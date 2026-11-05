Сенсация в Ташкенте: «Хорезм» обыграл «Бунёдкор» и поднялся в турнирной таблице
27-й тур Суперлиги Узбекистана стартовал с напряженного и бескомпромиссного противостояния. В матче открытия тура, прошедшем в столице, ташкентский «Бунёдкор» принимал урганчский «Хорезм». В игре, богатой на острые моменты, гости под руководством Вали Султанова одержали важную волевую победу со счетом 2:1.
Этот успех кардинально изменил ситуацию в нижней части турнирной таблицы и привел к перестановкам среди команд.
Судьба матча решилась в первом тайме: быстрый гол и ответный удар
Встреча началась с активных атак гостей, и все голы были забиты преимущественно в первой половине игры:
Быстрый гол и инициатива: Уже на 5-й минуте матча Сухроб Иззатов поразил ворота соперника, выведя «Хорезм» вперед (0:1);
Ответ «ласточек»: Пропустив мяч, «Бунёдкор» усилил давление и на 33-й минуте восстановил равновесие — Матия Кривокапич эффективно воспользовался своим шансом (1:1);
Решающий удар: Однако радость хозяев была недолгой. Спустя всего 4 минуты, на 37-й минуте, Азизбек Пирмухаммадов забил гол, ставший победным для урганчцев (1:2).
Крутой поворот в турнирной таблице
Заработанные 3 очка имеют неоценимое значение для «Хорезма» в борьбе за выживание в лиге:
Смена позиций: После этой победы «Хорезм» довел количество набранных очков до 26 и поднялся на 13-е место;
«Бунёдкор» опустился вниз: Несмотря на то, что у ташкентского клуба также 26 очков, из-за результатов личных встреч и дополнительных показателей он опустился на 14-ю строчку.
Протокол матча: Суперлига, 27-й тур
«Бунёдкор» – «Хорезм» 1:2
Голы: Матия Кривокапич (33) — Сухроб Иззатов (5), Азизбек Пирмухаммадов (37).
«Бунёдкор»: Абдумавлон Абдужалилов, Сардор Рахмонов (Иван Букрин, 69), Матия Кривокапич, Амир Туракулов, Мухаммад Хакимов, Музаффар Олимжонов (Сардор Абдунабиев, 64), Наримонжон Ахмаджонов, Ислом Анваров (Носир Абдусаломов, 57), Абдулхамид Икромов (Шахзоджон Нематжонов, 64), Шамсиддин Турсунмахаммадов, Азизбек Тулкунбеков.
«Хорезм»: Умиджон Эргашев, Сардор Азимов (Темурбек Исмаилов, 57), Рафаэль Тавареш, Элзио Лохан, Диёр Ортикбоев, Данил Нугуманов, Матия Ром, Сухроб Иззатов, Азизбек Пирмухаммадов, Рустамжон Абдухамидов, Рафаэль Сабино (Максим Ширяев, 71).
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