Монако — Фрайбург: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Монако — Фрайбург. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Монако»: 1. Градецки Л. (капитан), 2. Вандерсон, 72. Сане С., 4. Тезе Дж., 13. Мависса К., 8. Камара Л., 37. Диоп Э., 28. Кулибали М., 10. Головин А., 7. Детурбе М., 29. Бруннер П.

Запасные «Монако»: 11. Аблин М., 14. Бирет М., 19. Кабрал П., 31. Фати А., 16. Кон Ф., 18. Минамино Т., 20. Назиньо, 22. Салису М., 46. Субеир А., 40. Ставецки Я., 49. Туре И., 6. Закария Д.

Главный тренер «Монако»: Филипе Луис.

Стартовый состав «Фрайбург»: 1. Бакхаус М., 17. Кюблер Л., 28. Гинтер М., 37. Розенфельдер М., 33. Макенго Ж., 8. Эггештайн М. (капитан), 16. Энгельхардт Я., 19. Бесте Я., 14. Судзуки Ю., 32. Грифо В., 31. Матанович И.

Запасные «Фрайбург»: 42. Гото К., 30. Гюнтер К., 9. Хёлер Л., 24. Хут Ю., 22. Ири К., 5. Юнг А., 6. Остерхаге П., 7. Шерхант Д., 29. Трой Ф., 20. Ямамото Р.

Главный тренер «Фрайбург»: Шустер Й.