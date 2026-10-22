Иберия 1999 — Мьельбю: составы и текстовая трансляция

50
Угловой удар разыгран Аки Самуэльсеном («Мьяльбю») коротким пасом.
50
Олле Линдберг (Мьялльбю) обыграл соперников, но защитник сумел отобрать мяч. Мьялльбю зарабатывает угловой. Они отправляют в штрафную много игроков.
48
Игроки «Иберии 1999» короткими передачами пытаются взломать оборону соперника и организовать быструю контратаку.
46⏱
Лотар Дхондт дал свисток, и начался второй тайм.
45+1🟨
Виктор Густафсон (Мьельбю) получил желтую карточку за недавний фол.
45+2⏱
Первый тайм матча завершен.
45🟨
Николоз Дадиани («Иберия 1999») испытал терпение судьи Лотара Д'хондта и получил предупреждение за предыдущий фол.
45
Добавлено 1 минута к матчу.
44
Виктор Густафсон (Мьельбю) нанес опасный удар в «девятку» ворот, но Георгий Макаридзе совершил великолепный сейв и отразил мяч.
41
Звиад Начкебия (Иберия 1999) выполнил угловой удар, но мяч попал в голову игроку соперника.
40
Это было просто великолепно! Джемали-Гиорги Джинжолава («Иберия 1999») попытался испытать удачу мощным ударом издали, но мяч попал в перекладину! Яркий пример того, когда удача не на вашей стороне.
39
Николоз Дадиани (Иберия 1999) пробил из-за пределов штрафной, но его удар заблокировали. Судья дал свисток, Иберия 1999 выполнит угловой.
38
Подача с углового в исполнении Аки Самуэльсена («Мьяльбю») была выбита защитниками.
37
Иан Хоффманн (Мьяллбю) выполнил навес в штрафную в поисках партнера по команде, но защитники сумели выбить мяч. Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. Мьяллбю продолжит атаковать.
36
Джемали-Гиорги Джинжолава («Иберия 1999») имел отличный шанс издали. Его удар пришелся в нижний правый угол ворот, но Александр Лундин сыграл бдительно и легко завладел мячом.
33
3:6 – это общее количество ударов, нанесенных обеими командами.
30
Игроки Мьельбю контролируют мяч и короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
28
Бакар Кардава («Иберия 1999») попытался добраться до мяча, но также задел ноги соперника. Лотар Д'Хондт дал свисток о нарушении. «Мьельбю» выполнит штрафной удар рядом с боковой линией.
24
Хороший момент! Ника Сихарулаишвили (Иберия 1999) красиво обыграл соперника в штрафной, но удар прошел рядом с правой штангой. Он должен был забивать! Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Мьельбю.
23
Аки Самуэльсен («Мьяльбю») вместо навеса в штрафную с углового разыграл мяч коротким пасом с партнером.
22
Вратарь парирует удар Аки Самуэльсена (Мьяллбю) и совершает отличный сейв, иначе мяч влетел бы в девятку. Судья назначает угловой, и Мьяллбю разыграет корнер.
22
Аки Самуэльсен (Мьяльбю) готовится пробить штрафной удар с очень опасной позиции у пределов штрафной площади.
21
Бакар Кардава (Иберия 1999) не следует золотому правилу: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Он сыграл грубо, не оставив Лотару Д'Хондту иного выбора, кроме как зафиксировать фол. Мьяллби исполнит штрафной удар с опасного расстояния.
20
Аки Самуэльсен («Мьяльбю») решил ускорить темп игры коротким розыгрышем углового.
20
Иан Хоффманн (Мьяллбю) выполнил передачу в штрафную, но его попытка была заблокирована, и мяч выбит. Мяч ушел за пределы поля. Мьяллбю подаст угловой.
18
Джемали-Гиорги Джинжолава («Иберия 1999») со штрафного навесил в штрафную, но защитник сыграл на опережение.
17
Грубая ошибка от Виллиама Граната (Мьельбю), и свисток Лотара Д'Ондта. Назначен штрафной в пользу команды Иберия 1999.
14
53:47 – процент владения мячом.
11🟨
Игра остановлена, так как Лукас Кафе (Иберия 1999) наказан желтой карточкой.
11
Иберия 1999 подала угловой, но благодаря уверенным действиям защитников момент был упущен.
8
Аки Самуэльсен (Мьяльбю) совершил отличный проход, но его удар из-за пределов штрафной прошел рядом с левой штангой. Тем не менее, это был прекрасный сольный проход. Мяч ушел за пределы поля, и в ворота Иберии 1999 назначен удар от ворот.
5
Олле Линдберг («Мьялльбю») попытался обыграть соперника, но мяч вынесли.
2
Игроки «Иберия 1999» катают мяч короткими передачами.
1⏱
Матч только что начался.
21:48
Наконец-то футболисты вышли на поле! Иберия 1999 начинает матч.
21:45
Сегодняшний матч обслужит Лотар Дхондт.
21:45
Стартовые составы на этот матч объявлены.
21:45
Всем привет, любители футбола! Мы здесь, чтобы вести для вас текстовую трансляцию этого матча и освещать все самые интересные и важные моменты. Обещаем, вы ничего не пропустите — просто устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь игрой.
Комментарии 0
…