Кристал Пэлас — Хоффенхайм: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Кристал Пэлас — Хоффенхайм. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Кристал Пэлас»: 1. Хендерсон Д. (капитан), 21. Аханор Х., 6. Канво Ж., 18. Камада Д., 25. Халайли А., 14. Матета Ж., 3. Митчелл Т., 10. Пино Й., 26. Ричардс К., 23. Тимбер К., 20. Уортон А.

Запасные «Кристал Пэлас»: 81. Бенеттон Л., 44. Бенитес В., 65. Калембо Н., 22. Ларсен Й., 11. Макнил Д., 30. Мингеса О., 9. Нкетиа Э., 24. Осорио Д., 43. Уильямс С.

Главный тренер «Кристал Пэлас»: Сейдж П.

Стартовый состав «Хоффенхайм»: 1. Бауманн О. (капитан), 29. Абраха Н., 11. Аслани Ф., 7. Авдуллаху Л., 18. Бургер В., 5. Кабак О., 27. Крамарич А., 19. Лемперле Т., 28. Матида К., 22. Прасс А., 39. Ротс М.

Запасные «Хоффенхайм»: 13. Бернардо, 14. Дагим А., 4. Дулич С., 46. Филдс Дж., 47. Лассиг В., 32. Ленц К., 36. Петерссон Л., 37. Филипп Л., 45. Поллер Т., 49. Вагенбах Л.

Главный тренер «Хоффенхайм»: Ильцер К.