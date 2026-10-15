УЕФА объявил символическую сборную 2-го тура Лиги чемпионов

По завершении матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА аналитики и эксперты объявили официальную символическую сборную лучших игроков тура. Самой примечательной особенностью этого состава стало то, что в список во ровно по одному представителю от 11 разных клубов.

В этот состав также вошли такие звезды, как признанный героем недели вингер «Ливерпуля» Брэдли Барколя, а также Ламин Ямаль и Гарри Кейн, продемонстрировавшие яркую игру в составе своих клубов.

Символическая сборная 2-го тура Лиги чемпионов:

Вратарь: Стас Покатилов («Сабах») — голкипер азербайджанского клуба был признан лучшим вратарем недели благодаря сложным сейвам и уверенным действиям в матчах турнира.

Защитники: Шеволд («Будё-Глимт») Шабо («Штутгарт») Фальсхенер («Викинг») Максимилиано Араухо («Спортинг»)

Полузащитники: Витинья («ПСЖ») — в победном матче против «Манчестер Сити» (4:2) показал безупречную игру в центре поля и стал автором красивого гола; Манзамби («Астон Вилла») Брэдли Барколя («Ливерпуль») — оформив хет-трик в ворота ЛАСК, обеспечил себе статус главного игрока недели; Ламин Ямаль («Барселона») — активно управляя линией атаки каталонцев, стал одним из самых полезных игроков тура.

Нападающие: Николо Тресольди («Брюгге») — забив три гола в драматичном поединке против миланского «Интера» (4:3), принес своей команде сенсационную победу; Гарри Кейн («Бавария») — дважды поразив ворота соперника в составе немецкого гранда, в очередной раз доказал свое бомбардирское мастерство в турнире.



Включение в состав символической сборной УЕФА не только топ-грандов, но и представителей таких нетрадиционных команд, как «Будё-Глимт», «Сабах» и «Викинг», показывает, что в новом формате Лиги чемпионов в текущем сезоне борьба идет ожесточенная и непредсказуемая.