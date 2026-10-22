Монако — Фрайбург: составы и текстовая трансляция

56
Главный арбитр Сэмюэл Барротт всё видел и зафиксировал фол со стороны Мамаду Кулибали («Монако»).
55
Мяч ушел за пределы поля. «Фрайбург» введет мяч из-за боковой.
54
Игроки Монако контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне соперника.
53
Статистика по угловым ударам — 4:6.
49🟨
Александр Головин (Монако) вполне ожидаемо получил желтую карточку от арбитра.
49
Винченцо Грифо подал угловой за Фрайбург, но защитники первыми оказались на мяче и отвели угрозу.
48
Ян-Никлас Бесте (Фрайбург) выполнил подачу с углового в штрафную, но защитник сыграл на опережение и вынес мяч головой.
48
Ян-Никлас Бесте (Фрайбург) готовится подать угловой.
47
Ян-Никлас Бесте (Фрайбург) выполнил неточную подачу с углового в штрафную площадь.
46🔁
Монако - Фрайбург. Счет: 1-0.
Главный тренер произвел замену: Лукас Хёлер (Фрайбург) выходит на поле вместо Юито Сузуки.
46⏱
Судья дал свисток, возвещающий о начале второго тайма.
45+5⏱
Сэмюэл Барротт дает свисток, завершая первый тайм.
45+2⚽1-0
Гол! Эдан Диоп отдал пас на Париса Бруннера («Монако»), и тот низовым ударом из штрафной поразил ворот. Счёт 1:0.
45
Добавлено 3 минуты к матчу.
43
Ян-Никлас Бесте (Фрайбург), похоже, получил красную карточку за тот фол. Сэмюэл Барротт не намерен терпеть такое поведение на поле и дал свисток за нарушение.
41
Подача Винченцо Грифо (Фрайбург) с углового не таила в себе никакой опасности.
40
Винченцо Грифо подал угловой, но никого из партнеров не нашел. Мяч легко выбили из опасной зоны. Главный судья и его помощник указали на угловой флажок. У «Фрайбурга» будет еще один шанс создать опасный момент у ворот соперника.
37🟨
Патрик Остерхаге (Фрайбург) справедливо наказан желтой карточкой.
36
Лукас Кюблер (Фрайбург) нарушил правила, и Самюэль Баррот дал свисток, зафиксировав фол.
33
Фол! Патрик Остерхаге (Фрайбург) задерживает соперника, назначен штрафной.
30
Монако подал угловой, но благодаря уверенным действиям защитников возможность забить была упущена.
30
Опасный навес в штрафную пытался принять игрок «Монако» Матис Детурбе, но один из защитников вынес мяч за пределы поля, отведя угрозу. Судья назначил угловой в пользу «Монако».
29
Александр Головин (Монако) подал угловой в штрафную, но защитники вынесли мяч.
29
Мамаду Кулибали (Монако) попытался сделать прострел с границы штрафной, но защита соперника вынесла мяч в безопасную зону. Мяч ушел за пределы поля. У «Монако» будет возможность забить с углового.
28
Ламин Камара (Монако) подал угловой, но защитники выбили мяч.
28
Парис Бруннер (Монако) принял умную передачу и пробил со средней дистанции. Казалось, мяч летит в правый нижний угол ворот, но Мио Бакхаус справился и совершил великолепный сейв. Боковой судья показал на угловой, Монако выполнит стандарт.
27
Матис Детурбе (Монако) не смог найти партнера по команде в штрафной, его передача оказалась слишком сильной и прошла мимо дальней штанги. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Фрайбурга введет его в игру.
24
Александр Головин (Монако) подал угловой, но никто из партнеров по команде не смог пробить головой, и защитники отвели угрозу.
24
Парис Бруннер (Монако) получил точную передачу в штрафной и вышел один на один с вратарем. Его удар в левый нижний угол вышел слабым, и Мио Бакхаус легко завладел мячом. Монако заработал угловой.
22
Жорди Макенго (Фрайбург) выполнил опасный навес в штрафную на голову партнера по команде, но защитник сыграл на опережение и отвел угрозу.
20
Игор Матанович (Фрайбург) не смог избежать офсайда, и боковой судья поднял флажок.
18
Какая упущенная возможность! Лукас Кюблер (Фрайбург) принял точную передачу в штрафной, но его удар головой пришелся мимо ворот. Мяч ушел за пределы поля, и назначен удар от ворот Монако.
17🔁
Замена. Патрик Остерхаге («Фрайбург») выходит на поле вместо Янника Энгельхардта.
15🔁
Замена. Патрик Остерхаге («Фрайбург») выходит на поле вместо Янника Энгельгардта.
14✚
Янник Энгельхардт (Фрайбург) жестами показывает, что ему больно, и просит медицинской помощи. Насколько серьезной окажется его травма, пока неизвестно.
10
Игроки Монако разыгрывают мяч короткими пасами, пытаясь создать момент для удара.
8
Мяч ушел за пределы поля, будет аут.
5
Сэмюэл Барротт дал свисток. Янник Энгельхардт («Фрайбург») нарушил правила из-за опасной игры.
4
Матис Детурбе (Монако) принял в штрафной разрезную передачу, не глядя пробил в левый нижний угол, но Мио Бакхаус совершил великолепный сейв.
2
Игроки Фрайбурга разыгрывают мяч короткими пасами, пытаясь взломать оборону соперника и провести быструю контратаку.
1⏱
Поехали, сегодняшний матч только что начался.
00:01
Матч начинает Фрайбург.
00:00
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Сэмюэл Баррот.
00:00
Стали известны стартовые составы обеих команд, теперь вы можете с ними ознакомиться.
00:00
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию, в которой мы будем оперативно информировать вас обо всех событиях матча.
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