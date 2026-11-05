Кристал Пэлас — Хоффенхайм: составы и текстовая трансляция

·31·Спорт
Кристал Пэлас — Хоффенхайм: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Кристал Пэлас — Хоффенхайм. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Кристал Пэлас»: 1. Хендерсон Д. (капитан), 21. Аханор Х., 6. Канво Ж., 18. Камада Д., 25. Халайли А., 14. Матета Ж., 3. Митчелл Т., 10. Пино Й., 26. Ричардс К., 23. Тимбер К., 20. Уортон А.

Запасные «Кристал Пэлас»: 81. Бенеттон Л., 44. Бенитес В., 65. Калембо Н., 22. Ларсен Й., 11. Макнил Д., 30. Мингеса О., 9. Нкетиа Э., 24. Осорио Д., 43. Уильямс С.

Главный тренер «Кристал Пэлас»: Сейдж П.

Стартовый состав «Хоффенхайм»: 1. Бауманн О. (капитан), 29. Абраха Н., 11. Аслани Ф., 7. Авдуллаху Л., 18. Бургер В., 5. Кабак О., 27. Крамарич А., 19. Лемперле Т., 28. Матида К., 22. Прасс А., 39. Ротс М.

Запасные «Хоффенхайм»: 13. Бернардо, 14. Дагим А., 4. Дулич С., 46. Филдс Дж., 47. Лассиг В., 32. Ленц К., 36. Петерссон Л., 37. Филипп Л., 45. Поллер Т., 49. Вагенбах Л.

Главный тренер «Хоффенхайм»: Ильцер К.

