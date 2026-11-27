Состоялись очередные матчи 5-го тура общего этапа Лиги Европы. В рамках тура итальянский клуб «Ювентус» одержал уверенную победу в Турине, укрепив свои позиции среди лидеров, а «Кристал Пэлас» на своем поле вырвал волевую победу.

Подробности матчей и важные результаты

Крупная победа «Ювентуса»: Принимая в Турине кипрскую «Омонию», «Ювентус», несмотря на пропущенный на 15-й минуте гол от Сатки , одержал победу со счетом 4:1 благодаря мячам, забитым Камбьязо (37'), Джеффом (43'), Консейсау (68') и Бога (73'). После этой победы «Ювентус» довел количество очков до 13 и поднялся на 2-е место в турнирной таблице («Омония» с 6 очками на 26-м месте).

Камбэк в Лондоне: «Кристал Пэлас» в матче против испанского клуба «Реал Сосьедад» уступал в счете после гола Сарра на 66-й минуте. Однако на 72-й минуте Жан-Филипп Матета реализовал пенальти и восстановил равновесие, а на 81-й минуте Макнилл принес хозяевам победу со счетом 2:1 («Кристал Пэлас» — 8 очков, 12-е место; «Реал Сосьедад» — 5 очков, 27-е место).

Неожиданные ничьи: Французский клуб «Лион» (8 очков, 14-е место) не смог взломать оборону норвежского «Лиллестрёма» (2 очка, 33-е место) на своем поле — 0:0. Также ничья со счетом 1:1 была зафиксирована в поединке между «Сандерлендом» и польской «Ягеллонией».

Лига Европы. Результаты и протоколы 5-го тура

Матч Счет Авторы голов «Ювентус» — «Омония» 4:1 Камбьязо (37'), Джефф (43'), Консейсау (68'), Бога (73') — Сатка (15') «Кристал Пэлас» — «Реал Сосьедад» 2:1 Матета (72'-пен.), Макнилл (81') — Сарр (66') «Лион» — «Лиллестрём» 0:0 — «Сандерленд» — «Ягеллония» 1:1 Тутеров (47') — Язовик (52')

Состав «Ювентуса»: Нето, Гатти, Лукуми (Маккенни, 66), Келли, Камбьязо, Сарр, Дуглас Луис (Копмейнерс, 66), Кабал (Челик, 46), Консейсау (Коло Муани, 86), Бога, Джефф (Вольтемаде, 66).

Как вы считаете, сможет ли «Ювентус» стать одним из главных претендентов на главный трофей Лиги Европы в текущем сезоне?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь результатами этого интересного тура с любителями европейского футбола!