ЛЕВСКИ СОФИЯ — Ягеллония: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: ЛЕВСКИ СОФИЯ — Ягеллония. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: 92. Вуцов С., 50. Димитров К. (капитан), 17. Эвертон Бала, 8. Груич М., 3. Майкон, 4. Макун К., 19. Мубарик М., 21. Невеш А., 7. Рейналдо, 35. Сержиньо, 22. Сула М.

Запасные «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: 47. Бурас А., 20. Сентельес А., 2. Эверттон С., 27. Куссо Д., 78. Луков М., 11. Око-Флекс А., 9. Переа Х., 31. Серафимов Н., 28. Стоянчов С., 18. Трдин Г., 1. Владимиров О.

Главный тренер «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: Веласкес Х.

Стартовый состав «Ягеллония»: 50. Абрамович С., 10. Агбонифо Дж., 27. Консейсан Р., 11. Имас Х., 19. Клинге А., 44. Константопулос А., 23. Монтойя Г., 99. Прелец Н., 6. Романчук Т. (капитан), 3. Стойинович Д., 7. Шмыт К.

Запасные «Ягеллония»: 32. Чиркович А., 14. Финдделль Х., 72. Юзвяк К., 4. Кобаяси Ю., 85. Козловски Э., 21. Лосано С., 1. Перчел М., 30. Соу О., 5. Витал Б., 20. Вдовик Б.

Главный тренер «Ягеллония»: Семенец А.