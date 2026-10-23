Мидтьюлланн — Сент-Трюйден: составы и текстовая трансляция

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Мидтьюлланн — Сент-Трюйден: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: МидтьюлланнСент-Трюйден. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Мидтьюлланн»: 25. Баккер Н., 5. Кристенсен Р. (капитан), 4. Диао О., 22. Сёренсен М. Б., 19. Браво П., 98. Мартинес Д., 20. Хон Хён Сок, 29. Ватен К., 27. Йоханнесен С., 38. Эмефиле Дж., 9. Райович М.

Запасные «Мидтьюлланн»: 55. Бак В., 15. Бени Д., 10. Чо Гю Сон, 30. Эджехери О., 90. Этим Ф., 18. Ихеаначо С., 34. Ндиайе А., 60. Угбо М., 17. Уре М.

Главный тренер «Мидтьюлланн»: Тулльберг М.

Стартовый состав «Сент-Трюйден»: 16. Кокубо Л., 60. Ванвесемаел Р., 4. Такаи К., 26. Муслиу В. (капитан), 23. Пупе Ж., 8. Сиссако А., 18. Исиватари Н., 11. Мбуку Н., 14. Мерлен Р., 10. Себауи И., 19. Зёлле Ф.

Запасные «Сент-Трюйден»: 71. Араки Р., 9. Баждар С., 77. Диуф О., 3. Хата Т., 22. Янссенс В., 21. Лендферс М., 38. Мацузава К., 27. Мбамби Ж., 7. Муя А., 35. Нгой И., 99. Синкава С., 5. Танигути С.

Главный тренер «Сент-Трюйден»: Де Мейер Ф.

Прямая трансляция0-1 LIVE
60
«Мидтьюлланн» получил право на угловой удар. Главный арбитр и один из его помощников указывают в сторону углового флажка.
59🟨
Илиас Себауи («Сент-Трюйден») наказан желтой карточкой за нарушение правил.
58
Илиас Себауи (Сент-Трюйден) мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, но мяч разминулся с правой штангой в нескольких дюймах.
55
Роберт-Ян Ванвесемаел (Сент-Трюйден) сделал опасный прострел в штрафную, но Нордин Баккер забрал мяч.
52
Это было очень близко. Натанаэль Мбуку (Сент-Трюйден) пробил из-за пределов штрафной, мяч прошёл совсем рядом с правой штангой.
46🔁
Майк Тулберг произвел замену в перерыве. Стэнли Ихеаначо (Мидтьюлланн) вышел на поле вместо Хён-Сок Хонга.
46🔁
Майк Тулберг произвел замену. В начале второго тайма вместо Педро Браво на поле вышел Гю-Сунг Чо (Мидтьюлланн).
46🔁
Необходимость усилить игру во втором тайме привела к замене. Вместо Милеты Райовича (Мидтьюлланн) на поле вышел Фрайдей Этим.
46
Мидтьюлланн начинает игру.
46
Начался второй тайм.
45+2
Судья Жухин Жажа дает свисток, завершая первый тайм.
45+2
Давид Мартинес (Мидтьюлланн) не смог реализовать добивание с пенальти. Мяч пролетел всего в нескольких дюймах над перекладиной.
45
Добавлено 2 минуты к матчу.
420-1
Роберт-Ян Ванвесемаэл продемонстрировал великолепную технику и выполнил красивый навес в штрафную. Фредерик Соэл («Сент-Трюйден») принял передачу и головой точно пробил в левый нижний угол ворот, открыв счет. Счет: 0:1.
41
Райан Мерлен (Сент-Трюйден) исполняет штрафной удар из очень выгодной позиции.
40
Судья указывает на угловой флажок. Назначен угловой в пользу Сент-Трюйдена.
39
Арбитр указал на угловой флажок, и «Мидтьюлланн» выполнит угловой удар.
38
2:1 — текущий показатель ударов в створ ворот.
35
Натанаэль Мбуку (Сент-Трюйден) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники вынесли мяч.
31
Соотношение владения мячом 44:56.
29
Сент-Трюйден не смог извлечь пользу из углового, защитники соперника сыграли бдительно и отвели угрозу.
29
Сент-Трюйден бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади. Ильяс Себауи (Сент-Трюйден) ўз қўриқчисини ортда қолдирди ва жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади. Нордин Баккер тўпни кеч пайқади, аммо дарвозанинг пастки ўнг бурчагига кириб кетаётган тўпни қайтаришга муваффақ бўлди.
28
Софус Йоханнесен («Мидтьюлланд») пробил из штрафной, но своевременный блок помешал этому.
24
Натанаэль Мбуку («Сент-Трюйден») пробил из-за пределов штрафной, мяч пролетел рядом с правой штангой.
22🟨
Педро Браво (Мидтьюлланн) получил желтую карточку за фол, совершенный моментом ранее.
22
Мидтьюлланн хорошо сыграл и заработал угловой.
19
Игра остановлена, Педро Браво (Мидтьюлланн) получил травму, на поле должны выйти врачи.
14
Илиас Себауи (Сент-Трюйден) грубо сыграл против соперника, но судья не показал ему никакой карточки.
12
«Мидтьюлланн» получает право на угловой удар.
11🟨
Роберт-Ян Ванвесемаел (Сент-Трюйден) получил желтую карточку. Судья Южин Джаджа принял правильное решение.
8
Теперь «Мидтьюлланн» выполнит угловой удар.
8
Вратарь бросился спасать ворота после опасного удара Юлиуса Эмефиле («Мидтьюлланн») в сторону левой штанги.
6
Роберт-Ян Ванвесемаел (Сент-Трюйден) выполнил отличную передачу в штрафную площадь, но защитники соперника сумели вынести мяч в безопасную зону.
5
Усман Диао (Мидтьюллан) отдал отличный пас на Хён-Сок Хонга, и он рвется к воротам.
1
Игра только началась, идет первый тайм.
01:04
Матч начинает «Мидтьюлланн».
00:21
Матч: Мидтьюлланн - Сент-Трюйден. Счёт: 0-0. Комментарий: Юхин Жажа будет обслуживать сегодняшний матча.
00:21
Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в специальном разделе.
00:21
Всем привет, любители футбола! Мы здесь, чтобы вести для вас текстовую трансляцию этого матча и освещать самые интересные и важные моменты. Мы позаботимся о том, чтобы вы ничего не пропустили, просто устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь.
МидтьюлланнСент-ТрюйденЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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