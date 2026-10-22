Хоффенхайм — Лион: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Хоффенхайм — Лион. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Хоффенхайм»: 1. Бауманн О. (капитан), 34. Цоуфал В., 2. Гранача Р., 5. Кабак О., 39. Ротс М., 27. Крамарич А., 20. Конте Б., 7. Авдуллаху Л., 22. Прасс А., 19. Лемперле Т., 14. Дагим А.

Запасные «Хоффенхайм»: 29. Абраха Н., 11. Аслани Ф., 13. Бернардо, 18. Бургер В., 15. Жандре В., 10. Гложек А., 47. Лассиг В., 32. Ленц К., 28. Матида К., 9. Мёрштедт М., 36. Петерссон Л., 37. Филипп Л.

Главный тренер «Хоффенхайм»: Ильцер К.

Стартовый состав «Лион»: 1. Грейф Д., 37. Канго С., 22. Мата К. (капитан), 20. Бахер Ф., 21. Клюйверт Р., 2. Бидструп М., 6. Тессманн Т., 99. Нартей Н., 26. Будаш К., 45. Имбер Р., 11. Накамура К.

Запасные «Лион»: 16. Абнер Винисиус, 13. Атекаме З., 25. Бенги Ж., 40. Дескамп Р., 24. Дюранвиль Ж., 38. Гарсия А., 85. Камара Н., 18. Мера К., 23. Мортон Т., 19. Ниакате М., 7. Нуама Э., 8. Толиссо К.

Главный тренер «Лион»: Фонсека П.