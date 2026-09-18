Лига Европы: «Ювентус» разгромил НЕК, а «Борнмут» потряс Испанию

В Лиге Европы, втором по значимости клубном турнире континента, первый тур нового сезона стартовал с настоящего фестиваля голов и неожиданных сенсаций. Итальянский «Ювентус», выйдя перед своими преданными фанатами в Турине, не оставил шансов нидерландскому НЕКу, одержав сокрушительную победу со счетом 5:0. В составе победителей голами отметились Нико Гонсалес, Алайбергович, реализовавший пенальти Вольтемаде, защитник Челик, а также вышедший на замену Рандаль Коло Муани, в пух и прах разорвавшие оборону соперника.

Кроме того, английские клубы продемонстрировали свою силу на евроарене: в Лондоне «Кристал Пэлас» отправил 4 безответных мяча в ворота польского «Леха», а скромный «Борнмут», отправившись на выезд в Испанию, заставил капитулировать сан-себастьянский «Реал Сосьедад» со счетом 2:1, сотворив одну из главных сенсаций турнира. В Стамбуле «Бешикташ» разнес французского гранда «Марсель» (4:1), а в Шотландии «Селтик» на своем поле уступил «Ференцварошу» (1:3).

Так подтверждает ли столь результативная игра в Турине статус «Ювентуса» как главного фаворита на завоевание трофея Лиги Европы, смогут ли команды АПЛ покорить этот турнир и какова причина домашнего поражения испанского гранда «Реал Сосьедад»?

«5:0 в Турине и лондонский экспресс»: Детали центральных матчей

Обзор крупных побед в рамках 1-го тура:

«Ювентус» 5:0 НЕК (5 ударов по воротам нидерландцев): Нико Гонсалес открыл счет уже на 9-й минуте, на 24-й минуте Алайбергович увеличил отрыв, на 35-й минуте Вольтемаде успешно реализовал пенальти; а во втором тайме Челик (75) и Коло Муани (82) довели счет до разгромного;

«Кристал Пэлас» 4:0 «Лех» (Поляки разгромлены): В составе лондонцев Пино (10), Ричардс (27) и Ларсен сняли все вопросы о победителе еще в первом тайме, а в концовке матча Эдди Нкетия (89) поставил точку;

«Реал Сосьедад» 1:2 «Борнмут» (Сенсация в Испании): Английский клуб повел 2:0 благодаря быстрым голам Джастина Клюйверта (11) и Райяна (20); несмотря на то, что Гомес сократил разницу на 58-й минуте, баскам не удалось уйти от поражения;

«Бешикташ» 4:1 «Марсель» (Разгром в Турции): Факили, Вацлав, Мурило и Поку обеспечили уверенную победу над французским клубом на глазах у турецких болельщиков (единственный мяч Абдаллы не спас «Марсель»);

«Селтик» 1:3 «Ференцварош» (Шок в Глазго): Чемпион Венгрии на выезде обыграл шотландского гиганта благодаря голам Бамиделе, Захариассена и Арзани.

Тактический триумф «Ювентуса» и «Борнмута»: Анализ по линиям

Выводы футбольных экспертов по итогам матчей:

Обновленный состав туринцев: Грабара в воротах, Лукуми и Калулу надежно сыграли в защите, а креативные действия Дугласа Луиса и Вольтемаде в центре позволили безупречно выстроить атакующую игру; появившиеся со скамейки Коло Муани и Консейсау добили уставшего соперника в концовке;

Прагматичные контратаки «Борнмута»: Хотя английский клуб отдал контроль мяча испанцам, быстрые рейды Клюйверта и Райяна по флангам застали врасплох оборону соперника;

Провал в обороне «Марселя»: Французский клуб из-за грубых ошибок в защите в «горячей» атмосфере Стамбула пропустил сразу 4 мяча.

Турнирная таблица и интрига: Уроки 1-го тура

Старт борьбы в Лиге Европы позволяет сделать следующие выводы:

«Ювентус» — главный претендент: Итальянский гранд, победивший с разницей в 5 мячей, сразу же занял верхнюю строчку турнирной таблицы, заявив о своих амбициях на главный кубок;

Смелый поход команд АПЛ: Уверенный старт «Кристал Пэлас» и «Борнмута» показал, что английские клубы в этом сезоне способны претендовать на главные трофеи не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы.

Столь крупные счета и неожиданные поражения, зафиксированные уже в 1-м туре Лиги Европы, показывают, что континентальные баталии в этом году пройдут гораздо ожеленнее и бескомпромисснее прежних.

А как считаете вы, можно ли после победы со счетом 5:0 в Турине назвать «Ювентус» безусловным фаворитом Лиги Европы? Смогут ли такие английские команды, как «Борнмут» и «Кристал Пэлас», дойти до финала еврокубков? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь подробностями этого жаркого голевого шоу в Лиге Европы со всеми футбольными болельщиками и друзьями!