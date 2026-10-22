Борнмут — Милан: составы и текстовая трансляция

55
Бафоде Диаките (Борнмут) грубо отобрал мяч у соперника. Василис Фотиас видел эпизод и дал свисток.
52
Адриен Рабио (Милан) грубо сыграл в отборе, и Василис Фотиас зафиксировал фол.
51
Райан Кристи (Борнмут) пробил по воротам, но защитник мастерски заблокировал удар, и мяч не долетел до цели.
50
Маркус Тавернье (Борнмут) подал угловой в штрафную, но защитники заблокировали мяч.
48
Бен Беннон-Доак (Борнмут) отдал неточный пас. Он пытался доставить мяч в штрафную, но защитники выбили его. Судья указал на угловой флажок. «Борнмут» выполнит угловой удар.
48
Борнмут, кажется, находит свою игру и получает удовольствие от контроля мяча. Они ждут подходящего момента, чтобы создать новые атакующие возможности.
46🔁
В перерыве произойдет замена. Рубен Аморим, судя по всему, остался недоволен игрой Рубена Лофтус-Чика («Милан»). Вместо него на поле выходит Адриен Рабьо.
46🔁
Необходимость усилить игру во втором тайме привела к замене. Вместо Первиса Эступиньяна («Милан») на поле вышел Давиде Бартезаги.
46⏱
Прозвучал свисток арбитра, и Василис Фотиас начал второй тайм.
45+6⏱
Свисток судьи возвестил об окончании первого тайма, и футболисты отправились в раздевалки.
45+5
Жастин Клюйверт (Борнмут) попытался сделать прострел в штрафную, но передача была заблокирована и вынесена.
45+3
Игроки Милана контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне соперника.
45
Коме добавлено 5 минут.
45
Вассилис Фотияс дал свисток. Джастин Клюйверт («Борнмут») нарушил правила из-за опасной игры.
43
Маркус Тавернье (Борнмут) выполнил штрафной удар, но мяч ушел за пределы поля. От ворот сыграет Милан.
42
Бен Гэннон-Доак («Борнмут») попытался сделать передачу в центр в поисках партнёров по команде, но защитник соперника заблокировал мяч и отвёл угрозу.
41
Грубая игра со стороны Джастина Клюйверта (Борнмут). Судья зафиксировал фол и дал свисток.
40
Борнмут – Милан. Счёт: 2-0. Всего ударов – 9:1.
37
Адриен Трюффер (Борнмут) попытался сделать проникающий пас сквозь линию обороны, но никого из партнеров не нашел. Мяч ушел за пределы поля, и назначен удар от ворот Милана.
35🟨
Сегодняшний арбитр Василис Фотиас справедливо предупредил Первиса Эступиньяна («Милан») за грубую игру.
32⚽2-0
Гол! Лоренцо Торриани дотронулся до мяча после пенальти в исполнении Маркуса Тавернье (Борнмут), но не смог помешать ему залететь в левый нижний угол.
32
Маркус Тавернье (Борнмут) берет на себя ответственность и уже устанавливает мяч.
32🔁
Замена. Омари Хатчинсон покидает поле, вместо него вышел Лоренцо Торриани (Милан).
29🟨
Тайлер Адамс (Борнмут) попытался убедить арбитра изменить решение и получил желтую карточку за споры.
28🟥
Какая ужасная грубость. У судьи Василиса Фотиаса не было другого выбора, кроме как удалить Майка Меньяна («Милан») с поля. Красная карточка!
27
Бен Геннон-Доак (Борнмут) избежал наказания от арбитра, несмотря на грубый фол против соперника.
27🎯
Майк Меньян (Милан) нарушает золотое правило: «Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Он сфолил, и у Василиса Фотиаса не было выбора, кроме как дать свисток. Пенальти в пользу Борнмута.
27
Жастин Клюйверт («Борнмут») готовится выполнить угловой удар.
27
Джеймс Хилл (Борнмут) пробил с невероятной силой! Он принял передачу, прицелился и пробил из-за пределов штрафной. Это мог быть опасный момент для вратаря, но мяч неудачно попал в защитника и отскочил в сторону. «Борнмут» зарабатывает угловой.
26
Игра остановлена, так как Альфаджо Сиссе (Милан) оказался в положении вне игры.
24
Милан быстро разыграл угловой.
24
Рубен Лофтус-Чик (Милан) не смог найти партнеров в штрафной, его передача была заблокирована. Милан подает угловой.
21
Бен Гэннон-Доак (Борнмут) рвется к воротам, но защитник вовремя возвращается и отбирает мяч.
19
Эванилсон (Борнмут) оказался во вне игры. У него было свободное пространство за спиной защитников, но он начал движение слишком рано.
19
Борнмут демонстрирует великолепную командную игру, они контролируют мяч за счет множества коротких пасов. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — важнейший фактор.
17
Юнус Муса (Милан) нарушил правила, и арбитр дал свисток, зафиксировав фол.
16🟨
Бафоде Диаките (Борнмут) за грубую игру не мог ожидать ничего, кроме желтой карточки. И это желтая. Василис Фотиас не раздумывая достал ее из кармана.
15
Эванилсон (Борнмут) ушел от опекуна и мощно пробил из-за пределов штрафной. Майк Меньян поздно среагировал, но всё же спас ворот от удара в левый нижний угол.
15
Вратарь отразил удар Кристи (Борнмут) низом, мяч летел прямо по центру ворот.
14
Милан получил шанс забить с углового, но защитник вынес мяч.
13
Рубен Лофтус-Чик (Милан) сделал отличную передачу в штрафную, но защитник перехватил мяч и отвел угрозу. Милан подает угловой.
10
Игроки Борнмута перепасовываются короткими передачами.
8⚽1-0
Гол! Жастин Клюйверт (Борнмут) тўпни Майк Меньяннинг чўзилган қўли ёнидан дарвозанинг пастки ўнг бурчагига жойлаб қўйди.
7🎯
После проверки ВАР назначен пенальти в пользу Борнмута!
7VAR
Арбитр Василис Фотиас показал жест VAR и направился к монитору, чтобы проверить наличие пенальти. Посмотрим, что будет!
6
Бафоде Диаките (Борнмут) схватил соперника за футболку и избежал наказания лишь благодаря щедрости арбитра.
6
Кони Де Винтер («Милан») сыграл рукой в собственной штрафной, но арбитр проигнорил это и продолжил игру. Пенальти нет!
6
Эванилсон (Борнмут) принял мяч в штрафной после навеса и нанес опасный удар головой, но мяч прошел рядом с левой штангой!
5
Благодаря великолепному блокированию защитника, угловой удар в исполнении Борнмута не принес результата.
5
Бен Бен Гэннон-Доак («Борнмут») пробил по воротам после точной передачи в штрафной, но защитник случайно заблокировал мяч на линии ворот. «Борнмут» подает угловой.
3
«Милан» контролирует мяч, они перепасовываются и ждут удобной возможности для атаки.
1⏱
Поехали, сегодняшний матч только что стартовал.
00:06
Ўйинни «Милан» бошлаб беради.
00:06
Сегодняшний матч обслужит Василис Фотиас.
00:06
Стартовые составы обеих команд уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в подробностях этого матча.
00:06
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