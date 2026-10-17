Венеция — Наполи: составы и текстовая трансляция

Серия А: Венеция — Наполи. Начало матча: 17 октября, 18:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Венеция»: 1. Станкович Ф., 45. Адамс А., 26. Башич Т., 18. Эно А., 25. Алаль Р., 5. Хапс Р., 15. Жуан Жезус, 2. Морено М., 71. Перес К., 19. Зом С., 10. Йебоа Дж.

Главный тренер «Венеция»: Никола Д.

Стартовый состав «Наполи»: 1. Мерет А., 5. Бадьяшиль Б., 31. Бейкема С., 22. Ди Лоренцо Дж., 6. Гилмор Б., 23. Джоване, 68. Лоботка С., 20. Лукка Л., 8. Мактоминей С., 13. Ррахмани А., 37. Спинаццола Л.

Главный тренер «Наполи»: Аллегри М.