Сент-Трюйден — Иберия 1999: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Сент-Трюйден — Иберия 1999. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Сент-Трюйден»: 16. Кокубо Л., 9. Баждар С., 18. Исиватари Н., 11. Мбуку Н., 14. Мерлен Р., 26. Муслиу В., 23. Пупе Ж., 10. Себауи И., 8. Сиссако А., 5. Танигути С. (капитан), 60. Ванвесемаел Р.

Главный тренер «Сент-Трюйден»: Де Мейер Ф.

Стартовый состав «Иберия 1999»: 31. Макаридзе Г., 25. Амисулашвили А., 3. Цанцар П., 6. Дадиани Н., 9. Дзагания А., 5. Джинжолава Дж. (капитан), 8. Кардава Б., 18. Лукас Кафе, 10. Начкебия З., 4. Селимович В., 19. Сихарулидзе Н.

Главный тренер «Иберия 1999»: Демченко А.