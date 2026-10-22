ОФИ — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляция

50
Алейш Гарсия (Байер Леверкузен) выполнил угловой удар, но не смог доставить мяч никому из партнеров по команде. Один из защитников сыграл отлично и вынес мяч подальше от ворот.
50
Факундо Медина (Байер Леверкузен) решил пробить по воротам, но его удар был заблокирован защитником и не потревожил вратаря. Судья на линии принял верное решение, и Байер Леверкузен исполнит угловой.
49
После углового в исполнении Алейша Гарсии («Байер Леверкузен») мяч выбит из штрафной.
49
Алейш Гарсия (Байер Леверкузен) попытался сделать обостряющую передачу партнеру из-за пределов штрафной, но защитник вынес мяч подальше. Байер Леверкузен исполнит угловой.
48
Байер Леверкузен контролирует ход матча в центре поля за счет великолепного контроля мяча и точных передач.
45+3⏱
После свистка арбитра первый тайм подошел к концу, и футболисты отправились в раздевалки.
45+2
Тьяго Нусс (ОФИ Крит) выполнил подачу в штрафную, решение неплохое, но цели оно не достигло — никто из партнеров не успел к мячу. Мяч ушел за пределы поля, «Байер Леверкузен» выполнит удар от ворот.
45
Четвертый судья добавил к матчу 2 минуты.
45
Эзекиэль Фернандес (Байер Леверкузен) грубо сыграл в отборе, и Олексий Деревинский зафиксировал фол.
44
Количество ударов обеих команд в створ ворот на данный момент составляет 2:18.
43
Алеш Гарсия («Байер Леверкузен») разыграл угловой коротким пасом.
42
Афонсу Морейра (Байер Леверкузен) получил мяч в штрафной и пробил, но защитник мастерски заблокировал удар. Главный судья и его помощники указали на угловой в пользу Байера Леверкузен.
40
Байер Леверкузен, кажется, находит свою игру и наслаждается контролем мяча. Они выжидают удобный момент, чтобы создать новые возможности для атаки.
38⚽0-2
Гол! Йонас Хофманн (Байер Леверкузен) открывает счет! Он откликнулся на передачу и мощным ударом из-за пределов штрафной поразил левый угол ворот, не оставив шансов вратарю.
35
Афонсо Морейра (Байер Леверкузен) собрался с силами и пробил с угла штрафной в нижний правый угол, но Клейдман Лило был начеку и легко поймал мяч.
35⚽0-1
Гол! Йонас Хофманн («Байер Леверкузен») первыми набежал на подбор в штрафной и точно пробил в сетку. Счёт 0:1.
34
Патрик Шик (Байер Леверкузен) отлично принял мяч, поданный в штрафную, и пробил в левый угол ворот, но защитники мастерски выбили мяч.
34
Алейш Гарсия (Байер Леверкузен) нанес удар по воротам и направил мяч в нижний левый угол, но вратарь совершил великолепный сейв.
31
Эзекиэль Фернандес (Байер Леверкузен) выполнил проникающий пас и мощно пробил с удобной позиции в сторону левой штанги. Клидман Лило полностью контролировал ситуацию и без труда забрал мяч.
30
Какая великолепная голевая ситуация! Патрик Шик (Байер Леверкузен) нашел свободную зону в штрафной площади и пробил, но один из защитников в падении великолепно заблокировал удар.
29
Айтор Канталапьедра (ОФИ Крит) оказался вне игры.
28
Афонсо Морейра (Байер Леверкузен) ушел от опекуна и успел к мячу после углового, но пробил головой прямо во вратаря.
28
Алейш Гарсия (Байер Леверкузен) исполняет угловой удар.
27
Афонсо Морейра (Байер Леверкузен) пробил по воротам из штрафной, но защитник каким-то чудом сумел отбить мяч. Мяч ушел за пределы поля. «Байер» Леверкузен подаст угловой.
25🟨
Алейш Гарсия (Байер Леверкузен) за свой грубый фол мог ожидать чего угодно, кроме жёлтой карточки. Вот и она. Алексей Деревинский не раздумывая достал её из кармана.
24
Малик Тиллман (Байер Леверкузен) пробил головой после навеса с фланга, но мяч ушел далеко мимо левой штанги.
23
Кенан Кодро (ОФИ Крит) рванулся к воротaм, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч.
21
Патрик Шик (Байер Леверкузен) пробил выше перекладины.
20
Алейш Гарсия (Байер Леверкузен) выполнил опасную передачу в штрафную, но первый же защитник вынес мяч.
20
Йонас Хофманн (Байер Леверкузен) остался один в углу штрафной и сильно пробил в правый угол ворот, но Клайдман Лило совершил великолепный сейв двумя руками и отбил мяч. Теперь Байер Леверкузен подаст угловой.
18
Лоренцо Дикманн (ОФИ Крит) выполнил опасный навес в штрафную на голову партнера по команде, но защитник сыграл на опережение в воздухе и отвел угрозу. ОФИ Крит подаст угловой.
18
Подача с углового в исполнении Айтора Канталапьедры (ОФИ Крит) не принесла результата.
17
ОФИ не смог извлечь пользу из углового, защитники выбили мяч подальше от своих ворот.
17
Айтор Канталапьедра (ОФИ Крит) навесил в штрафную, но защитники выбили мяч. Угловой. У ОФИ Крит будет шанс.
16🟨
Арбитр Алексей Деревинский остановил игру, подошел к бровке, поговорил с Карлесом Мартинесом, а затем показал ему желтую карточку.
14
Игроки ОФИ контролируют мяч и короткие передачи между собой. Они ждут появления свободных зон в обороне.
12
Тьяго Нусс (ОФИ Крит) принял отличную передачу, оказался у линии штрафной и пробил по воротам. Вратарь совершил отличный сейв, отразив удар. Мяч ушел за пределы поля. ОФИ Крит подаст угловой.
12
Айтор Канталапьедра (ОФИ Крит) подал угловой в штрафную, но защита соперника была начеку и вынесла мяч.
11
Йонас Хофманн (Байер Леверкузен) выполнил проникающий пас в штрафную, но мяч вышел слишком сильным, и Клайдман Лило вышел из ворот, чтобы перехватить его.
9
Малик Тиллман (Байер Леверкузен) нарушил правила, арбитр зафиксировал фол и дал свисток.
8
Лоик Баде (Байер Леверкузен) грубо сыграл против соперника, но избежал наказания со стороны арбитра.
6
Алексей Деревинский дал свисток, так как Джарелл Куанса («Байер Леверкузен») нарушил правила на сопернике.
3
Афонсо Морейра (Байер Леверкузен) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
2
Байер Леверкузен удерживает темп игры под своим контролем за счет точных коротких передач.
1⏱
Первый тайм только начался.
21:47
Матч начинает Байер Леверкузен.
21:45
Обслуживание сегодняшнего матча доверено Олексию Деревинскому.
21:45
Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в специальном разделе.
21:45
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