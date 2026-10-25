Ренн — Страсбур: составы и текстовая трансляция

·1·Спорт
Ренн — Страсбур: составы и текстовая трансляция

Лига 1: РеннСтрасбур. Начало матча: 25 октября, 21:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ренн»: 30. Самба Б., 95. Франковский П., 48. Аит-Будлаль А., 4. Крессуэлл К., 24. Руо А., 18. Нагида М., 45. Камара М., 21. Ронжье В. (капитан), 17. Шиманьский С., 22. Диа Б., 11. Тамари М.

Запасные «Ренн»: 60. Белаззуг К., 10. Блас Л., 6. Сиссе Д., 12. Майенда Э., 26. Мерлен К., 5. Оливейра Ж., 14. Рейнолдс Б., 90. Сумаре И., 28. Томассон А.

Главный тренер «Ренн»: Эз Ф.

Стартовый состав «Страсбур»: 1. Йоргенсен Ф. (капитан), 16. Антви Г., 4. Митчелл Дж., 31. Кулибали К., 36. Осо, 14. Эссуго Д., 23. Соуза Д., 80. Яссин Г., 10. Рейна Дж., 21. Демба П., 40. Хардер К.

Запасные «Страсбур»: 43. Бекер И., 35. Дьем И., 29. Эль-Мурабет С., 20. Годо М., 24. Хогсберг Л., 26. Келлиман О., 28. Нубисси Т., 30. Ортега Х., 12. Пекутовски М.

Главный тренер «Страсбур»: Оливейра Э.

РеннСтрасбурЛига 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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