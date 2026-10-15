Ренн — ОФИ: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Ренн — ОФИ. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ренн»: 30. Самба Б., 48. Аит-Будлаль А., 10. Блас Л., 45. Камара М., 4. Крессуэлл К., 95. Франковский П., 9. Леполь Э., 18. Нагида М., 21. Ронжье В. (капитан), 17. Шиманьский С., 11. Тамари М.

Главный тренер «Ренн»: Эз Ф.

Стартовый состав «ОФИ»: 31. Христогеоргос Н., 14. Андруцос А. (капитан), 3. Атанасиу Н., 41. Бухалакис А., 24. Дикманн Л., 11. Фунтас Т., 19. Кодро К., 2. Кризманич К., 43. Николау Д., 18. Нусс Т., 15. Пунгурас А.

Главный тренер «ОФИ»: Контис К.