ОФИ — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляция

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ОФИ — Байер Леверкузен: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: ОФИ — Байер Леверкузен. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «ОФИ»: 1. Лило К., 5. Костулас К., 15. Пунгурас А., 2. Кризманич К., 24. Дикманн Л., 14. Андруцос А. (капитан), 41. Бухалакис А., 3. Атанасиу Н., 10. Канталапьедра А., 19. Кодро К., 18. Нусс Т.

Запасные «ОФИ»: 21. Апостолакис И., 11. Фунтас Т., 17. Гонсалес Б., 23. Калафатис М., 8. Канеллопулос Г., 6. Карахалиос З., 13. Кацикас П., 90. Кенургиакис П., 43. Николау Д., 30. Романо Т., 71. Ситмалидис А., 46. Теодосулакис И.

Главный тренер «ОФИ»: Контис К.

Стартовый состав «Байер Леверкузен»: 28. Бласвих Я., 17. Лукас, 5. Баде Л., 4. Куанса Дж., 2. Медина Ф., 6. Фернандес Э., 24. Гарсия А., 9. Морейра А., 10. Тилльман М., 7. Хофманн Й., 14. Шик П. (капитан).

Запасные «Байер Леверкузен»: 19. Диаби М., 1. Флеккен М., 3. Гутьеррес М., 43. Хавихорст Б., 36. Ломб Н., 30. Маса И., 45. Минутильо Г., 12. Тапсоба Э., 23. Телла Н.

Главный тренер «Байер Леверкузен»: Мартинес К.

