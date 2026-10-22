Ягеллония — Андерлехт: составы и текстовая трансляция

58
Подача Олега Рябчука (Андерлехт) в штрафную площадь была заблокирована защитниками.
57
Андерс Клинг (Ягеллония) создал для себя свободное пространство и мощно пробил со средней дистанции, но мяч пролетел выше перекладины.
56
Подача Андерса Клинга (Ягеллония) с углового не таила в себе никакой опасности. Защитники сыграли внимательно и сумели вынести мяч.
55
Колин Куземанс совершает великолепный сейв, парируя удар головой в исполнении Ника Прелеца («Ягеллония») в левый нижний угол. Боковой судья показывает на угловой, «Ягеллония» будет его подавать.
54
Лукас Амброс («Андерлехт») выполнил навес со штрафного, но его неточная передача ушла за пределы поля.
53🟨
Бернардо Витал (Ягеллония) должен быть осторожен до конца матча, так как он получил желтую карточку.
51
Олег Рябчук (Андерлехт) сыграл рукой, но был удивлен, когда судья дал свисток.
49
Игроки Андерлехта разыгрывают мяч в короткий пас, пытаясь создать момент для удара.
48
Родриго Консейсау (Ягеллония) избежал серьезной травмы и не покидает поле. Он уже вернулся в игру.
46✚
Родриго Консейсау (Ягеллония) лежит на газоне из-за травмы, и арбитр остановил игру для оказания медицинской помощи.
46🟨
Тео Аасгаард (Андерлехт) справедливо наказан жёлтой карточкой.
46🔁
В перерыве происходит замена. Адриан Семенец, судя по всему, остался недоволен игрой Хампуса Финнделла («Ягеллония»). Вместо него на поле выходит Усман Соу.
45+2
Лукас Амброс («Андерлехт») со стандарта навесил в штрафную, но защитники отбились.
45+3⏱
Судья дал свисток об окончании первого тайма, первые 45 минут игры позади.
45+2🟨
Арбитр действовал решительно и справедливо показал желтую карточку Родриго Консейсау («Ягеллония»).
45
К основному времени матча добавлено как минимум 2 минуты.
44
Камил Юзвяк (Ягеллония) отдал пас на Ника Прелеца, но один из защитников отобрал у него мяч.
42
Юки Кобаяши («Ягеллония») сделал длинную передачу вперед, но Колин Коземанс спокойно завладел мячом.
40
Лукас Амброс («Андерлехт») вместо навеса в штрафную с углового разыграл мяч коротким пасом с ближним партнером.
40
Михайло Цветкович (Андерлехт) сделал передачу в штрафную, но защитник соперника выбил мяч. Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. Андерлехт может продолжить атаку.
40
Гильерме Монтойя («Ягеллония») завладел мячом после передачи и нанес опасный низовой удар издали по центру ворот. Это был сложный для отражения удар, но Колин Косеманс сыграл надежно, кулаками выбив мяч.
39
В штрафной площади много игроков ждут подачи с углового, но Каэтан Шмидт (Ягеллония) разыграл мяч коротко.
39
Каэтан Шмит (Ягеллония) мастерски принял мяч в штрафной площади и пробил, но защитник заблокировал удар. Ягеллония получила право на угловой.
37
Мартен Винклер (Андерлехт) протащил мяч из-за пределов штрафной и пробил, но мяч полетел прямо по центру, так что для Славомира Абрамовича это не стало проблемой. Спокойный сейв.
33
Боковой судья поднял флажок, зафиксировав офсайд у Хампуса Финнделла («Ягеллония») перед его ударом головой.
32
Кайс Барри (Андерлехт) сфолил, Ондрей Берка дал свисток и зафиксировал нарушение. Ягеллония получила право на штрафной удар.
31
0:8 – статистика общих ударов по воротам. В створ – 0:5.
30
Жюльен Бьянконе (Андерлехт) сделал передачу в штрафную, но защитники вынесли мяч в безопасную зону.
