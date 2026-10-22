Иберия 1999 — Мьельбю: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Иберия 1999 — Мьельбю. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Иберия 1999»: 31. Макаридзе Г., 40. Кобуладзе Г., 25. Амисулашвили А., 4. Селимович В., 5. Джинжолава Дж. (капитан), 6. Дадиани Н., 18. Лукас Кафе, 8. Кардава Б., 9. Дзагания А., 19. Сихарулидзе Н., 10. Начкебия З.

Запасные «Иберия 1999»: 14. Альхассан И., 11. Бартишвили А., 30. Бочоришвили Н., 3. Цанцар П., 29. Чихрадзе Л., 17. Энде С., 23. Кулиев Э., 16. Куртанидзе Р., 27. Куция Г., 7. Кварцхава Д., 1. Мегрелишвили Т., 33. Тибуэ Ж.

Главный тренер «Иберия 1999»: Коргалидзе Л.

Стартовый состав «Мьельбю»: 35. Лундин А., 33. Миттинен Т., 4. Норен А., 5. Икбал А., 14. Гранат В., 7. Густафсон В., 22. Густавссон Й. (капитан), 26. Хоффманн И., 23. Самуэльсен А., 18. Бергстрем Й., 29. Линдберг О.

Запасные «Мьельбю»: 3. Агнарссон М., 39. Аррениус Р., 6. Энггор М., 1. Хансен С., 10. Кьер Й., 25. Нильсен М., 24. Петтерссон Т., 2. Сванберг Л., 27. Тидстранд Л., 13. Валлиндер Р.

Главный тренер «Мьельбю»: Браннстрем А.