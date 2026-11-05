Кристал Пэлас — Хоффенхайм: составы и текстовая трансляция

45
Озан Кабак (Хоффенхайм) пробил после углового Матса Ротса из центра штрафной, но его удар головой оказался неточным и мяч прошел выше перекладины.
45+2⏱
Первый тайм сегодняшнего матча завершен.
45
К основному времени матча добавлена 1 минута.
45
Матс Ротс (Хоффенхайм) исполняет угловой удар.
44
Ваутер Бургер (Хоффенхайм) быстро подобрал отскок и мощно пробил в левый угол. Вратарь совершил отличный сейв. Хоффенхайм заработал угловой и стягивает игроков в штрафную.
42
Короткий пас от Анана Халайли вывел Жан-Филиппа Матета (Кристал Пэлас) один на один с вратарем в штрафной, но его удар прошел далеко мимо правой штанги.
41
Оливер Бауманн перехватил угловой удар в исполнении Адама Уортона (Кристал Пэлас).
40
Адам Уортон (Кристал Пэлас) выполнил угловой, но защитник первым успел к мячу и отвел угрозу. Судья назначил еще один угловой. Кристал Пэлас снова получает шанс создать опасность у ворот соперника.
39
Мяч отскочил к Ереми Пино (Кристал Пэлас), который сразу пробил издали. Однако защитник самоотверженно заблокировал удар. Мяч ушел на угловой в пользу Кристал Пэлас.
38
Тим Лемперле (Хоффенхайм) пытается прорваться вперед, но защитник соперника выбивает мяч.
36
Анан Халайли (Кристал Пэлас) упустил отличный шанс! Он нашел свободное пространство у штрафной и пробил головой, но удару не хватило ни силы, ни точности. Мяч прошел далеко от правой штанги!
34
Матч: Кристал Пэлас – Хоффенхайм. Счет: 0-1. Комментарий: Всего ударов – 4:7. 2:3 – текущий показатель ударов в створ.
34
Анан Халайли (Кристал Пэлас) выполнил отличный прострел в штрафную, но защитник перехватил мяч и легко устранил угрозу.
32🟨
Джеди Канвот (Кристал Пэлас) нарушил правила, и судья справедливо показал ему желтую карточку.
31
Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас) получил точный пас и имел достаточно времени, чтобы нанести опасный удар в левый угол штрафной. Оливер Бауманн прочитал его намерения и совершил отличный сейв.
30
Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас) выпрыгнул выше защитников и пробил в левый угол, но Оливер Бауманн был готов и совершил сейв, отведя угрозу.
28
Момент! Даичи Камада (Кристал Пэлас) пробил из штрафной после отличной передачи Йереми Пино, но мяч прошел рядом с правой штангой.
25🟨
Ваутер Бургер (Хоффенхайм) испытал терпение судьи Хорациу Фесника и получил предупреждение за предыдущий грубый фол.
25
Натнаэль Абраха (Хоффенхайм) принял мяч в штрафной и опасно пробил, но радоваться рано: защитник заблокировал удар. Сложно сказать, спас бы вратарь.
24
Матс Ротс (Хоффенхайм) выполнил угловой, но не смог найти партнера по команде.
23
Андрей Крамарич (Хоффенхайм) получил отличный пас в штрафной и пробил в касание. Вратарь отразил удар в левый угол. Мяч ушел за пределы поля. Угловой для Хоффенхайма.
22
Александр Прасс (Хоффенхайм) навесил в штрафную, но защитник выбил мяч.
22
Не по плану! Фисник Аслани (Хоффенхайм) пробил из-за пределов штрафной, но удар в нижний правый угол оказался слабым, и Дин Хендерсон легко забрал мяч.
21
Боковой судья зафиксировал офсайд у Натнаэля Абраха (Хоффенхайм), главный арбитр подтвердил решение.
19
Какой шанс! Ваутер Бургер (Хоффенхайм) получил отличный пас с фланга и упустил огромную возможность. Он пробил головой из центра штрафной, но мяч прошел значительно правее правой штанги!
19
Натнаэль Абраха (Хоффенхайм) пытался найти Андрея Крамарича, но пас оказался слишком сильным, и момент был упущен.
18
Ереми Пино (Кристал Пэлас) попытался найти Даичи Камаду умной передачей с угла штрафной, но защитники были начеку и выбили мяч.
17
Хорациу Фесник дает свисток, так как Ереми Пино (Кристал Пэлас) нарушил правила в борьбе за мяч в атаке.
16
63:37 – текущее соотношение владения мячом.
15
Хоффенхайм контролирует мяч, они перепасовываются в ожидании удобного момента для удара.
12
Мяч отскочил к Фиснику Аслани (Хоффенхайм) на краю штрафной. Он пробил по воротам, но мяч прошел рядом с левой штангой.
11
Йереми Пино («Кристал Пэлас») слишком рано начал забегание, и боковой судья зафиксировал офсайд, подняв флажок.
10
Очередная попытка Кристал Пэлас забросить мяч за спину защитникам была пресечена Ереми Пино, но оборона разрядила обстановку.
7⚽0-1
Гол! Тим Лемперле после молниеносной контратаки получил мяч в свободной зоне. Он осмотрелся и отдал пас Александру Прассу (Хоффенхайм), который хладнокровно переиграл вратаря со средней дистанции. Счет 0:1.
6
Леон Авдуллаху (Хоффенхайм) нарушил правила. По крайней мере, так считает судья Хорациу Фесник.
6🟨
Эта желтая карточка показана заслуженно. Подкат Озана Кабака (Хоффенхайм) был довольно грубым, и Хорациу Фесник без колебаний показал ему желтую карточку.
5
Ваутер Бургер (Хоффенхайм) навесил в штрафную. К сожалению, защитники соперника легко перехватили мяч.
4
Гол! Мяч, забитый Даити Камадой («Кристал Пэлас»), не засчитан из-за офсайда.
3
Передача Онеста Аханора (Кристал Пэлас) не дошла до Жан-Филиппа Матета, так как защитник вовремя перехватил мяч. Если бы пас был отдан чуть раньше, Матета мог выйти на опасную позицию.
2
Хорациу Фесник дал свисток и зафиксировал нарушение после того, как Ваутер Бургер (Хоффенхайм) сбил соперника.
1⏱
Начинаем, сегодняшний матч только что стартовал.
22:46
Наконец-то футболисты вышли на поле! Хоффенхайм начинает игру.
22:45
Матч задерживается из-за минуты молчания.
22:45
Сегодняшний матч обслужит Хорациу Фесник.
22:45
В деталях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
22:45
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