Копенгаген — Иберия 1999: составы и текстовая трансляция

·30·Спорт
Копенгаген — Иберия 1999: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Копенгаген — Иберия 1999. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Копенгаген»: 1. Рамай Д., 20. Судзуки Д., 4. Сёренсен А., 15. Лопес М., 33. Крал А., 10. Эльюнусси М., 27. Дилейни Т. (капитан), 28. Немет А., 7. Каррисо М., 39. Дадасон В., 44. Вьянне Нджи Г.

Запасные «Копенгаген»: 51. Брейум-Харильд Т., 36. Клем В., 14. Корнелиус А., 13. Уэскас Р., 21. Мадсен М., 6. Маркграф А., 24. Мелинг Б., 18. Мири К., 45. Ольсен Г., 16. Робер, 31. Рунарссон Р. А.

Главный тренер «Копенгаген»: Свенссон Б.

Стартовый состав «Иберия 1999»: 31. Макаридзе Г., 40. Кобуладзе Г., 25. Амисулашвили А., 4. Селимович В., 5. Джинжолава Дж. (капитан), 8. Кардава Б., 6. Дадиани Н., 33. Тибуэ Ж., 10. Начкебия З., 9. Дзагания А., 19. Сихарулидзе Н.

Запасные «Иберия 1999»: 14. Альхассан И., 30. Бочоришвили Н., 3. Цанцар П., 29. Чихрадзе Л., 17. Энде С., 23. Кулиев Э., 16. Куртанидзе Р., 27. Куция Г., 7. Кварцхава Д., 18. Лукас Кафе, 1. Мегрелишвили Т.

Главный тренер «Иберия 1999»: Коргалидзе Л.

Прямая трансляция2-1 LIVE
41
Махер Карризо (ФК Копенгаген) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
38
Бакар Кардава («Иберия 1999») прострелил с фланга в штрафную в поисках партнеров, но передача оказалась неточной, и опасный момент был исчерпан.
35
ФК Копенгаген имел шанс забить с углового, но защитник выбил мяч.
34
Асгер Соренсен (ФК Копенгаген) освободился от опеки и пробил головой после штрафного. Удар оказался неточным, мяч прошел мимо правой штанги и ушел за лицевую.
33
Звиад Начкебия (Иберия 1999) отобрал мяч у соперника, но нарушил правила, и судья дал свисток.
302-1
Гол! Ужасная ошибка привела к голу. Защитник потерял мяч, что позволило Амирану Дзагания (Иберия 1999) перехватить его и отправить в сетку, счет 2:1.
28
Асгер Соренсен (ФК Копенгаген) выиграл верховую борьбу после розыгрыша стандарта и пробил по центру ворот, но Георгий Макаридзе легко забрал мяч.
28
ФК Копенгаген пытается извлечь выгоду из опасного штрафного удара у боковой линии.
25
Передача Джованни Вианнея Нджи (ФК Копенгаген) не дошла до штрафной, защитники выбили мяч в безопасную зону.
222-0
Махер Карризо (ФК Копенгаген) принял мяч в штрафной, быстро сориентировался и без проблем отправил его в сетку ворот.
20🟨
Гиорги Макаридзе («Иберия 1999») получил желтую карточку. Ему нужно быть осторожнее, так как повторение такой грубости может привести к красной карточке.
191-0
Гол! Гиорги Макаридзе коснулся мяча после пенальти Мухамеда Эльюнусси (ФК Копенгаген), но не смог помешать ему залететь в нижний левый угол.
19
Мохамед Эльюнусси (ФК Копенгаген) берет ответственность на себя и уже устанавливает мяч.
18🎯
Решение ВАР принято: ПЕНАЛЬТИ в пользу ФК Копенгаген!
18🟨
Георгий Макаридзе (Иберия 1999) получил желтую карточку за грубую игру. Он выглядит недовольным решением, но Роберт Хеннесси проигнорировал протесты.
16VAR
Судья Роберт Хеннесси показал сигнал ВАР и направился к монитору, чтобы проверить наличие пенальти. Посмотрим, что будет!
15🟨
Виктор Дадасон (ФК Копенгаген) получил желтую карточку.
15
Георгий Макаридзе (Иберия 1999) пошел в подкат против соперника и сбил его. Роберт Хеннесси остановил игру и мог показать карточку, но в итоге ограничился лишь устным предупреждением.
12
Угловой подан, но ФК Копенгаген не смог воспользоваться моментом, защитник выбил мяч.
11
Махер Карризо (ФК Копенгаген) пробил из штрафной площади, но защитники вовремя заблокировали удар.
10
Георгий Макаридзе начеку и контролирует длинный пас от Асгера Соренсена (Копенгаген). Спокойный сейв!
8
Иберия 1999 вместо навеса в штрафную разыграл угловой накоротке.
7
Защитник заблокировал мяч после штрафного удара с дальней дистанции в исполнении команды Иберия 1999.
7🟨
Желтая карточка. Геованни Вианней Нджи (ФК Копенгаген) предупрежден за грубую игру против соперника.
6
Защитник заблокировал мяч после штрафного удара с дальней дистанции в исполнении ФК Копенгаген.
5🟨
Звиад Начкебия (Иберия 1999) получил желтую карточку от судьи за фол, совершенный чуть ранее.
4
Звиад Начкебия (Иберия 1999) пытался обыграть соперника, но мяч был выбит.
3
Бакар Кардава (Иберия 1999) мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч ушел выше перекладины.
2
Блестящий сольный проход Звиада Начкебии (Иберия 1999)! Он обыграл нескольких соперников и пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, будет удар от ворот ФК Копенгаген.
1
Иберия 1999 выполняет штрафной удар недалеко от центра поля.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
01:01
Игроки на поле, и Иберия 1999 дает старт матчу.
01:00
Сегодняшний матч будет судить Роберт Хеннесси.
01:00
Стали известны стартовые составы на этот матч.
01:00
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам всё происходящее на поле. Приятного просмотра.
КопенгагенИберия 1999Лига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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