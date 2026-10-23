Мидтьюлланн — Сент-Трюйден: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Мидтьюлланн — Сент-Трюйден. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Мидтьюлланн»: 25. Баккер Н., 5. Кристенсен Р. (капитан), 4. Диао О., 22. Сёренсен М. Б., 19. Браво П., 98. Мартинес Д., 20. Хон Хён Сок, 29. Ватен К., 27. Йоханнесен С., 38. Эмефиле Дж., 9. Райович М.

Запасные «Мидтьюлланн»: 55. Бак В., 15. Бени Д., 10. Чо Гю Сон, 30. Эджехери О., 90. Этим Ф., 18. Ихеаначо С., 34. Ндиайе А., 60. Угбо М., 17. Уре М.

Главный тренер «Мидтьюлланн»: Тулльберг М.

Стартовый состав «Сент-Трюйден»: 16. Кокубо Л., 60. Ванвесемаел Р., 4. Такаи К., 26. Муслиу В. (капитан), 23. Пупе Ж., 8. Сиссако А., 18. Исиватари Н., 11. Мбуку Н., 14. Мерлен Р., 10. Себауи И., 19. Зёлле Ф.

Запасные «Сент-Трюйден»: 71. Араки Р., 9. Баждар С., 77. Диуф О., 3. Хата Т., 22. Янссенс В., 21. Лендферс М., 38. Мацузава К., 27. Мбамби Ж., 7. Муя А., 35. Нгой И., 99. Синкава С., 5. Танигути С.

Главный тренер «Сент-Трюйден»: Де Мейер Ф.