Борнмут — Милан: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Борнмут — Милан. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Борнмут»: 20. Ди Грегорио М., 12. Адамс Т., 10. Кристи Р. (капитан), 18. Диаките Б., 9. Эванилсон, 11. Гэннон-Доак Б., 5. Хилл Дж., 19. Клюйверт Дж., 14. Силва А., 16. Тавернье М., 3. Трюффер А.

Запасные «Борнмут»: 21. Адли А., 55. Аллан М., 7. Брукс Д., 4. Кук Л., 1. Петрович Д., 37. Раян, 30. Родригес А., 15. Смит А., 6. Солер Х., 27. Тот А.

Главный тренер «Борнмут»: Роуз М.

Стартовый состав «Милан»: 16. Меньян М. (капитан), 70. Сиссе А., 5. Де Винтер К., 2. Эступиньян П., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 8. Лофтус-Чик Р., 22. Морейра Д., 80. Муса Ю., 31. Павлович С., 23. Томори Ф.

Запасные «Милан»: 33. Бартезаги Д., 41. Буйе Л. П., 73. Камарда Ф., 28. Комотто К., 13. Диавара С., 34. Хила М., 14. Модрич Л., 11. Пулишич К., 12. Рабьо А., 96. Торриани Л., 35. Владимиров В.

Главный тренер «Милан»: Аморим Р.