Результаты 3-го тура Лиги Европы: «Ювентус» потерял очки, «Марсель» проиграл

Стартовали очередные матчи 3-го тура общего этапа Лиги Европы. В центре внимания болельщиков оказались напряженное противостояние в Турине и выступления лидеров второго по значимости континентального турнира.

На туринском стадионе «Альянц Стэдиум» итальянский клуб «Ювентус» принял французский «Ренн», завершив встречу боевой ничьей со счетом 2:2. А леверкузенский «Баер» вернулся из поездки в Грецию с уверенной победой и поднялся на 1-ю строчку турнирной таблицы.

Драматичное противостояние в Турине: «Ювентус» — «Ренн» 2:2

Матч с первых минут проходил в очень открытом и высоком темпе:

Быстрый обмен голами: Если в составе хозяев Зеки Челик открыл счет уже на 5-й минуте, то на 15-й минуте звезда гостей Муса Аль-Тамари восстановил равновесие;

Серия пенальти: Под конец первого тайма, на 43-й минуте, Булайе Диа успешно реализовал пенальти и вывел «Ренн» вперед. Во втором тайме в составе «старой синьоры» Ник Вольтемаде на 67-й минуте реализовал 11-метровый штрафной удар, сделав счет 2:2;

Составы: Несмотря на то, что за хозяев выступали такие звезды, как Викарио, Бремер, Копмейнерс и Коло Муани, туринцам не удалось одержать победу. Из-за этой ничьей «Юве» с 7 очками остался на 4-м месте в турнирной таблице.

Дубль Хофманна: «Байер» лидирует со стопроцентным результатом

Германский клуб «Байер» гостил у греческого ОФИ и забил два безответных мяча в ворота соперника:

Шоу Йонаса Хофманна: Опытный полузащитник дважды подряд огорчил вратаря соперника на 35-й и 37-й минутах, оформив дубль;

Абсолютное лидерство: Набрав 9 очков после 3 матчей, леверкузенцы единолично возглавляют общую таблицу Лиги Европы.

Другие важные результаты 3-го тура:

«Штурм» — «Марсель» 1:0 В Австрии был зафиксирован неожиданный результат — единственный гол, забитый Диакате на 13-й минуте, принес французскому клубу поражение.

«Лех» — «Сандерленд» 1:1 Хотя английская команда, отправившаяся на выезд в Польшу, открыла счет в самом начале матча (Тутеров на 2-й минуте), на 70-й минуте Бенгтссон восстановил равновесие. «Сандерленд» с 7 очками занимает 5-ю строчку.

Итоги матчей тура показывают, что в Лиге Европы в верхней части общей таблицы идет очень ожесточенная борьба за каждое очко.