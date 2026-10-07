В 23-м туре Суперлиги пройдут несколько важных матчей

Борьба за чемпионство и высокие места в Суперлиге Узбекистана становится всё более напряженной. Сегодня, 7 октября, стартуют матчи 23-го тура. В первой встрече один из главных претендентов на чемпионство «Нефтчи» примет на своем поле «Хорезм». В последующие дни тура в центре внимания болельщиков будут дерби «Пахтакор» — «Бунёдкор», противостояние «Насаф» — «Динамо» и матч АГМК — «Навбахор».

Укрепит ли «Нефтчи» свое лидерство?

Матч открытия 23-го тура состоится 7 октября в 19:00 на стадионе «Истиклол» в Фергане. «Нефтчи» примет «Хорезм».

Ферганский клуб после 22 туров является лидером чемпионата с 51 очком На счету команды 16 побед, а разница мячей составляет 50:17. Ближайший преследователь «Пахтакор» набрал 49 очков.

Поэтому для «Нефтчи» матч против «Хорезма» — не просто очередная игра. Победа еще больше укрепит позиции в чемпионской гонке.

«Хорезм» же после 22 туров идет на 14-м месте с 21 очком. Значит, несмотря на большую разницу в турнирной таблице, для гостей каждое очко имеет значение.

Ташкентское дерби: «Пахтакор» — «Бунёдкор»

9 октября в 19:00 на поле выйдут два именитых клуба Ташкента — «Пахтакор» и «Бунёдкор».

«Пахтакор» на данный момент занимает второе место с 49 очками. Таким образом, каждое очко «Нефтчи» имеет большое значение и для столичного клуба.

«Бунёдкор» находится на 13-й строчке с 22 очками. Поэтому цели команд в дерби кардинально различаются: если «Пахтакор» борется за высокие места и чемпионство, то «Бунёдкору» нужны очки, чтобы выбраться из нижней части таблицы.

Статус дерби делает этот матч одним из самых интересных в туре.

«Насаф» — «Динамо»: важное противостояние за очки

9 октября в Карши пройдет еще один примечательный матч. В 19:30 «Насаф» примет «Динамо».

«Насаф» после 22 туров занимает шестое место с 34 очками. «Динамо» идет на девятой позиции с 30 очками.

Разрыв между ними невелик. Поэтому победа в этой встрече может существенно повлиять на положение команд в турнирной таблице.

Особенно сейчас, когда приближается решающая часть сезона, ценность каждого очка в борьбе за высокие места возрастает.

«Навбахор» ждет серьезное испытание в Алмалыке

Еще один центральный матч 23-го тура состоится 11 октября в 16:00. АГМК на своем поле примет «Навбахор».

«Навбахор» занимает третье место с 44 очками и преследует две команды, идущие выше. Клуб из Алмалыка находится на четвертой строчке с 35 очками.

Поэтому этот матч также важен для верхней части турнирной таблицы. Если «Навбахор» победит, он сохранит давление в чемпионской гонке. Для АГМК же три очка позволят приблизиться к сопернику, занимающему третье место.

Полный календарь 23-го тура

Матчи 23-го тура Суперлиги пройдут 7–11 октября. В официальном календаре указаны даты и время начала всех восьми встреч.

Дата Время Матч 7 октября 19:00 «Нефтчи» — «Хорезм» 9 октября 18:30 «Коканд-1912» — «Машъал» 9 октября 19:00 «Пахтакор» — «Бунёдкор» 9 октября 19:00 «Бухара» — «Андижан» 9 октября 19:30 «Насаф» — «Динамо» 10 октября 18:00 «Кызылкум» — «Сурхан» 11 октября 16:00 АГМК — «Навбахор» 11 октября 16:00 «Согдиана» — «Локомотив»

В чемпионской гонке важно каждое очко

Ситуация после 22-го тура показывает, насколько напряженной является чемпионская гонка перед 23-м туром: «Нефтчи» — 51 очко, «Пахтакор» — 49 очков, «Навбахор» — 44 очка. Следом за ними идут АГМК и «Локомотив», набравшие по 35 очков.

Таким образом, результаты первой тройки в новом туре могут повлиять не только на позиции самих команд, но и на общую борьбу за чемпионство.

Сначала на поле выйдет «Нефтчи». Затем очередь дойдет до «Пахтакора» и «Навбахора». Сократится ли разрыв в чемпионской гонке по итогам 23-го тура или лидеры оторвутся еще дальше — вот главный вопрос.