Хоффенхайм — Лион: составы и текстовая трансляция

·35·Спорт
Хоффенхайм — Лион: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: ХоффенхаймЛион. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Хоффенхайм»: 1. Бауманн О. (капитан), 34. Цоуфал В., 2. Гранача Р., 5. Кабак О., 39. Ротс М., 27. Крамарич А., 20. Конте Б., 7. Авдуллаху Л., 22. Прасс А., 19. Лемперле Т., 14. Дагим А.

Запасные «Хоффенхайм»: 29. Абраха Н., 11. Аслани Ф., 13. Бернардо, 18. Бургер В., 15. Жандре В., 10. Гложек А., 47. Лассиг В., 32. Ленц К., 28. Матида К., 9. Мёрштедт М., 36. Петерссон Л., 37. Филипп Л.

Главный тренер «Хоффенхайм»: Ильцер К.

Стартовый состав «Лион»: 1. Грейф Д., 37. Канго С., 22. Мата К. (капитан), 20. Бахер Ф., 21. Клюйверт Р., 2. Бидструп М., 6. Тессманн Т., 99. Нартей Н., 26. Будаш К., 45. Имбер Р., 11. Накамура К.

Запасные «Лион»: 16. Абнер Винисиус, 13. Атекаме З., 25. Бенги Ж., 40. Дескамп Р., 24. Дюранвиль Ж., 38. Гарсия А., 85. Камара Н., 18. Мера К., 23. Мортон Т., 19. Ниакате М., 7. Нуама Э., 8. Толиссо К.

Главный тренер «Лион»: Фонсека П.

Прямая трансляция2-0 LIVE
52
Похоже, Матс Ротс («Хоффенхайм») будет подавать угловой.
52
Андрей Крамарич (Хоффенхайм) пробил по воротам, но мяч отскочил к границе штрафной. Его удар прошел совсем рядом с перекладиной.
492-0
Андрей Крамарич отдал пас Адаму Дагиму (Хоффенхайм), который принял мяч в штрафной и быстро пробил в нижний левый угол ворот! Вратарь был бессилен. 2:0!
48
Кейто Накамура («Лион») готовится выполнить опасную подачу с углового в штрафную площадь.
47
Каил Будаш (Лион) попытался продвинуться вперед, но не смог удержать мяч и потерял его. Мяч вышел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Хоффенхайма.
46🔁
После перерыва произошла замена. Тайлер Мортон вышел на поле вместо Таннера Тессманна («Лион»).
46🔁
В перерыве произошла замена. Паулу Фонсека решил сделать перестановку. Мусса Ниакате вышел на поле вместо Феликса Бахера («Лион»).
46
Перерыв окончен, и второй тайм вот-вот начнется.
45+9
Прозвучал свисток арбитра, первый тайм подошел к концу, и игроки отправились в раздевалки.
45+41-0
Андрей Крамарич («Хоффенхайм») первым успел на добивание во вратарской и головой вонзил мяч под перекрестие, открыв счет в матче — 1:0.
45
Ко Дню матчу добавлено 8 минут.
44
«Хоффенхайм» получает право на угловой удар.
44
Халил Умут Мелер отлично видел эпизод и зафиксировал фол со стороны Рубена Клюйверта («Лион»).
39
Каил Будаш (Лион) подал угловой, но защитники легко выбили мяч.
38
Лион заработал угловой. Их соперникам грозит очередная угроза у ворот.
37
Каил Будаш (Лион) был близок к голу, но должен был выжимать максимум из этого момента. Его слабый удар с близкой дистанции пришелся прямо в руки Оливеру Бауманну.
37
Матс Ротс («Хоффенхайм») подает угловой.
36
Андрей Крамарич (Хоффенхайм) пробил по воротам, но удар заблокировал защитник, и мяч не долетел до цели. Хоффенхайм подает угловой.
36
Владимир Цоуфал (Хоффенхайм) выполняет угловой.
34
Адам Дагим («Хоффенхайм») принял точную передачу, но защитник выбил у него мяч. Отличная игра в обороне.
31🔁
Паулу Фонсека вынужден сделать замену. Стив Канго не сможет продолжить игру из-за травмы, вместо него на поле вышел Ноам Камара (Лион).
22
Хоффенхайм подает угловой.
21
Поданный Хоффенхаймом угловой был отражен вратарём Лиона Домиником Грейфом. Хоффенхайм заработал угловой. Они стягивают в штрафную много игроков.
19
Доминик Грейф (Лион) чувствует себя хорошо и готов продолжить игру.
17
Доминик Грейф (Лион) лежит на газоне из-за травмы, и судья останавливает игру для оказания медицинской помощи.
16
После углового в исполнении Владимира Цоуфала («Хоффенхайм») мяч выбит из штрафной.
14
Благодаря великолепному блоку защитника угловой Хоффенхайма не принес никаких результатов.
13
Александр Прасс (Хоффенхайм) пробил из-за пределов штрафной в правый нижний угол, но Доминик Грейф совершил великолепный сейв. Судейская бригада назначила угловой в пользу Хоффенхайма.
13
Мяч ушел за пределы поля. Хоффенхайм выполнит угловой.
10
Кейто Накамура (Лион) подал угловой в штрафную, но Оливер Бауманн забрал мяч и ликвидировал угрозу.
9🟨
Хоффенхайм - Лион. Счет: 0-0. Матс Ротс (Хоффенхайм) получил желтую карточку от арбитра за фол, совершенный немного ранее.
7
Реми Имбер (Лион) попытался обыграть соперника, но мяч у него отошли.
5
Озан Кабак («Хоффенхайм») отдал отличную передачу на Александра Прасса, и тот рвётся к воротам.
1
Вот это да, сегодняшний матч прямо сейчас начинается.
00:01
Наконец-то игроки вышли на поле! Хоффенхайм разводит с центра.
00:00
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Халил Умут Мелер.
00:00
Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в специальном разделе.
00:00
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию! Мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях матча. Стартовые составы будут объявлены совсем скоро.
ХоффенхаймЛионЛига Европы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Хоффенхайм — Бешикташ: составы и текстовая трансляцияХоффенхайм — Бешикташ: составы и текстовая трансляция15 октября 22:48Лион — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляцияЛион — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляция15 октября 20:33Боруссия Мёнхенгладбах — Хоффенхайм: составы и текстовая трансляцияБоруссия Мёнхенгладбах — Хоффенхайм: составы и текстовая трансляция18 октября 19:33Лион — Ницца: составы и текстовая трансляцияЛион — Ницца: составы и текстовая трансляция18 октября 23:47«Ланс» обыграл «Лион» в драматичном матче, оставшись в меньшинстве«Ланс» обыграл «Лион» в драматичном матче, оставшись в меньшинстве10 октября 06:50Во Франции «Лион» вышел в лидеры, а «Монако» сенсационно проигралВо Франции «Лион» вышел в лидеры, а «Монако» сенсационно проиграл19 октября 06:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном