Сент-Трюйден — Иберия 1999: составы и текстовая трансляция
Лига конференций: Сент-Трюйден — Иберия 1999. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Сент-Трюйден»: 16. Кокубо Л., 9. Баждар С., 18. Исиватари Н., 11. Мбуку Н., 14. Мерлен Р., 26. Муслиу В., 23. Пупе Ж., 10. Себауи И., 8. Сиссако А., 5. Танигути С. (капитан), 60. Ванвесемаел Р.
Главный тренер «Сент-Трюйден»: Де Мейер Ф.
Стартовый состав «Иберия 1999»: 31. Макаридзе Г., 25. Амисулашвили А., 3. Цанцар П., 6. Дадиани Н., 9. Дзагания А., 5. Джинжолава Дж. (капитан), 8. Кардава Б., 18. Лукас Кафе, 10. Начкебия З., 4. Селимович В., 19. Сихарулидзе Н.
Главный тренер «Иберия 1999»: Демченко А.
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Очень близко! Нельсон Ишиватари (Сент-Трюйден) пробил из-за пределов штрафной, мяч прошел совсем рядом с правой штангой.
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Нелсон Ишиватари (Сент-Трюйден) упустил отличный момент во вратарской, пробив низом по центру, но Гиорги Макаридзе совершил потрясающий сейв и спас ворота.
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Райан Мерлен (Сент-Трюйден) решил разыграть угловой коротко, чтобы взвинтить темп игры.
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Сент-Трюйден контролирует ход игры в центре поля за счет отличного контроля мяча и точных передач.
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Текущая статистика владения мячом обеих команд — 62:38.
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Роберт-Ян Ванвесемаел (Сент-Трюйден) попытался отдать пас партнеру из-за пределов штрафной, но защита соперника сыграла быстро и ликвидировала угрозу.
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Джемали-Гиорги Джинжолава («Иберия 1999») готовится исполнить штрафной удар, но его мощный удар пролетел выше перекладины. Это мог быть потрясающий гол!
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Натанаэль Мбуку (Сент-Трюйден) сфолил. Мехмет Тюркмен остановил игру и принял решение. Иберия 1999 получила право на штрафной удар.
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Мяч в сетке! СамеД Баждар отдал пас Роберту-Яну Ванвесемаэлу («Сент-Трюйден»), который ворвался в штрафную и нанес прекрасный удар низом в сетку. Он открывает счет — 1:0.
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Натанаэл Мбуку (Сент-Трюйден) выполнил подачу с углового в штрафную, но защитники предали мяч выбить.
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Райан Мерлен (Сент-Трюйден) выполнил опасную передачу в штрафную, но первый же защитник вынес мяч.
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Гол Сент-Трюйдена отменен из-за офсайда после подсказки ВАР!
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Стоп! Идет проверка ВАР на предмет офсайда перед голом. Арбитр смотрит повтор. Игроки «Сент-Трюйдена» недовольны.
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Роберт-Ян Ванвесемаэл выполнил точную передачу в штрафную. Нельсон Ишиватари (Сент-Трюйден) завладел мячом и нанес быстрый удар в правый угол ворот. У вратаря не было шансов. Счет стал 1:0.
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Нелсон Ишиватари (Сент-Трюйден) грубо сыграл, и судья зафиксировал фол, дав свисток.
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Первый тайм этого матча вот-вот начнется.
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Матч начинает «Сент-Трюйден».
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Главным судьей сегодняшнего матча будет Мехмет Туркмен.
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С подробностями этого матча и стартовыми составами обеих команд вы можете ознакомиться здесь.
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