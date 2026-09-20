Быстрый гол и надежная оборона на «Джаре»: «Сурхан» одержал важную победу!

·0·Спорт
Быстрый гол и надежная оборона на «Джаре»: «Сурхан» одержал важную победу!

В рамках 22-го тура Суперлиги Узбекистана прошел напряженный и бескомпромиссный матч между двумя принципиальными соперниками, борющимися за то, чтобы отдалиться от нижней части турнирной таблицы. На ташкентском стадионе «Дзар» термеzский клуб «Сурхан» принял футболистов «Коканда-1912» и оформил важную победу с минимальным счетом — 1:0. Единственный гол, решивший судьбу матча, был забит уже на первых минутах встречи: на 8-й минуте легионер термезцев Торнике Зебниаури проявил расторопность и точным ударом превратил атаку своей команды в гол.

Хотя после этого быстрого гола футболисты из долины неустанно шли вперед в надежде восстановить равновесие, оборона и вратарь «Сурхана» действовали безошибочно, сведя на нет все атаки соперника. Благодаря завоеванным 3 ценным очкам «Сурхан» довел количество своих очков до 26 и поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице, а «Коканд-1912», оставшийся с 20 очками, застрял на опасном 15-м месте, еще больше усложнив задачу по сохранению прописки в элите.

Итак, чем примечательна тактика «Сурхана», сумевшего удержать победный счет на протяжении более 80 минут, почему у «Коканда-1912» хромает линия атаки и какое стратегическое значение имеет эта победа для термезцев в преддверии окончания сезона?

«Быстрый гол Зебниаури и осада на „Джаре“»: Хроника матча

Основные события и поворотные моменты встречи:

  • Решающий удар на 8-й минуте: Торнике Зебниаури с самого начала матча воспользовался свободным пространством в защите соперника и открыл счет;

  • Хладнокровная оборона «Сурхана»: Хозяева после забитого мяча перешли на организованную защиту и, сделав ставку на контратаки, не оставляли сопернику свободных зон;

  • Двойная замена в перерыве: На 46-й минуте тренерский штаб выпустил Октамова и Абдухамидова вместо Рамазонова и Кадырова, укрепив центр поля;

  • Безуспешный натиск «Коканда-1912»: Команда из долины усилила давление при помощи Нимели, Гвазавы и вышедших на замену нападающих, но так и не нашла путь к воротам;

  • Сохранение счета 1:0: До финального свистка судьи защитники «Сурхана» не теряли концентрации и довели дело до победы.

Суперлига, 22-й тур: Покзатели матча «Сурхан» — «Коканд-1912»

Заявки команд и основные статистические цифры матча:

Показатели и критерии

«Сурхан» (Хозяева)

«Коканд-1912» (Гости)

Итоговый счет

1

0

Автор гола

Торнике Зебниаури (8-я минута)

Стадион проведения

Стадион «Джар» (Ташкент)

Стадион «Джар» (Ташкент)

Набранные очки

26 очков (поднялся на 10-е место)

20 очков (остался на 15-м месте)

Основные вратари

Мерганов

Давронов

Тактические изменения

Двойная ротация на 46-й минуте

Атакующие замены на 62-й и 86-й минутах

Футбольный анализ: Эксперты о минимальной победе на «Джаре»

Выводы специалистов национального чемпионата и спортивных обозревателей:

  • Отличный инстинкт Зебниаури: Умение забить быстрый гол полностью перевернуло сценарий игры в пользу термезцев и позволило им действовать согласно собственному плану;

  • Дисциплина в защите: Одним из главных достижений «Сурхана» в этом сезоне остается способность не терять плотность защитной линии при игре в счете;

  • Проблема реализации у «Коканда-1912»: Несмотря на владение мячом и переход в атаку, неточность финальных ударов и нехватка остроты приводят к потере очков командой;

  • Обострение борьбы за выживание в лиге: Если эта победа немного отдала «Сурхан» от опасной зоны, то для «Коканда-1912» оставшиеся туры станут настоящими матчами за выживание.

Самоотверженная игра «Сурхана» на «Джаре» подняла боевой дух команды и вселила большую уверенность в болельщиков из Термеза перед завершающей стадией Суперлиги.

По вашему мнению, удержание счета «Сурханом» благодаря единственному голу на 8-й минуте — это торжество тактики тренера или слабость атаки «Коканда-1912»? Считаете ли вы, что «Коканд-1912» сможет подняться с 15-го места и сохранить прописку в Суперлиге? Оставляйте свои мнения и анализы в комментариях и делитесь анализом захватывающих туров узбекского футбола со всеми своими друзьями-болельщиками и любителями спорта!

СурханКоканд-1912ТермезСуперлига 22-й тур
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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