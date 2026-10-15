УЕФА объявил символическую сборную 2-го тура Лиги чемпионов

·51·Спорт
УЕФА объявил символическую сборную 2-го тура Лиги чемпионов

По завершении матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА аналитики и эксперты объявили официальную символическую сборную лучших игроков тура. Самой примечательной особенностью этого состава стало то, что в список во ровно по одному представителю от 11 разных клубов.

В этот состав также вошли такие звезды, как признанный героем недели вингер «Ливерпуля» Брэдли Барколя, а также Ламин Ямаль и Гарри Кейн, продемонстрировавшие яркую игру в составе своих клубов.

Символическая сборная 2-го тура Лиги чемпионов:

  • Вратарь:

    • Стас Покатилов («Сабах») — голкипер азербайджанского клуба был признан лучшим вратарем недели благодаря сложным сейвам и уверенным действиям в матчах турнира.

  • Защитники:

    • Шеволд («Будё-Глимт»)

    • Шабо («Штутгарт»)

    • Фальсхенер («Викинг»)

    • Максимилиано Араухо («Спортинг»)

  • Полузащитники:

    • Витинья («ПСЖ») — в победном матче против «Манчестер Сити» (4:2) показал безупречную игру в центре поля и стал автором красивого гола;

    • Манзамби («Астон Вилла»)

    • Брэдли Барколя («Ливерпуль») — оформив хет-трик в ворота ЛАСК, обеспечил себе статус главного игрока недели;

    • Ламин Ямаль («Барселона») — активно управляя линией атаки каталонцев, стал одним из самых полезных игроков тура.

  • Нападающие:

    • Николо Тресольди («Брюгге») — забив три гола в драматичном поединке против миланского «Интера» (4:3), принес своей команде сенсационную победу;

    • Гарри Кейн («Бавария») — дважды поразив ворота соперника в составе немецкого гранда, в очередной раз доказал свое бомбардирское мастерство в турнире.

Включение в состав символической сборной УЕФА не только топ-грандов, но и представителей таких нетрадиционных команд, как «Будё-Глимт», «Сабах» и «Викинг», показывает, что в новом формате Лиги чемпионов в текущем сезоне борьба идет ожесточенная и непредсказуемая.

Лига чемпионов 2-й турЛиверпульБрэдли БарколяЛамин Ямаль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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