Борьба за выживание в элите: «Сурхан» — «Хорезм» и «Бунёдкор» — «Согдиана» завершились вничью

В рамках 24-го тура Суперлиги Узбекистана по футболу прошли напряженные и бескомпромиссные матчи между командами из нижней части турнирной таблицы. Выступавший в Замина в качестве номинальных гостей джизакский клуб «Согдиана» упустил победу в матче против ташкентского «Бунёдкора» на последних минутах.

А во встрече между клубами «Сурхан» и «Хорезм», ведущими отчаянную борьбу за сохранение прописки в Суперлиге, болельщики голов не увидели.

Ответный удар «Бунёдкора» на 84-й минуте: 1:1

Хотя джизакцы захватили инициативу в первом тайме и вышли вперед в счете, «ласточки» боролись до конца и вырвали важное очко:

Гол Мавлонкулова: На 28-й минуте матча Самандар Мавлонкулов вывел «Согдиану» вперед;

Джокер Кривокапич: Вышедший на замену во втором тайме на 60-й минуте легионер Матия Кривокапич на 84-й минуте точно пробил по воротам соперника и восстановил равновесие.

Суперлига. 24-й тур

«Бунёдкор» — «Согдиана» 1:1

Голы: Матия Кривокапич (84) — Самандар Мавлонкулов (28).

«Бунёдкор»: Абдумавлон Абдужалилов, Сардор Рахмонов (Иван Букрин, 32), Дмитрий Плетнев (Ислом Анваров, 60), Амир Туракулов, Сардор Абдунабиев (Матия Кривокапич, 60), Мухаммад Хакимов, Шахзод Нематжонов (Абдулхамид Икромов, 60), Наримон Ахмаджонов (Музаффар Олимжонов, 75), Носир Абдусаломов, Шамсиддин Турсунмахаммадов, Азизбек Тулкинбеков.

«Согдиана»: Милан Митрович, Зоир Джурабоев, Ислом Кобилов, Бехруз Жуматов, Зенан Займович (Джамшид Болтабоев, 46), Джавохир Кахрамонов (Абдулазиз Абдурашидов, 68), Филип Иванович, Люпчо Дориев (Шохруз Камолов, 84), Оллоберган Каримов, Самандар Мавлонкулов (Забихилло Уринбоев, 84), Нодир Сойибов.

Предупреждение: Дмитрий Плетнев (18).

Борьба в Термезе: Ворота остались в неприкосновенности

Несмотря на обилие опасных моментов в матче, который имел «золотое» значение для обеих сторон в борьбе за выживание в элите, счет так и не был открыт:

Осторожный футбол: И сделавший ставку на надежную оборону «Сурхан», и игравший на выезде «Хорезм» поставили во главу угла минимизацию ошибок в защите;

Польза одного очка: Эта ничья оставила термезцев на 12-м месте с 28 очками, а «Хорезм» — на 14-й строчке с 23 очками.

«Сурхан» — «Хорезм» 0:0

«Сурхан»: Даврон Мерганов, Бехзод Шамсиев, Достон Турсунов (Мухаммадали Мусахонов, 84), Хумоюн Шербутаев, Суннатулла Абдулладжонов (Камрон Юсупов, 68), Ричард Фрайдей (Мирмахмуд Мирусмонов, 90+4), Диёр Рамазонов (Бехруз Уктамов, 68), Сарвар Абдухамидов, Торнике Зебниаури (Фарход Солихжонов, 90+4), Бехруз Шукуруллаев, Бехруз Шайдулов.

«Хорезм»: Умид Эргашев, Аббос Отахонов, Сардор Азимов (Азиз Ахроров, 85), Рафаэль Тавареш (Умид Султонов, 90+1), Элзио Лохан (Нуржахон Музаффаров, 90+1), Диёр Ортикбоев, Суннатуллох Хамиджонов, Азиз Пирмухаммедов, Аброр Хусинов, Рустам Абдухамидов (Темур Исмаилов, 85), Рафаэль Сабино (Нодир Абдухоликов, 63).

Предупреждения: Рафаэль Тавареш (50), Диёр Ортикбоев (66).

После 24-го тура Суперлиги борьба за выживание в элите в нижней части турнирной таблицы становится еще более ожесточенной.