Ювентус — Ренн: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Ювентус — Ренн. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ювентус»: 25. Викарио Г., 3. Бремер (капитан), 20. Камбьязо А., 2. Челик З., 12. Дуглас Луис, 4. Гатти Ф., 6. Келли Л., 9. Коло-Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 22. Маккенни У., 27. Вольтемаде Н.

Запасные «Ювентус»: 17. Алайбегович К., 13. Бога Ж., 32. Кабаль Х., 31. Гонсалес Н., 15. Калулу П., 26. Лукуми Х., 51. Мерола А., 33. Нето, 23. Пинсольо К., 29. Сарр П. М.

Главный тренер «Ювентус»: Спаллетти Л.

Стартовый состав «Ренн»: 30. Самба Б., 48. Аит-Будлаль А., 45. Камара М., 4. Крессуэлл К., 22. Диа Б., 18. Нагида М., 14. Рейнолдс Б., 21. Ронжье В. (капитан), 24. Руо А., 11. Тамари М., 28. Томассон А.

Запасные «Ренн»: 60. Белаззуг К., 10. Блас Л., 6. Сиссе Д., 65. Ду Марколину Э., 95. Франковский П., 16. Леметр Н., 12. Майенда Э., 26. Мерлен К., 70. Норден А., 5. Оливейра Ж., 90. Сумаре И., 17. Шиманьский С.

Главный тренер «Ренн»: Эз Ф.