Прямая трансляция0-1 LIVE
45
Озан Кабак (Хоффенхайм) пробил после углового Матса Ротса из центра штрафной, но его удар головой оказался неточным и мяч прошел выше перекладины.
45+2
Первый тайм сегодняшнего матча завершен.
45
К основному времени матча добавлена 1 минута.
45
Матс Ротс (Хоффенхайм) исполняет угловой удар.
44
Ваутер Бургер (Хоффенхайм) быстро подобрал отскок и мощно пробил в левый угол. Вратарь совершил отличный сейв. Хоффенхайм заработал угловой и стягивает игроков в штрафную.
42
Короткий пас от Анана Халайли вывел Жан-Филиппа Матета (Кристал Пэлас) один на один с вратарем в штрафной, но его удар прошел далеко мимо правой штанги.
41
Оливер Бауманн перехватил угловой удар в исполнении Адама Уортона (Кристал Пэлас).
40
Адам Уортон (Кристал Пэлас) выполнил угловой, но защитник первым успел к мячу и отвел угрозу. Судья назначил еще один угловой. Кристал Пэлас снова получает шанс создать опасность у ворот соперника.
39
Мяч отскочил к Ереми Пино (Кристал Пэлас), который сразу пробил издали. Однако защитник самоотверженно заблокировал удар. Мяч ушел на угловой в пользу Кристал Пэлас.
38
Тим Лемперле (Хоффенхайм) пытается прорваться вперед, но защитник соперника выбивает мяч.
36
Анан Халайли (Кристал Пэлас) упустил отличный шанс! Он нашел свободное пространство у штрафной и пробил головой, но удару не хватило ни силы, ни точности. Мяч прошел далеко от правой штанги!
34
Матч: Кристал Пэлас – Хоффенхайм. Счет: 0-1. Комментарий: Всего ударов – 4:7. 2:3 – текущий показатель ударов в створ.
34
Анан Халайли (Кристал Пэлас) выполнил отличный прострел в штрафную, но защитник перехватил мяч и легко устранил угрозу.
32🟨
Джеди Канвот (Кристал Пэлас) нарушил правила, и судья справедливо показал ему желтую карточку.
31
Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас) получил точный пас и имел достаточно времени, чтобы нанести опасный удар в левый угол штрафной. Оливер Бауманн прочитал его намерения и совершил отличный сейв.
30
Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас) выпрыгнул выше защитников и пробил в левый угол, но Оливер Бауманн был готов и совершил сейв, отведя угрозу.
28
Момент! Даичи Камада (Кристал Пэлас) пробил из штрафной после отличной передачи Йереми Пино, но мяч прошел рядом с правой штангой.
25🟨
Ваутер Бургер (Хоффенхайм) испытал терпение судьи Хорациу Фесника и получил предупреждение за предыдущий грубый фол.
25
Натнаэль Абраха (Хоффенхайм) принял мяч в штрафной и опасно пробил, но радоваться рано: защитник заблокировал удар. Сложно сказать, спас бы вратарь.
24
Матс Ротс (Хоффенхайм) выполнил угловой, но не смог найти партнера по команде.
23
Андрей Крамарич (Хоффенхайм) получил отличный пас в штрафной и пробил в касание. Вратарь отразил удар в левый угол. Мяч ушел за пределы поля. Угловой для Хоффенхайма.
22
Александр Прасс (Хоффенхайм) навесил в штрафную, но защитник выбил мяч.
22
Не по плану! Фисник Аслани (Хоффенхайм) пробил из-за пределов штрафной, но удар в нижний правый угол оказался слабым, и Дин Хендерсон легко забрал мяч.
21
Боковой судья зафиксировал офсайд у Натнаэля Абраха (Хоффенхайм), главный арбитр подтвердил решение.
19
Какой шанс! Ваутер Бургер (Хоффенхайм) получил отличный пас с фланга и упустил огромную возможность. Он пробил головой из центра штрафной, но мяч прошел значительно правее правой штанги!
19
Натнаэль Абраха (Хоффенхайм) пытался найти Андрея Крамарича, но пас оказался слишком сильным, и момент был упущен.
18
Ереми Пино (Кристал Пэлас) попытался найти Даичи Камаду умной передачей с угла штрафной, но защитники были начеку и выбили мяч.
17
Хорациу Фесник дает свисток, так как Ереми Пино (Кристал Пэлас) нарушил правила в борьбе за мяч в атаке.
16
63:37 – текущее соотношение владения мячом.
15
Хоффенхайм контролирует мяч, они перепасовываются в ожидании удобного момента для удара.
12
Мяч отскочил к Фиснику Аслани (Хоффенхайм) на краю штрафной. Он пробил по воротам, но мяч прошел рядом с левой штангой.
11
Йереми Пино («Кристал Пэлас») слишком рано начал забегание, и боковой судья зафиксировал офсайд, подняв флажок.
10
Очередная попытка Кристал Пэлас забросить мяч за спину защитникам была пресечена Ереми Пино, но оборона разрядила обстановку.
70-1
Гол! Тим Лемперле после молниеносной контратаки получил мяч в свободной зоне. Он осмотрелся и отдал пас Александру Прассу (Хоффенхайм), который хладнокровно переиграл вратаря со средней дистанции. Счет 0:1.
6
Леон Авдуллаху (Хоффенхайм) нарушил правила. По крайней мере, так считает судья Хорациу Фесник.
6🟨
Эта желтая карточка показана заслуженно. Подкат Озана Кабака (Хоффенхайм) был довольно грубым, и Хорациу Фесник без колебаний показал ему желтую карточку.
5
Ваутер Бургер (Хоффенхайм) навесил в штрафную. К сожалению, защитники соперника легко перехватили мяч.
4
Гол! Мяч, забитый Даити Камадой («Кристал Пэлас»), не засчитан из-за офсайда.
3
Передача Онеста Аханора (Кристал Пэлас) не дошла до Жан-Филиппа Матета, так как защитник вовремя перехватил мяч. Если бы пас был отдан чуть раньше, Матета мог выйти на опасную позицию.
2
Хорациу Фесник дал свисток и зафиксировал нарушение после того, как Ваутер Бургер (Хоффенхайм) сбил соперника.
1
Начинаем, сегодняшний матч только что стартовал.
22:46
Наконец-то футболисты вышли на поле! Хоффенхайм начинает игру.
22:45
Матч задерживается из-за минуты молчания.
22:45
Сегодняшний матч обслужит Хорациу Фесник.
22:45
В деталях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
22:45
Здравствуйте и добро пожаловать в нашу текстовую онлайн-трансляцию! Мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях матча. Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время.
Кристал ПэласХоффенхаймЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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