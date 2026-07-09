Ливерпуль рассматривает звезду ПСЖ Брэдли Барколя в качестве замены Мохаммеду Салаху

Английский клуб «Ливерпуль» продолжает поиски новой звезды, способной достойно заменить легендарного нападающего Мохаммеда Салаха после его ухода. Внимание мерсисайдцев сейчас приковано к Брэдли Барколя, который сомневается в своем будущем в составе «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Как сообщает Goal.com, ситуация 23-летнего вингера в Париже повышает вероятность его перехода в Английскую Премьер-лигу. Об этом Goal.com сообщает.

Брэдли Барколя в настоящее время участвует в чемпионате мира в составе сборной Франции. На одной из пресс-конференций в рамках турнира он отметил, что не знает, что произойдет после завершения соревнований. Это свидетельствует о том, что футболист приостановил переговоры с руководством ПСЖ о продлении контракта и не полностью удовлетворен своей игровой практикой в клубе.

Конкуренция и неожиданные препятствия в Париже

Когда Барколя перешел из «Лиона» в Париж в 2023 году, ожидалось, что он станет одним из главных лидеров команды. В своем первом сезоне он показал неплохой результат, приняв участие в 14 голах. Однако после ухода Килиана Мбаппе руководство ПСЖ, стремясь усилить линию атаки, приобрело таких звезд, как Дезире Дуэ, а позже Хвича Кварацхелия. Это резко обострило конкуренцию для Брэдли Барколя.

Согласно статистическим данным, сезон 2024/25 сложился для футболиста очень успешно — он записал на свой счет 21 гол и 21 результативную передачу. Несмотря на это, главный тренер Луис Энрике не включил его в стартовый состав на важные матчи, в частности, на финал Лиги чемпионов против «Интера». В сезоне 2025/26 его показатели снизились до 13 голов и 7 результативных передач.

Энфилд — место для новых вызовов

«Ливерпуль» рассматривает Барколя как идеального кандидата. После того как Мохаммед Салах завершил свою девятилетнюю яркую карьеру в составе мерсисайдцев по окончании сезона 2025/26, команде потребовался быстрый и креативный игрок на правый фланг. Ранее «Ливерпуль» уступал ПСЖ в борьбе за другие трансферные цели, а теперь имеет возможность переманить игрока у самих парижан.

По мнению экспертов, Барколя обладает физическими данными и техникой, которые позволят ему быстро адаптироваться к английскому футболу. В ПСЖ он часто становился жертвой ротации, а в «Ливерпуле» ему могут гарантировать роль нового лица команды и постоянную игровую практику. Этот трансфер важен не только для перезагрузки карьеры футболиста, но и для сохранения атакующего потенциала «Ливерпуля».