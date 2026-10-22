Ювентус — Ренн: составы и текстовая трансляция

46🔁
В перерыве на поле вышел запасной. Лучано Спаллетти решил сделать замену. Пьер Калулу вышел на поле вместо Зеки Челика («Ювентус»).
46⏱
Прозвучал свисток арбитра, и Мортен Крог дал старт второму тайму.
45+5⏱
Свисток судьи возвестил об окончании первого тайма, и футболисты направились в раздевалки.
45+2
Федерико Гатти (Ювентус) наказан за задержку соперника. Мортен Крог назначил стандартное положение.
45+1
Штрафной удар исполнил Тён Копмейнерс («Ювентус»), но это была не лучшая его передача, и мяч легко вынесли от ворот.
45
К основному времени матча добавлено 4 минуты.
45
Абдельхамид Айт Будлал (Ренн) попытался отобрать мяч в подкате, но арбитр Мортен Крог зафиксировал нарушение. Ювентус исполнит штрафной удар с удобной дистанции.
43⚽1-2
Гол! Булайе Диа (Ренн) вышел победителем в войне нервов и реализовал пенальти, отправив мяч в правый нижний угол, куда Гульельмо Викарио дотянуться не смог.
42
Булайе Диа (Ренн) готовится исполнить пенальти!
42🎯
Решение ВАР принято: пенальти в пользу Ренна!
42VAR
В игре пауза, судья Мортен Крог, похоже, получил сигнал в наушник и показывает, что будет смотреть спорный эпизод с возможным пенальти в ворота «Ренна» по системе VAR. Это может быть очень интересно!
41
Махамаду Нагида (Ренн) нанёс мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч.
41
Адриен Томассон (Ренн) подал угловой, но защитники сыграли надежно.
40
Муса Тамари («Ренн») принял великолепную длинную передачу и вышел на ударную позицию в штрафной, но защитники сыграли внимательно и отвели угрозу. Мяч ушел за пределы поля. «Ренн» получил право на угловой.
38
Тён Копмейнерс («Ювентус») фолил на сопернике и получил устное предупреждение от арбитра: ещё одно такое нарушение, и будет жёлтая.
35
Ник Волтемаде (Ювентус) нарушил правила. Мортен Крог отлично видел эпизод и дал свисток.
35
Андреа Камбьязо (Ювентус) попытался сделать передачу от угла штрафной на партнера по команде к водам, но защитник заблокировал пас и выбил мяч за пределы поля.
35
Игроки Ювентуса перепасовываются короткими передачами, чтобы взломать оборону соперника и организовать быструю контратаку.
32✚
Муса Тамари (Ренн) лежит на газоне после единоборства, на поле выходят врачи для оказания помощи.
31
Ренн не смог извлечь пользу из углового, так как защита соперника сыграла бдительно и отвела угрозу.
29
Уэстон Маккенни (Ювентус) сыграл на подборе, и его опасный удар пришелся в правый угол ворот, но Брис Самба совершил великолепный сейв.
27
Андреа Камбьязо (Ювентус) выполнил отличный прострел в штрафную, но защитник прервал мяч и легко отвел угрозу.
24
Рандал Коло Муани (Ювентус) догнал мяч в воздухе возле штрафной площади, но его удар головой оказался неточным, и мяч пролетел выше перекладины.
22
Мортен Крог остановил игру из-за тактического фола со стороны Валентена Ронье («Ренн»).
19🟨
Федерико Гатти (Ювентус) получает желтую карточку за фол. Мортен Крог принял это решение без колебаний.
19
Тён Копмейнерс (Ювентус) подал угловой, но вратарь вышел из ворот и отбил мяч.
19
Брис Самба великолепно парировал удар головой Федерико Гатти (Ювентус) после навеса с фланга в сторону правой штанги. Ювентус подает угловой. Главный судья и его помощники указали на угловой флажок.
19
Подана угловая, но Ювентус не смог воспользоваться этим, защитник вынес мяч подальше.
18
Тён Копмейнерс (Ювентус) выполнил подачу в штрафную, но мяч никого из партнеров не нашел, и защитники соперника отвели угрозу.
16
Рандал Коло Муани (Ювентус) нарушил правила, и Мортен Крог немедленно назначил штрафной удар.
15⚽1-1
Муса Тамари (Ренн) принял мяч в свободной зоне после точной передачи в штрафную. Он без раздумий нанёс мощный удар, и мяч влетел в нижний левый угол ворот.
12
Ренн подал угловой, но благодаря уверенным действиям защитников голевая возможность была упущена.
11
Муса Тамари (Ренн) рвется вперед, но защитник выбивает мяч. Мяч уходит за пределы поля, и «Ренн» зарабатывает угловой.
8
Ювентус контролирует центр поля отличной игрой и точными передачами.
5⚽1-0
Зеки Челик (Ювентус) принял мяч в штрафной, сыграл быстро и без проблем отправил его низом в левый угол ворот.
4
Ник Волтемаде (Ювентус) упустил огромный шанс! Он принял отличный пас вразрез и пробил с выгодной позиции. Его удар прошел мимо левой штанги. Мяч ушел за пределы поля, и Ренн выполнит удар от ворот.
2
Тён Копмейнерс (Ювентус) отобрал мяч у соперника и гневно запротестовал из-за зафиксированного Мортеном Крогом фола.
1⏱
Матч начался. Ювентус - Ренн. Счет: 0-0. Дан старт первому тайму.
21:46
Наконец-то футболисты появились на поле! Ювентус разводит с центра.
21:45
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Мортен Крог.
21:45
Стартовые составы уже известны. Вы можете найти их в деталях этого матча.
21:45
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