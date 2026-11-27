В 5-м туре общего этапа Лиги Европы английский клуб «Борнмут» в гостях у испанской «Сельты» сумел выйти из крайне сложной ситуации и одержать победу со счетом 2:1. Оставшись в меньшинстве уже на 22-й минуте встречи, английский клуб забил два мяча во втором тайме и записал на свой счет важные три очка.

Красная карточка и камбэк во втором тайме

Преимущество хозяев и удаление: На 19-й минуте матча Яго Аспас воспользовался своим шансом и вывел виговцев вперед. Спустя три минуты ( 22' ) защитник гостей Бафоде Диаките получил красную карточку и покинул поле, из-за чего «Борнмут» был вынужден провести почти 70 минут игры в меньшинстве.

Воля в численном меньшинстве: Несмотря на это, английский клуб не сдался. В самом начале второго тайма ( 47' ) Альваро Родригес восстановил равновесие, а на 78-й минуте Райан стал автором гола, принесшего гостям волевую победу.

Протокол матча

Показатели Детали Этап соревнования Лига Европы, 5-й тур Результат матча «Сельта» 1:2 «Борнмут» Голы Яго Аспас (19') — Альваро Родригес (47'), Райан (78') Удаление Бафоде Диаките (22', «Борнмут»)

Как вы считаете, стала ли эта победа «Борнмута», обыгравшего «Сельту» в меньшинстве на протяжении 70 минут, самым волевым результатом 5-го тура?

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