Иберия 1999 — Мьельбю: составы и текстовая трансляция

·32·Спорт
Иберия 1999 — Мьельбю: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Иберия 1999Мьельбю. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Иберия 1999»: 31. Макаридзе Г., 40. Кобуладзе Г., 25. Амисулашвили А., 4. Селимович В., 5. Джинжолава Дж. (капитан), 6. Дадиани Н., 18. Лукас Кафе, 8. Кардава Б., 9. Дзагания А., 19. Сихарулидзе Н., 10. Начкебия З.

Запасные «Иберия 1999»: 14. Альхассан И., 11. Бартишвили А., 30. Бочоришвили Н., 3. Цанцар П., 29. Чихрадзе Л., 17. Энде С., 23. Кулиев Э., 16. Куртанидзе Р., 27. Куция Г., 7. Кварцхава Д., 1. Мегрелишвили Т., 33. Тибуэ Ж.

Главный тренер «Иберия 1999»: Коргалидзе Л.

Стартовый состав «Мьельбю»: 35. Лундин А., 33. Миттинен Т., 4. Норен А., 5. Икбал А., 14. Гранат В., 7. Густафсон В., 22. Густавссон Й. (капитан), 26. Хоффманн И., 23. Самуэльсен А., 18. Бергстрем Й., 29. Линдберг О.

Запасные «Мьельбю»: 3. Агнарссон М., 39. Аррениус Р., 6. Энггор М., 1. Хансен С., 10. Кьер Й., 25. Нильсен М., 24. Петтерссон Т., 2. Сванберг Л., 27. Тидстранд Л., 13. Валлиндер Р.

Главный тренер «Мьельбю»: Браннстрем А.

Прямая трансляция LIVE
50
Угловой удар разыгран Аки Самуэльсеном («Мьяльбю») коротким пасом.
50
Олле Линдберг (Мьялльбю) обыграл соперников, но защитник сумел отобрать мяч. Мьялльбю зарабатывает угловой. Они отправляют в штрафную много игроков.
48
Игроки «Иберии 1999» короткими передачами пытаются взломать оборону соперника и организовать быструю контратаку.
46
Лотар Дхондт дал свисток, и начался второй тайм.
45+1🟨
Виктор Густафсон (Мьельбю) получил желтую карточку за недавний фол.
45+2
Первый тайм матча завершен.
45🟨
Николоз Дадиани («Иберия 1999») испытал терпение судьи Лотара Д'хондта и получил предупреждение за предыдущий фол.
45
Добавлено 1 минута к матчу.
44
Виктор Густафсон (Мьельбю) нанес опасный удар в «девятку» ворот, но Георгий Макаридзе совершил великолепный сейв и отразил мяч.
41
Звиад Начкебия (Иберия 1999) выполнил угловой удар, но мяч попал в голову игроку соперника.
40
Это было просто великолепно! Джемали-Гиорги Джинжолава («Иберия 1999») попытался испытать удачу мощным ударом издали, но мяч попал в перекладину! Яркий пример того, когда удача не на вашей стороне.
39
Николоз Дадиани (Иберия 1999) пробил из-за пределов штрафной, но его удар заблокировали. Судья дал свисток, Иберия 1999 выполнит угловой.
38
Подача с углового в исполнении Аки Самуэльсена («Мьяльбю») была выбита защитниками.
37
Иан Хоффманн (Мьяллбю) выполнил навес в штрафную в поисках партнера по команде, но защитники сумели выбить мяч. Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. Мьяллбю продолжит атаковать.
36
Джемали-Гиорги Джинжолава («Иберия 1999») имел отличный шанс издали. Его удар пришелся в нижний правый угол ворот, но Александр Лундин сыграл бдительно и легко завладел мячом.
33
3:6 – это общее количество ударов, нанесенных обеими командами.
30
Игроки Мьельбю контролируют мяч и короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
28
Бакар Кардава («Иберия 1999») попытался добраться до мяча, но также задел ноги соперника. Лотар Д'Хондт дал свисток о нарушении. «Мьельбю» выполнит штрафной удар рядом с боковой линией.
24
Хороший момент! Ника Сихарулаишвили (Иберия 1999) красиво обыграл соперника в штрафной, но удар прошел рядом с правой штангой. Он должен был забивать! Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Мьельбю.
23
Аки Самуэльсен («Мьяльбю») вместо навеса в штрафную с углового разыграл мяч коротким пасом с партнером.
22
Вратарь парирует удар Аки Самуэльсена (Мьяллбю) и совершает отличный сейв, иначе мяч влетел бы в девятку. Судья назначает угловой, и Мьяллбю разыграет корнер.
22
Аки Самуэльсен (Мьяльбю) готовится пробить штрафной удар с очень опасной позиции у пределов штрафной площади.
21
Бакар Кардава (Иберия 1999) не следует золотому правилу: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Он сыграл грубо, не оставив Лотару Д'Хондту иного выбора, кроме как зафиксировать фол. Мьяллби исполнит штрафной удар с опасного расстояния.
20
Аки Самуэльсен («Мьяльбю») решил ускорить темп игры коротким розыгрышем углового.
20
Иан Хоффманн (Мьяллбю) выполнил передачу в штрафную, но его попытка была заблокирована, и мяч выбит. Мяч ушел за пределы поля. Мьяллбю подаст угловой.
18
Джемали-Гиорги Джинжолава («Иберия 1999») со штрафного навесил в штрафную, но защитник сыграл на опережение.
17
Грубая ошибка от Виллиама Граната (Мьельбю), и свисток Лотара Д'Ондта. Назначен штрафной в пользу команды Иберия 1999.
14
53:47 – процент владения мячом.
11🟨
Игра остановлена, так как Лукас Кафе (Иберия 1999) наказан желтой карточкой.
11
Иберия 1999 подала угловой, но благодаря уверенным действиям защитников момент был упущен.
8
Аки Самуэльсен (Мьяльбю) совершил отличный проход, но его удар из-за пределов штрафной прошел рядом с левой штангой. Тем не менее, это был прекрасный сольный проход. Мяч ушел за пределы поля, и в ворота Иберии 1999 назначен удар от ворот.
5
Олле Линдберг («Мьялльбю») попытался обыграть соперника, но мяч вынесли.
2
Игроки «Иберия 1999» катают мяч короткими передачами.
1
Матч только что начался.
21:48
Наконец-то футболисты вышли на поле! Иберия 1999 начинает матч.
21:45
Сегодняшний матч обслужит Лотар Дхондт.
21:45
Стартовые составы на этот матч объявлены.
21:45
Всем привет, любители футбола! Мы здесь, чтобы вести для вас текстовую трансляцию этого матча и освещать все самые интересные и важные моменты. Обещаем, вы ничего не пропустите — просто устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь игрой.
Иберия 1999МьельбюЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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