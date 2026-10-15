Ренн — ОФИ: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Ренн — ОФИ. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Ренн»: 30. Самба Б., 48. Аит-Будлаль А., 10. Блас Л., 45. Камара М., 4. Крессуэлл К., 95. Франковский П., 9. Леполь Э., 18. Нагида М., 21. Ронжье В. (капитан), 17. Шиманьский С., 11. Тамари М.
Главный тренер «Ренн»: Эз Ф.
Стартовый состав «ОФИ»: 31. Христогеоргос Н., 14. Андруцос А. (капитан), 3. Атанасиу Н., 41. Бухалакис А., 24. Дикманн Л., 11. Фунтас Т., 19. Кодро К., 2. Кризманич К., 43. Николау Д., 18. Нусс Т., 15. Пунгурас А.
Главный тренер «ОФИ»: Контис К.
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29
Игрок Ренна нарушил правила в атаке. Судья дал свисток.
28
Пшемыслав Франковски (Ренн) нашел отличной передачей Людовика Бласа, который ворвался в свободную зону и принял мяч.
25
Муса Тамари (Ренн) навесил в штрафную в поисках партнеров, но защитники сумели выбить мяч.
22
Пшемыслав Франковский (Ренн) отдал точный короткий пас. Себастьян Шиманский сразу же взял мяч под контроль и сумел организовать новую атаку.
18
Ренн заставил соперника заработать угловой.
17
Муса Аль-Тамари (Ренн) сделал передачу в штрафную, но защитники сыграли внимательно и отвели угрозу. Угловой. У Ренна будет шанс.
16
Хороший вынос от защитника означает, что угловой для «Ренна» не принес никакой пользы.
15
Угловой удар разыгран Себастьяном Шимански («Ренн») коротким пасом.
15
Людовик Блас (Ренн) сделал опасный прострел в штрафную, но защитники соперника заблокировали мяч. Мяч ушел за пределы поля. «Ренн» выполнит угловой.
14
Себастьян Шиманский (Ренн) подал угловой в штрафную, но защитники соперника сыграли надежно и вынесли мяч.
13
Махди Камара (Ренн) попытался сделать прострел к водам, но защита соперника ликвидировала угрозу. Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. Ренн может продолжить атаки.
11
Людовик Блас (Ренн) попытался сделать навес в штрафную, но его передача была заблокирована.
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Гол! Таксиархис Фоунтас (ОФИ Крит) после великолепной передачи с фланга в штрафную головой направил мяч в левый нижний угол ворот!
9
После поданного с центральной дистанции штрафного удара в исполнении Ренна мяч перехватил один из защитников.
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Себастьян Шимански (Ренн) подал угловой, но один из защитников высоко выпрыгнул и вынес мяч головой.
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Матч начался, сегодняшняя встреча только что стартовала.
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Игроки на поле, и «Ренн» начинает матч.
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Сегодняшний матч будет обслуживать Андреа Коломбо.
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Стали известны стартовые составы обеих команд, теперь вы можете с ними ознакомиться.
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Добро пожаловать на текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Вы можете следить за всеми важными событиями на поле в письменном виде. Приятного просмотра.
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