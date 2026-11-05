ЛЕВСКИ СОФИЯ — Ягеллония: составы и текстовая трансляция

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ЛЕВСКИ СОФИЯ — Ягеллония: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: ЛЕВСКИ СОФИЯ — Ягеллония. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: 92. Вуцов С., 50. Димитров К. (капитан), 17. Эвертон Бала, 8. Груич М., 3. Майкон, 4. Макун К., 19. Мубарик М., 21. Невеш А., 7. Рейналдо, 35. Сержиньо, 22. Сула М.

Запасные «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: 47. Бурас А., 20. Сентельес А., 2. Эверттон С., 27. Куссо Д., 78. Луков М., 11. Око-Флекс А., 9. Переа Х., 31. Серафимов Н., 28. Стоянчов С., 18. Трдин Г., 1. Владимиров О.

Главный тренер «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: Веласкес Х.

Стартовый состав «Ягеллония»: 50. Абрамович С., 10. Агбонифо Дж., 27. Консейсан Р., 11. Имас Х., 19. Клинге А., 44. Константопулос А., 23. Монтойя Г., 99. Прелец Н., 6. Романчук Т. (капитан), 3. Стойинович Д., 7. Шмыт К.

Запасные «Ягеллония»: 32. Чиркович А., 14. Финдделль Х., 72. Юзвяк К., 4. Кобаяси Ю., 85. Козловски Э., 21. Лосано С., 1. Перчел М., 30. Соу О., 5. Витал Б., 20. Вдовик Б.

Главный тренер «Ягеллония»: Семенец А.

Прямая трансляция LIVE
45+2
Прозвучал свисток арбитра, первый тайм завершен, игроки направляются в раздевалки.
45+1
Сержиньо («Левски» София) жестами показывает, что ему нужна медицинская помощь. Степень тяжести его травмы пока неизвестна.
45
К основному времени добавлена как минимум 1 минута.
42
Рейналдо (Левски София) протащил мяч до линии штрафной и мощно пробил в верхний угол, но Славомир Абрамович совершил отличный сейв.
39
Жереми Агбонифо (Ягеллония) остался один в углу штрафной и мощно пробил в нижний правый угол, но Светослав Вуцов совершил отличный сейв двумя руками.
39
Каетан Шмит (Ягеллония) проявил чрезмерную агрессию при попытке обыграть соперника, и судья зафиксировал нарушение.
36
Марко Груич (Левски София) совершил фол. Энеа Йорджи остановил игру и принимает решение.
35
Рейналдо (Левски София) пробил из очень выгодной позиции из-за пределов штрафной, но защитник самоотверженно заблокировал удар.
32
Родриго Консейсао (Ягеллония) снова чувствует себя хорошо после опасений по поводу травмы и продолжает игру.
28
Левски София разыграл угловой коротким пасом. Мяч был передан ближнему партнеру.
27
Ник Прелец (Ягеллония) наказан штрафным ударом за задержку соперника. Энеа Йорджи назначил стандарт.
24
Марко Груич (Левски София) имел отличный шанс из-за пределов штрафной. Его удар пришелся по центру ворот, но Славомир Абрамович был начеку и легко забрал мяч.
24
3:3 — общее количество ударов, нанесенных обеими командами.
18
Сержиньо («Левски София») разыграл угловой коротким пасом.
17
Джереми Агбонифо («Ягеллония») выполнил опасный прострел в штрафную, но Светослав Вуцов перехватил мяч.
14
Мазире Сула (Левски София) прострелил в штрафную, пытаясь создать опасность у ворот, но защитники легко справились с угрозой.
12
Сержиньо («Левски София») направился к угловому флажку и выполнил подачу в штрафную площадь.
11
Защитник заблокировал мяч после штрафного удара с дальней дистанции в исполнении Левски София.
7
Каетан Шмит (Ягеллония), должно быть, чувствует себя очень неловко. Он получил отличный пас, но удар с шести метров не удался. Он не попал по мячу как следует, и Светослав Вуцов легко его забрал.
5
Ник Прелец (Ягеллония) принял мяч в штрафной и пробил, но защитник совершил отличный блок.
2
Каетан Шмит (Ягеллония) пытается прорваться вперед, но соперник выбивает мяч. Мяч ушел за пределы поля, будет удар от ворот Левски София.
1
Прозвучал свисток арбитра, игра началась.
22:47
Игроки на поле, и Левски София начинает матч.
22:45
Сегодняшний матч обслужит Энеа Йорджи.
22:45
В деталях этого матча перед началом игры вы можете ознакомиться с составами команд.
22:45
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам всё происходящее на поле. Приятного просмотра.
ЛЕВСКИ СОФИЯЯгеллонияЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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