Ягеллония — Андерлехт: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Ягеллония — Андерлехт. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ягеллония»: 50. Абрамович С. (капитан), 27. Консейсан Р., 5. Витал Б., 4. Кобаяси Ю., 23. Монтойя Г., 19. Клинге А., 14. Финдделль Х., 85. Козловски Э., 72. Юзвяк К., 99. Прелец Н., 7. Шмыт К.

Запасные «Ягеллония»: 10. Агбонифо Дж., 32. Чиркович А., 11. Имас Х., 44. Константопулос А., 21. Лосано С., 1. Перчел М., 6. Романчук Т., 30. Соу О., 3. Стойинович Д., 17. Силла И., 20. Вдовик Б.

Главный тренер «Ягеллония»: Семенец А.

Стартовый состав «Андерлехт»: 26. Коземанс К. (капитан), 50. Барри К., 27. Петро Л., 4. Бьянконе Ж., 5. Рябчук О., 83. Дегриф Т., 29. Стрейкенс М., 19. Осгор Т., 18. Амброс Л., 9. Цветкович М., 10. Винклер М.

Запасные «Андерлехт»: 8. Амане Р., 11. Антман О., 6. Аугустинссон Л., 21. Бентаеб Т., 91. Бертаччини А., 32. Хеекерен Й., 55. Кана М., 24. Льянсана Э., 79. Маамар А., 53. Охеа Н., 49. Ониа Секе Ж., 14. Сикан Д.

Главный тренер «Андерлехт»: Бруну В.