Ливерпуль включился в борьбу за талант ПСЖ Ибрахима Мбайе

Английский клуб «Ливерпуль» внимательно изучает возможность подписания молодого вингера «Пари Сен-Жермена» Ибрахима Мбайе. По информации ГивеМеСпорт, 18-летний футболист хочет покинуть Францию в летнее трансферное окно, чтобы получать больше игровой практики, и готов переехать на Мерсисайд. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По имеющимся данным, руководство «Пари Сен-Жермена» планирует запросить за талантливого нападающего не менее 50 миллионов евро. Хотя «Ливерпуль» пока не сделал официального предложения, сам футболист положительно оценивает вариант с переходом в английскую Премьер-лигу. Однако мерсисайдцы не единственные, кто претендует на игрока.

«Байер Леверкузен» ведёт серьёзную борьбу

Немецкий клуб «Байер Леверкузен» уже вступил в прямые переговоры с парижанами по трансферу Ибрахима Мбайе. Тёплые отношения между руководителями двух клубов — Нассером Аль-Хелайфи и Фернандо Карро — дают немецкой команде преимущество на переговорах, и она уже добилась заметного прогресса.

Тем не менее футболист готов рассмотреть все варианты и с радостью примет официальное предложение «Ливерпуля». В прошлом сезоне сенегальский вингер провёл 24 матча в Лиге 1 и забил 3 гола, однако из-за возросшей конкуренции лишается регулярного игрового времени в Париже.

Сложности с трансфером Брэдли Барколы

Усиление конкуренции в составе «Пари Сен-Жермена» и планы по новым приобретениям ставят будущее Мбайе под вопрос. В настоящее время клуб близок к приобретению нападающего «Монако» Магнеса Аклиуша за 50 миллионов евро, что ещё сильнее ограничит возможности молодого футболиста.

Отмечается, что на радаре «Ливерпуля» находится не только Мбайе, но и другой парижский вингер — Брэдли Барколя. Английский клуб готов предложить 100 миллионов евро за игрока сборной Франции, который также хочет перейти в «Ливерпуль». Однако переговоры зашли в тупик из-за огромной цены в 170 миллионов евро, которую требует «Пари Сен-Жермен».