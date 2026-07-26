Шанс для Ливерпуля и Арсенала: Брэдли Баркола не будет продлевать контракт с ПСЖ

·0·Спорт
Шанс для Ливерпуля и Арсенала: Брэдли Баркола не будет продлевать контракт с ПСЖ

Вингер французского ПСЖ и национальной сборной страны Брэдли Баркола отказался продлевать действующее соглашение с парижанами. Это неожиданное решение создало отличную возможность на трансферном рынке для ряда грандов европейского футбола, в частности представителей Английской Премьер-лиги — Ливерпуля и Арсенала. 23-летний талантливый футболист сообщил о своем намерении продолжить карьеру в другом чемпионате. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, распространяемой изданием L'Equipe, Баркола приостановил переговоры с руководством клуба по поводу нового контракта. Хотя до завершения действующего соглашения игрока остается еще два года, он уже планирует покинуть команду. Эта ситуация ставит ПСЖ перед сложным выбором: либо продать его этим летом за крупную сумму, либо ждать уменьшения срока контракта и падения стоимости игрока.

Конкуренция между Ливерпулем и Арсеналом

По данным Daily Mail, в настоящее время в борьбе за Брэдли Барcoly лидирует Ливерпуль. Мерсисайдцы рассматривают французского нападающего в качестве достойной замены легендарному футболисту команды Мохаммеду Салаху. На фоне неопределенности с будущим египетской звезды ожидается, что скорость и техника Баркола усилят атакующие ряды «красных».

Главный тренер Арсенала Микель Артета также нацелился на Баркола с целью сделать фланговые атаки своей команды более разнообразными. «Канониры» хотят усилить конкуренцию в составе и добавить скорости в атаке. Однако трансфер вряд ли будет легким, поскольку ожидается, что ПСЖ потребует за свою звезду не менее 120 миллионов евро. Это является серьезным финансовым обязательством для любого клуба.

К Баркола проявляют интерес не только в Англии, но и в чемпионате Германии. В частности, мюнхенская Бавария внимательно следит за ситуацией. Челси также включался в борьбу за футболиста, однако, по сообщениям, сам Баркола отклонил вариант с переходом на «Стэмфорд Бридж». Он предпочитает выступать в команде с более стабильным проектом.

Руководство ПСЖ уже начало подготовку к возможному уходу вингера. Парижане рассматривают в качестве достойной замены игрока РБ Лейпциг Яна Диоманде. Если трансфер Баркола состоится, он может стать одной из самых дорогих и громких сделок текущего летнего трансферного окна. Пока футболист сосредоточен на выступлениях в составе сборной Франции.

Брэдли БарколаПСЖЛиверпульАрсеналТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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