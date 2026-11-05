Сенсация в Ташкенте: «Хорезм» обыграл «Бунёдкор» и поднялся в турнирной таблице

27-й тур Суперлиги Узбекистана стартовал с напряженного и бескомпромиссного противостояния. В матче открытия тура, прошедшем в столице, ташкентский «Бунёдкор» принимал урганчский «Хорезм». В игре, богатой на острые моменты, гости под руководством Вали Султанова одержали важную волевую победу со счетом 2:1.

Этот успех кардинально изменил ситуацию в нижней части турнирной таблицы и привел к перестановкам среди команд.

Судьба матча решилась в первом тайме: быстрый гол и ответный удар

Встреча началась с активных атак гостей, и все голы были забиты преимущественно в первой половине игры:

Быстрый гол и инициатива: Уже на 5-й минуте матча Сухроб Иззатов поразил ворота соперника, выведя «Хорезм» вперед (0:1);

Ответ «ласточек»: Пропустив мяч, «Бунёдкор» усилил давление и на 33-й минуте восстановил равновесие — Матия Кривокапич эффективно воспользовался своим шансом (1:1);

Решающий удар: Однако радость хозяев была недолгой. Спустя всего 4 минуты, на 37-й минуте, Азизбек Пирмухаммадов забил гол, ставший победным для урганчцев (1:2).

Крутой поворот в турнирной таблице

Заработанные 3 очка имеют неоценимое значение для «Хорезма» в борьбе за выживание в лиге:

Смена позиций: После этой победы «Хорезм» довел количество набранных очков до 26 и поднялся на 13-е место;

«Бунёдкор» опустился вниз: Несмотря на то, что у ташкентского клуба также 26 очков, из-за результатов личных встреч и дополнительных показателей он опустился на 14-ю строчку.

Протокол матча: Суперлига, 27-й тур

«Бунёдкор» – «Хорезм» 1:2