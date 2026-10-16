«Милан» и «Байер» разгромили соперников: завершился очередной тур в Лиге Европы

·5·Спорт
«Милан» и «Байер» разгромили соперников: завершился очередной тур в Лиге Европы

В рамках 2-го тура общего этапа Лиги Европы завершился ряд интересных и богатых на голы матчей. Если итальянский «Милан» оформил крупную победу в Австрии, то чемпион Германии «Байер» продемонстрировал свое мастерство в Польше и поднялся на 1-е место в таблице. А во Франции между «Лионом» и английским клубом «Кристал Пэлас» прошло настоящее голевое шоу.

«Милан» забил 4 безответных мяча в ворота «Зальцбурга» в Австрии

Стремящийся вверх по турнирной таблице «Милан» показал безупречную игру против «Зальцбурга» на выезде и одержал победу со счетом 4:0:

  • Бенефис Сиссе: Ставший главным героем матча Сиссе поразил ворота соперника на 15, 32 и 49-й минутах, оформив первый хет-трик в турнире;

  • Точка от Рамуша и удаление: Вышедший на замену на 72-й минуте Рамуш установил окончательный счет (0:4). На 83-й минуте матча защитник миланцев Терраччано получил красную карточку и досрочно покинул поле.

«Зальцбург» — «Милан» 0:4

Голы: Сиссе (15, 32, 49), Рамуш (72).

  • «Милан»: Меньян, Томори (Терраччано, 67), де Винтер, Павлович, Хатчинсон, Яшари, Рабьо (Модрич, 61), Бартезаги, Лофтус-Чик, Сиссе (Пулишич, 60), Камарда (Рамуш, 60).

    Удаление: Терраччано (83).

«Байер» обыграл «Лех» в Польше и укрепил лидерство

Германский клуб «Байер» забил 4 безответных мяча в ворота «Леха» на выезде и с 6 очками вышел на 1-ю строчку турнирной таблицы Лиги Европы по разнице мячей:

  • Дубль Шика: Патрик Шик хладнокровно реализовал два пенальти на 29-й и 41-й минутах;

  • Крупный счет: Тиллман на 32-й минуте и Маза на 89-й минуте записали голы на свой счет, обеспечив окончательную победу.

«Лех» — «Байер» 0:4

Голы: Шик (29 пен., 41 пен.), Тиллман (32), Маза (89).

  • «Байер»: Флеккен, Васкес, Баде, Тапсоба, Гутьеррес (Медина, 62), Гарсия, Телла (Диаби, 62), Фернандеш, Тиллман, Маза, Террье (Шик, 18).

Напряженное противостояние в Лионе: «Кристал Пэлас» повержен

Французский «Лион» на своем поле принял представителя Английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» и добился трудной победы со счетом 3:2:

  • Преимущество хозяев: Благодаря голам Толиссо (8) и Нуамаха (45+2) «Лион» ушел на перерыв с уверенным счетом;

  • Накал во втором тайме: Пино сократил разрыв (50), а Шульц на 76-й минуте вновь увеличил отрыв. Гол Даити Камады на 81-й минуте не спас лондонцев от поражения.

«Лион» — «Кристал Пэлас» 3:2

Голы: Толиссо (8), Нуамах (45+2), Шульц (76) — Пино (50), Камада (81).

Гол на 90+3-й минуте принес «Сандерленду» 3 очка

Португальский «Торренсе» на своем поле уступил английскому «Сандерленду» со счетом 1:2. В составе хозяев Вольней открыл счет (37), во втором тайме Ахока восстановил равновесие (67). На добавленной арбитром 93-й минуте матча Садики принес «Сандерленду» ценную победу.

«Торренсе» — «Сандерленд» 1:2

Голы: Вольней (37) — Ахока (67), Садики (90+3).

МиланБайерЛионКристал Пэлас
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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