29
Тело Аасгаард (Андерлехт) подал угловой, но мяч попал в голову игроку соперника.
28
Мартен Винклер (Андерлехт) попытался сделать передачу, но она была заблокирована. Судья показывает на угловой. Это угловой в пользу Андерлехта.
25
Гильерме Монтойя (Ягеллония) пробил со штрафного издали, но защитники сыграли внимательно.
24
Ондрей Берка дал свисток, Тео Аасгаард («Андерлехт») наказан за нарушение. Назначен штрафной в пользу «Ягеллонии».
24
Кайс Барри (Андерлехт) пробил в касание из-за пределов штрафной, мяч летел по центру ворот, но вратарь вовремя среагировал и спас команду. Великолепная игра голкипера!
21
Тристан Дегриф (Андерлехт) вышел на удобную ударную позицию. Он создал для себя свободное пространство и испытал удачу дальним ударом. Его опасный удар в левый нижний угол великолепно отразил Славомир Абрамович!
21⚽0-1
Гол! После ошибки в обороне мяч отскочил к Михайло Цветковичу («Андерлехт»), он вышел один на один с вратарём и хладнокровно отправил мяч в сетку! Счёт становится 0:1.
19
Тело Аасгаард (Андерлехт) принял передачу, огляделся и пробил из дальнедистанции, но мяч угодил прямо в защитника, который непреднамеренно заблокировал удар.
19
Кайс Барри (Андерлехт) сделал передачу в штрафную, но мяч прилетел прямо в руки Славомиру Абрамовичу, и тот завладел им.
17
Андерс Клинг (Ягеллония) может продолжить игру.
16✚
Андерс Клинг (Ягеллония) нуждается в медицинской помощи, поэтому судья остановил игру и позвал врачей на поле.
16
Матч: Ягеллония - Андерлехт. Счет: 0-0.
Комментарий: 31:69 – процент владения мячом.
14
Мяч в штрафной прилетел к Олегу Рябчуку («Андерлехт»), и его удар с ходу прошел совсем рядом с правой штангой.
13
Андерс Клинг (Ягеллония) выполнил длинную передачу вперед, но мяч оказался слишком сильным для Камила Юзвяка, и момент был упущен. Мяч ушел за пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот Андерлехта.
12
Михайло Цветкович (Андерлехт) грубо сыграл против соперника, и Ондрей Берка дал свисток, зафиксировав нарушение.
10
Славомир Абрамович совершил великолепный сейв! Олег Рябчук (Андерлехт) пробил головой после точной подачи в штрафную. Он направил мяч в девятку, но вратарь сумел отразить удар.
9
Каэтан Шмит (Ягеллония) разыграл угловой коротким пасом.
9
Камил Юзвяк (Ягеллония) пытается идти вперед, но защитник соперника выбивает мяч. Ягеллония подает угловой.
8
Лукас Амброс (Андерлехт) принял точную передачу и мощно пробил из-за пределов штрафной по центру ворот. Мяч отскочил от газона, но вратарь сумел отбить удар.
6
Мартен Винклер (Андерлехт) сделал навес в штрафную, но защитники сыграли внимательно и отвели угрозу.
5
Марио Стройкенс (Андерлехт) сделал длинную передачу вперед, но сильно ударил по мячу, и момент был упущен. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь «Ягеллонии» введет его в игру.
5
Андерлехт контролирует темп игры за счет точных коротких передач.
4
Лукас Амброс (Андерлехт) подал угловой, но один из защитников выбил мяч головой.
3
Тристан Дегриф (Андерлехт) не смог сделать точную передачу партнерам в штрафную, его пас заблокирован. Андерлехт подает угловой. Главный арбитр и один из его помощников указали на угловой флажок.
2
Ник Прелец (Ягеллония) нарушил правила. Ондрей Берка остановил игру и принял решение.
1⏱
Судья дал свисток, и матч начался.
00:01
Ягеллония вводит мяч в игру.
00:00
Сегодняшний матч обслужит Ондрей Берка.
00:00
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00:00
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