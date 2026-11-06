Копенгаген — Иберия 1999: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Копенгаген — Иберия 1999. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Копенгаген»: 1. Рамай Д., 20. Судзуки Д., 4. Сёренсен А., 15. Лопес М., 33. Крал А., 10. Эльюнусси М., 27. Дилейни Т. (капитан), 28. Немет А., 7. Каррисо М., 39. Дадасон В., 44. Вьянне Нджи Г.

Запасные «Копенгаген»: 51. Брейум-Харильд Т., 36. Клем В., 14. Корнелиус А., 13. Уэскас Р., 21. Мадсен М., 6. Маркграф А., 24. Мелинг Б., 18. Мири К., 45. Ольсен Г., 16. Робер, 31. Рунарссон Р. А.

Главный тренер «Копенгаген»: Свенссон Б.

Стартовый состав «Иберия 1999»: 31. Макаридзе Г., 40. Кобуладзе Г., 25. Амисулашвили А., 4. Селимович В., 5. Джинжолава Дж. (капитан), 8. Кардава Б., 6. Дадиани Н., 33. Тибуэ Ж., 10. Начкебия З., 9. Дзагания А., 19. Сихарулидзе Н.

Запасные «Иберия 1999»: 14. Альхассан И., 30. Бочоришвили Н., 3. Цанцар П., 29. Чихрадзе Л., 17. Энде С., 23. Кулиев Э., 16. Куртанидзе Р., 27. Куция Г., 7. Кварцхава Д., 18. Лукас Кафе, 1. Мегрелишвили Т.

Главный тренер «Иберия 1999»: Коргалидзе Л.