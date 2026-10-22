ОФИ — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: ОФИ — Байер Леверкузен. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «ОФИ»: 1. Лило К., 5. Костулас К., 15. Пунгурас А., 2. Кризманич К., 24. Дикманн Л., 14. Андруцос А. (капитан), 41. Бухалакис А., 3. Атанасиу Н., 10. Канталапьедра А., 19. Кодро К., 18. Нусс Т.

Запасные «ОФИ»: 21. Апостолакис И., 11. Фунтас Т., 17. Гонсалес Б., 23. Калафатис М., 8. Канеллопулос Г., 6. Карахалиос З., 13. Кацикас П., 90. Кенургиакис П., 43. Николау Д., 30. Романо Т., 71. Ситмалидис А., 46. Теодосулакис И.

Главный тренер «ОФИ»: Контис К.

Стартовый состав «Байер Леверкузен»: 28. Бласвих Я., 17. Лукас, 5. Баде Л., 4. Куанса Дж., 2. Медина Ф., 6. Фернандес Э., 24. Гарсия А., 9. Морейра А., 10. Тилльман М., 7. Хофманн Й., 14. Шик П. (капитан).

Запасные «Байер Леверкузен»: 19. Диаби М., 1. Флеккен М., 3. Гутьеррес М., 43. Хавихорст Б., 36. Ломб Н., 30. Маса И., 45. Минутильо Г., 12. Тапсоба Э., 23. Телла Н.

Главный тренер «Байер Леверкузен»: Мартинес К.