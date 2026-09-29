У «Бунёдкора» снова трансферный бан: это коснулось и академии

У ташкентского клуба «Бунёдкор» возникла новая серьезная проблема в трансферном вопросе. На клуб наложен очередной трансферный запрет, и это ограничение затронет не только профессиональных игроков, но и воспитанников академии.

Как сообщает пресс-служба УзПФЛ, 25 сентября Комитет АФУ по статусу и переходам футболистов запретил «Бунёдкору» регистрировать новых игроков в течение двух регистрационных периодов подряд.

Это еще больше осложнило уже имевшиеся у клуба проблемы.

Ранее был введен бан по делу Ривалдо

Ранее к «Бунёдкору» со стороны ФИФА был применен трансферный запрет из-за задолженности перед бывшим футболистом Ривалдо.

Для отмены этого запрета установлено единственное условие — полное погашение задолженности.

Однако в то время, когда данный вопрос еще не был решен, в силу вступила еще одна санкция против клуба.

Причиной нового бана стал Самандар Мавлонкулов

Решение Комитета АФУ по статусу и переходам футболистов от 25 сентября было вынесено из-за долга перед бывшим игроком Самандаром Мавлонкуловым.

Сообщается, что «Бунёдкор» не устранил данное обязательство в установленный срок.

Поэтому на клуб был наложен еще один запрет на регистрацию новых футболистов.

Самое главное, что санкция ФИФА по делу Ривалдо и решение АФУ по делу Самандара Мавлонкулова являются отдельными независимыми санкциями.

Трансферные запреты «Бунёдкора» будут сохраняться до тех пор, пока обязательства по обоим делам не будут полностью выполнены.

Теперь «Бунёдкор» не сможет регистрировать новых игроков

В период действия текущих ограничений «Бунёдкор» не сможет регистрировать новых профессиональных игроков в Лиге.

Тем не менее, у клуба сохраняется определенная возможность.

«Бунёдкор» может продлевать действующие контракты и соглашения с футболистами, которые были зарегистрированы до вступления запрета в силу.

То есть, хотя возможности привлекать и регистрировать новых игроков после бана ограничены, можно продолжать отношения с футболистами, которые уже числились в заявке клуба.

Самая большая проблема касается игроков академии

Другим важным аспектом ситуации в «Бунёдкоре» является то, что трансферный бан отразится и на деятельности академии.

Клуб может подписать трудовые договоры и должным образом зарегистрировать из числа воспитанников академии только тех игроков, которые были внесены в платформу МйЛеагуе до вступления запрета в силу.

Однако для молодых футболистов, которые занимаются в академии, но еще не были внесены в платформу МйЛеагуе, ситуация выглядит иначе.

Кроме того, новые воспитанники, принятые в академию «Бунёдкора» после введения запрета, также подпадают под эти ограничения.

Новые воспитанники не смогут играть в Лиге

По информации УзПФЛ, до тех пор, пока запреты не будут сняты, молодые футболисты, попадающие под вышеуказанную категорию, не смогут защищать честь «Бунёдкора» в соревнованиях Лиги.

Эта ситуация является важным вопросом и для клубной академии. Ведь участие новопринятых в академию и не внесенных в платформу МйЛеагуе футболистов в официальных соревнованиях будет ограничено.

Таким образом, трансферная проблема в «Бунёдкоре» теперь перестает быть вопросом, касающимся исключительно первой команды.

Перед клубом стоят два обязательства

В текущей ситуации для «Бунёдкора» важно выполнить обязательства по двум отдельным делам.

С одной стороны — трансферный бан ФИФА, связанный с задолженностью перед бывшим игроком Ривалдо.

А с другой стороны — запрет АФУ, наложенный из-за обязательств перед бывшим футболистом Самандаром Мавлонкуловым.

Пока обязательства по этим делам не будут полностью выполнены, клуб не сможет воспользоваться возможностью регистрировать новых игроков.

Теперь самым главным пунктом для «Бунёдкора» является выполнение обязательств по долгам и отмена действующих запретов. В противном случае ограничения продолжат влиять не только на трансферные планы, но и на процесс привлечения новых воспитанников клубной академии к официальным соревнованиям.