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50
Алейш Гарсия (Байер Леверкузен) выполнил угловой удар, но не смог доставить мяч никому из партнеров по команде. Один из защитников сыграл отлично и вынес мяч подальше от ворот.
50
Факундо Медина (Байер Леверкузен) решил пробить по воротам, но его удар был заблокирован защитником и не потревожил вратаря. Судья на линии принял верное решение, и Байер Леверкузен исполнит угловой.
49
После углового в исполнении Алейша Гарсии («Байер Леверкузен») мяч выбит из штрафной.
49
Алейш Гарсия (Байер Леверкузен) попытался сделать обостряющую передачу партнеру из-за пределов штрафной, но защитник вынес мяч подальше. Байер Леверкузен исполнит угловой.
48
Байер Леверкузен контролирует ход матча в центре поля за счет великолепного контроля мяча и точных передач.
46
Начался второй тайм.
45+3
После свистка арбитра первый тайм подошел к концу, и футболисты отправились в раздевалки.
45+2
Тьяго Нусс (ОФИ Крит) выполнил подачу в штрафную, решение неплохое, но цели оно не достигло — никто из партнеров не успел к мячу. Мяч ушел за пределы поля, «Байер Леверкузен» выполнит удар от ворот.
45
Четвертый судья добавил к матчу 2 минуты.
45
Эзекиэль Фернандес (Байер Леверкузен) грубо сыграл в отборе, и Олексий Деревинский зафиксировал фол.
44
Количество ударов обеих команд в створ ворот на данный момент составляет 2:18.
43
Алеш Гарсия («Байер Леверкузен») разыграл угловой коротким пасом.
42
Афонсу Морейра (Байер Леверкузен) получил мяч в штрафной и пробил, но защитник мастерски заблокировал удар. Главный судья и его помощники указали на угловой в пользу Байера Леверкузен.
40
Байер Леверкузен, кажется, находит свою игру и наслаждается контролем мяча. Они выжидают удобный момент, чтобы создать новые возможности для атаки.
380-2
Гол! Йонас Хофманн (Байер Леверкузен) открывает счет! Он откликнулся на передачу и мощным ударом из-за пределов штрафной поразил левый угол ворот, не оставив шансов вратарю.
35
Афонсо Морейра (Байер Леверкузен) собрался с силами и пробил с угла штрафной в нижний правый угол, но Клейдман Лило был начеку и легко поймал мяч.
350-1
Гол! Йонас Хофманн («Байер Леверкузен») первыми набежал на подбор в штрафной и точно пробил в сетку. Счёт 0:1.
34
Патрик Шик (Байер Леверкузен) отлично принял мяч, поданный в штрафную, и пробил в левый угол ворот, но защитники мастерски выбили мяч.
34
Алейш Гарсия (Байер Леверкузен) нанес удар по воротам и направил мяч в нижний левый угол, но вратарь совершил великолепный сейв.
31
Эзекиэль Фернандес (Байер Леверкузен) выполнил проникающий пас и мощно пробил с удобной позиции в сторону левой штанги. Клидман Лило полностью контролировал ситуацию и без труда забрал мяч.
30
Какая великолепная голевая ситуация! Патрик Шик (Байер Леверкузен) нашел свободную зону в штрафной площади и пробил, но один из защитников в падении великолепно заблокировал удар.
29
Айтор Канталапьедра (ОФИ Крит) оказался вне игры.
28
Афонсо Морейра (Байер Леверкузен) ушел от опекуна и успел к мячу после углового, но пробил головой прямо во вратаря.
28
Алейш Гарсия (Байер Леверкузен) исполняет угловой удар.
27
Афонсо Морейра (Байер Леверкузен) пробил по воротам из штрафной, но защитник каким-то чудом сумел отбить мяч. Мяч ушел за пределы поля. «Байер» Леверкузен подаст угловой.
25🟨
Алейш Гарсия (Байер Леверкузен) за свой грубый фол мог ожидать чего угодно, кроме жёлтой карточки. Вот и она. Алексей Деревинский не раздумывая достал её из кармана.
24
Малик Тиллман (Байер Леверкузен) пробил головой после навеса с фланга, но мяч ушел далеко мимо левой штанги.
23
Кенан Кодро (ОФИ Крит) рванулся к воротaм, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч.
21
Патрик Шик (Байер Леверкузен) пробил выше перекладины.
20
Алейш Гарсия (Байер Леверкузен) выполнил опасную передачу в штрафную, но первый же защитник вынес мяч.
20
Йонас Хофманн (Байер Леверкузен) остался один в углу штрафной и сильно пробил в правый угол ворот, но Клайдман Лило совершил великолепный сейв двумя руками и отбил мяч. Теперь Байер Леверкузен подаст угловой.
18
Лоренцо Дикманн (ОФИ Крит) выполнил опасный навес в штрафную на голову партнера по команде, но защитник сыграл на опережение в воздухе и отвел угрозу. ОФИ Крит подаст угловой.
18
Подача с углового в исполнении Айтора Канталапьедры (ОФИ Крит) не принесла результата.
17
ОФИ не смог извлечь пользу из углового, защитники выбили мяч подальше от своих ворот.
17
Айтор Канталапьедра (ОФИ Крит) навесил в штрафную, но защитники выбили мяч. Угловой. У ОФИ Крит будет шанс.
16🟨
Арбитр Алексей Деревинский остановил игру, подошел к бровке, поговорил с Карлесом Мартинесом, а затем показал ему желтую карточку.
14
Игроки ОФИ контролируют мяч и короткие передачи между собой. Они ждут появления свободных зон в обороне.
12
Тьяго Нусс (ОФИ Крит) принял отличную передачу, оказался у линии штрафной и пробил по воротам. Вратарь совершил отличный сейв, отразив удар. Мяч ушел за пределы поля. ОФИ Крит подаст угловой.
12
Айтор Канталапьедра (ОФИ Крит) подал угловой в штрафную, но защита соперника была начеку и вынесла мяч.
11
Йонас Хофманн (Байер Леверкузен) выполнил проникающий пас в штрафную, но мяч вышел слишком сильным, и Клайдман Лило вышел из ворот, чтобы перехватить его.
9
Малик Тиллман (Байер Леверкузен) нарушил правила, арбитр зафиксировал фол и дал свисток.
8
Лоик Баде (Байер Леверкузен) грубо сыграл против соперника, но избежал наказания со стороны арбитра.
6
Алексей Деревинский дал свисток, так как Джарелл Куанса («Байер Леверкузен») нарушил правила на сопернике.
3
Афонсо Морейра (Байер Леверкузен) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
2
Байер Леверкузен удерживает темп игры под своим контролем за счет точных коротких передач.
1
Первый тайм только начался.
21:47
Матч начинает Байер Леверкузен.
21:45
Обслуживание сегодняшнего матча доверено Олексию Деревинскому.
21:45
Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в специальном разделе.
21:45
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию, в которой мы будем оперативно информировать вас обо всем происходящем на поле.
ОФИБайер ЛеверкузенЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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