озджан Ю., 17. Поку Э., 53. Топчу Э., 28. Влахович Д., 33. Йылмаз Р.
Главный тренер «Бешикташ»: Итальяно В.
Стартовый состав «Кристал Пэлас»: 44. Бенитес В., 6. Канво Ж., 5. Дисаси А., 18. Камада Д., 25. Халайли А., 14. Матета Ж., 11. Макнил Д., 3. Митчелл Т., 10. Пино Й., 26. Ричардс К., 20. Уортон А. (капитан).
Запасные «Кристал Пэлас»: 21. Аханор Х., 54. Бенамар Д., 81. Бенеттон Л., 33. Чилуэлл Б., 19. Хьюз У., 37. Кинг Г., 22. Ларсен Й., 31. Мэттьюс Р., 30. Мингеса О., 9. Нкетиа Э., 24. Осорио Д., 7. Сарр И.
Главный тренер «Кристал Пэлас»: Сейдж П.
Комментарии 0
…